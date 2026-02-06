Advertisement
Zee Real Heroes Award 2026: इसरो में जेंडर नहीं, सिर्फ टैलेंट बोलता है...साइंटिस्ट दक्षियानी का बड़ा बयान

ZEE Samvaad: जी न्यूज आज देश के असली नायकों को सम्मानित कर रहा है. इसरो के वैज्ञानिकों से लेकर विभिन्न क्षेत्रों की जानी-मानी हस्तियों ने हमारे मंच की शोभा बढ़ाई है. यह जी रियल हीरोज का चौथा सीजन है.

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Feb 06, 2026, 01:50 PM IST
देश सहित विदेशों के लिए अंतरिक्ष में कई सैटेलाइट लॉन्च करने वाली ISRO की वैज्ञानिकों ने ZEE संवाद के माध्यम के कई बातें देश के सामने रखीं. इस कार्यक्रम में ISRO की 2 जांबाज महिला वैज्ञानिकों, मंगला मणि और दक्षियानी का भव्य स्वागत किया गया. इसमें उन्होंने न केवल भारत की वैज्ञानिक प्रगति पर चर्चा की बल्कि इसरो के अंदर काम करने के माहौल और अंटार्कटिका जैसी मुश्किल जगह पर आने वाली चुनौतियों को साझा किया. 

विज्ञान में भारत का दबदबा
वैज्ञानिक दक्षियानी ने वैश्विक धारणा को चुनौती देते हुए कहा कि अक्सर विज्ञान और तकनीक को केवल विकसित देशों से जोड़कर देखा जाता है. लेकिन भारत ने इस मिथक को तोड़ दिया है. उन्होंने गर्व से कहा, "भारत भले ही एक विकासशील देश है लेकिन मंगलयान की सफलता और चंद्रयान की सॉफ्ट लैंडिंग जैसी ऐतिहासिक उपलब्धियों ने हमें दुनिया की टॉप साइंस कम्युनिटी की लाइन में खड़ा कर दिया है. 

इसरो में जेंडर इक्वालिटी
ISRO में Gender Equality  पर बात करते हुए उन्होंने कहा एक बहुत ही जरूरी मैसेज दिया. उन्होंने साफ कहा कि, इसरो में काम का आधार सिर्फ तकनीकी कौशल और प्रतिभा है ना कि जेंडर. आगे उन्होने कहा, 'जब हम सैटेलाइट, सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर पर काम करते हैं तो वहां महिला और पुरुष का कोई भेद नहीं होता. वहां केवल वैज्ञानिक और इंजीनियर होते हैं.

माइनस 80 डिग्री में कठिन परीक्षा
कार्यक्रम का सबसे रोमांचक हिस्सा 56 वर्षीय वैज्ञानिक मंगला मणि के अनुभवों को सुनना था, जो इसरो के एक मिशन के तहत अंटार्कटिका के बेहद ठंडे और खतरनाक वातावरण में समय बिताकर आई हैं. माइनस 80 डिग्री सेल्सियस जैसे हाड़ कंपा देने वाले तापमान में अपनी चुनौतियों पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि यह उनके लिए एक चुनौती से ज्यादा देश सेवा का मौका था.

Zee Real Heroes Award 2026

