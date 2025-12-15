टूटा 70 साल पुराना 'मैमथ' रहस्य! अलास्का के जंगल में मिला जीवाश्म निकला व्हेल... समंदर से 400 KM दूर कैसे पहुंचीं ये हड्डियां?

Whales Fossils: अलास्का में 70 साल से एक हैरान कर देने वाला जीवाश्म रखा था, जिसे अब तक का सबसे युवा वूली मैमथ माना जा रहा था. वैज्ञानिक अनुमान लगा रहे थे कि ये हड्डियां केवल 2,000 साल पुरानी हैं, जबकि मैमथ इस क्षेत्र से लगभग 13,000 साल पहले विलुप्त हो गए थे. लेकिन जब वैज्ञानिकों ने गहराई से इसकी जांच की, तो एक ऐसा राज खुला जिसने सभी को चौंका दिया.

मैमथ नहीं, ये तो व्हेल हैं

शुरुआत में, ये जीवाश्म मैमथ की रीढ़ की हड्डी के टुकड़े माने गए थे और इन्हें 1950 के दशक में जर्मन खोजकर्ता ओटो गाइस्ट ने फेयरबैंक्स शहर के पास, अंदरूनी इलाके से खोजा था. 2022 में, जब इनकी कार्बन डेटिंग की गई, तो पता चला कि ये 1,900 से 2,700 साल पुराने हैं. मैमथ के लिए यह उम्र बहुत ही चौंकाने वाली थी, जिसने शोधकर्ताओं को संदेह में डाल दिया.

इस संदेह को दूर करने के लिए, शोधकर्ताओं ने हड्डियों का आइसोटोपिक विश्लेषण किया. इसमें पाया गया कि हड्डियों में नाइट्रोजन आइसोटोप का स्तर बहुत अधिक था, जो आमतौर पर समुद्री जानवरों में पाया जाता है. इसके बाद, डीएनए विश्लेषण ने इस शक को सही साबित कर दिया. ये हड्डियां असल में मैमथ की नहीं, बल्कि एक सामान्य मिंक व्हेल और एक उत्तरी प्रशांत राइट व्हेल की थीं. इस तरह, सात दशकों बाद, इन जीवाश्मों की पहचान आखिरकार सही हो गई.

400 किलोमीटर दूर कैसे पहुंचीं व्हेल?

पहचान बदलने के बाद एक नया रहस्य खड़ा हो गया है. फेयरबैंक्स शहर तटरेखा से 400 किलोमीटर से भी अधिक दूर है. इतनी दूर व्हेल की हड्डियां कैसे पहुंचीं?शोधकर्ताओं के मुताबिक यह हो सकता है कि प्राचीन शिकारी इन हड्डियों को प्रतीक के रूप में या औजार बनाने के लिए तट से अंदरूनी इलाके तक लाए हों. साथ ही शोधकर्ताओं को संग्रह इतिहास में पता चला कि ओटो गाइस्ट ने तटीय क्षेत्र से भी हड्डियों का एक अलग जखीरा संग्रहालय को सौंपा था. सबसे आसान और तार्किक व्याख्या यही है कि व्हेल की हड्डियां गलती से उनके अंदरूनी इलाके के संग्रह में मिल गईं, जिससे 70 साल तक यह भ्रम बना रहा. शोधकर्ताओं का कहना है कि शायद हम कभी निश्चित रूप से न जान पाएं कि ये हड्डियां कहां से आईं, लेकिन इस गलती से एक असाधारण खोज की कहानी जरूर सामने आई.

