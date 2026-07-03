/डायनासोर कैसे बने पक्षी? चीन में मिला 148 मिलियन साल पुराना वो राज, जिसने वैज्ञानिकों को भी चकरा दिया

क्या आप जानते हैं कि आसमान में उड़ने वाली नन्ही गौरैया के पूर्वज कभी भारी-भरकम डायनासोर हुआ करते थे? यह बात सुनने में जितनी अजीब लगती है, विज्ञान के लिए इसे साबित करना उतना ही मुश्किल रहा है. सबसे बड़ा सवाल यह था कि डायनासोर की लंबी, हड्डियों वाली पूंछ आखिर आधुनिक पक्षियों की छोटी और सुगठित पूंछ में कैसे बदल गई?
वैज्ञानिकों के पास इस 'बीच के सफर' का कोई ठोस सबूत नहीं था. लेकिन चीन में मिले 148 मिलियन साल पुराने एक अनोखे जीवाश्म ने इस राज पर से पर्दा उठा दिया है. इस खोज ने विज्ञान जगत में तहलका मचा दिया है और एवोल्यूशन यानी विकासवाद की एक बहुत बड़ी पहेली को सुलझा दिया है.
हाल ही में चीन के दक्षिण-पूर्वी फुजियान प्रांत में वैज्ञानिकों को एक ऐसा जीवाश्म मिला है जिसने इतिहास रच दिया है. यह जीवाश्म जुरासिक काल का है, जो करीब 148 मिलियन साल पुराना माना जा रहा है. वैज्ञानिकों ने इस नए खोजी गए पक्षी प्रजाति को 'झेंगहॉर्निस बुयु' (Zhengheornis buyu) नाम दिया है. इस बेहद महत्वपूर्ण खोज की रिपोर्ट 1 जुलाई 2026 को मशहूर जर्नल 'साइंस एडवांसेज' में पब्लिश की गई है. इस जीवाश्म ने जीव विज्ञानियों को वो जवाब दे दिया है, जिसकी तलाश वे दशकों से कर रहे थे.
अब तक वैज्ञानिकों को जितने भी प्राचीन पक्षियों के जीवाश्म मिले थे, वे दो तरह के थे. पहले वे जिनकी पूंछ डायनासोर की तरह बहुत लंबी होती थी, जैसे कि आर्कियोप्टेरिक्स (Archaeopteryx). दूसरे वे जिनकी पूंछ के सिरे की हड्डियां आपस में जुड़ी होती थीं, जिसे 'पायगोस्टाइल' (Pygostyle) कहा जाता है. आज के आधुनिक पक्षियों में यही पायगोस्टाइल पाया जाता है जो उनके पंखों को सपोर्ट करता है. लेकिन झेंगहॉर्निस बुयु के पास 15 छोटी रीढ़ की हड्डियां तो हैं, पर वे आपस में जुड़ी नहीं हैं. यानी यह जीव लंबी पूंछ वाले डायनासोर और छोटी पूंछ वाले आधुनिक पक्षियों के बिल्कुल बीच की कड़ी है.
पहले कुछ वैज्ञानिकों का मानना था कि किसी बड़े जेनेटिक म्यूटेशन के कारण डायनासोर की पूंछ रातों-रात छोटी हो गई होगी. लेकिन झेंगहॉर्निस बुयु ने इस थ्योरी को गलत साबित कर दिया है. इस खोज से पता चलता है कि पूंछ का छोटा होना एक क्रमिक प्रक्रिया थी. पहले के चरणों में पूंछ की लंबाई और हड्डियों की संख्या कम हुई, और उसके बहुत बाद के चरणों में ये हड्डियां आपस में जुड़कर पायगोस्टाइल बनीं. इसके अलावा, इस जीव की पूंछ उसके पैरों के मुकाबले काफी छोटी थी, जो इसे दूसरे प्राचीन जीवों से अलग बनाती है.
इस जीवाश्म की एक और हैरान करने वाली बात इसका आकार है. वैज्ञानिकों के मुताबिक यह अपने ग्रुप का अब तक का सबसे छोटा वयस्क जीव है. इसका वजन महज 74 से 163 ग्राम के बीच रहा होगा. इसकी जांघ की हड्डी (Femur) भी अब तक के सबसे छोटे रिकॉर्ड किए गए प्राचीन पक्षी से छोटी है. वैज्ञानिकों का मानना है कि उड़ने की क्षमता विकसित करने और प्रकृति में जिंदा रहने के लिए इन जीवों का आकार धीरे-धीरे छोटा होता चला गया.
यह अनोखा जीवाश्म साल 2024 में चीन के झेंघे काउंटी के यानयुआन गांव में मिला था. अब इसे बीजिंग के चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंसेज में रखा गया है. यह इस इलाके से मिलने वाली चौथी ऐसी प्रजाति है, जो यह साबित करती है कि जुरासिक काल के अंत तक प्राचीन पक्षियों का आकार और व्यवहार काफी अलग और विकसित हो चुका था. इस पूरी रिसर्च को चीन के दिग्गज वैज्ञानिकों मिन वांग और झोंगहे झोउ की टीम ने लीड किया है.