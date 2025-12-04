Advertisement
trendingNow13028706
Hindi Newsविज्ञान

SpaceX को चुनौती देने निकला चीन का Zhuque-3, लैंड करते ही हुआ ब्लास्ट; Dragon को स्पेस रेस में बड़ा झटका!

Zhuque 3 Reusable Rocket: चीन की प्राइवेट स्पेस कंपनी LandSpace ने अपने दोबारा इस्तेमाल किए जाने वाले रॉकेट Zhuque-3 को सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया. हालांकि लैंडिंग के दौरान बड़ा हादसा हो गया. रॉकेट की पहली स्टेड तय क्षेत्र में वापस नहीं उतर पाया और जमीन से टकराते ही जोरदार विस्फोट हो गया.

Written By  ritesh jaiswal|Last Updated: Dec 04, 2025, 02:05 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

SpaceX को चुनौती देने निकला चीन का Zhuque-3, लैंड करते ही हुआ ब्लास्ट; Dragon को स्पेस रेस में बड़ा झटका!

Zhuque 3 Reusable Rocket: Zhuque-3 की यह टेस्ट लैंडिंग चीन की प्राइवेट स्पेस कंपनियों के बीच बढ़ते कॉम्पटीशन का हिस्सा थी. हालांकि मिशन का यह हिस्सा सफल नहीं हो पाया. विशेषज्ञों का मानना है कि इस प्रयास ने चीन को दोबारा इस्तेमाल होने वाली रॉकेट तकनीक की दिशा में महत्वपूर्ण कदम जरूर दिलाया है. बता दें कि यह चीन के लिए एक महत्वपूर्ण तकनीकी टेस्ट था क्योंकि वह SpaceX जैसी अमेरिकी कंपनियों की बराबरी करने की कोशिश में लगा हुआ है.

चीन के रॉकेट की लैंडिंग टेस्ट में विस्फोट
चीन की प्राइवेट स्पेस कंपनी LandSpace ने बुधवार यानी 3 दिसंबर को अपना नया और एडवांस Zhuque-3 रॉकेट लॉन्च किया. यह रॉकेट एक reusable booster था. लॉन्च सामान्य रूप से हुआ और रॉकेट सफलतापूर्वक orbit तक पहुंच गया था, लेकिन जब पहले चरण को वापस लैंड कराने की कोशिश की गई, तो वह योजना के अनुसार नहीं हो पाया. 

कंपनी की माने तो लैंडिंग फेज शुरू होने के तुरंत बाद ही पहले-स्टेज इंजन में गड़बड़ी आ गई थी. जिसके कारण जैसा सोचा गया था, रॉकेट रिकवरी पैड पर उस तरीके से उतर नहीं पाया और नीचे crash कर गया. टक्कर के बाद रॉकेट में विस्फोट हुआ और मलबा रिकवरी जोन के किनारे जाकर गिर गया.

Add Zee News as a Preferred Source

चीन के लिए बड़ी घटना क्यों?
यह लैंडिंग टेस्ट चीन की प्राइवेट कंपनियों के लिए एक ऐतिहासिक कदम माना जा रहा था, क्योंकि इससे पहले किसी चीनी फर्म ने reusable booster को लैंड कराने की कोशिश नहीं की थी. बता दें कि SpaceX ने लगभग 10 साल पहले ही ऐसी तकनीक को बना कर दुनिया भर में अंतरिक्ष लॉन्च की दिशा को बदल दिया था. यही वजह है कि ये टेस्ट चीन की निजी स्पेस इंडस्ट्री के लिए एक बड़ा माइलस्टोन साबित हो सकता था.

SpaceX से बढ़ता कॉम्पटीशन
LandSpace के इस मिशन पर दुनिया भर में नजरें बनी हुई थीं. SpaceX के चीफ एलन मस्क ने भी अक्टूबर में चीन के इस रॉकेट का जिक्र करते हुए कहा था कि Zhuque-3 में उनकी Starship तकनीक से जुड़े हुए कुछ फीचर्स शामिल किए गए हैं. मस्क ने यह भी कहा था कि किसी भी कंपनी को Falcon-9 की विश्वसनीयता और लॉन्च रेट तक पहुंचने में कम से कम 5 साल लग सकते हैं.

अमेरिकी कंपनियां भी इस रेस में
SpaceX के अलावा अमेरिका की दूसरी बड़ी कंपनी Blue Origin भी इसी दिशा में लगातार काम कर रही है. कंपनी ने हाल ही में अपने नई New Glenn रॉकेट के पहले चरण को सफलतापूर्वक लैंड कराया है. SpaceX भी शुरुआत के सालों में कई बार लैंडिंग में विफल हुआ था.

यह भी पढ़ें: वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष में खोजे छिपे हुए 'वर्महोल', वैज्ञानिक बोले- कहीं ये स्पेस की सुरंगें तो नहीं

 

About the Author
author img
ritesh jaiswal

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, ट्रैवल सेगमेंट में काम करने का 6 महीने से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और ट्रैवल की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

...और पढ़ें

TAGS

zhuque 3reusable rocket

Trending news

16 साल बाद भी एसिड अटैक केस का नहीं हुआ ट्रायल, CJI नाराज, दे दिया बड़ा आदेश
acid attack accused
16 साल बाद भी एसिड अटैक केस का नहीं हुआ ट्रायल, CJI नाराज, दे दिया बड़ा आदेश
सरकार पीठ थपथपा ले, पर हमारी करेंसी की कोई वैल्यू नहीं... खरगे का मोदी सरकार पर अटैक
Mallikarjun Kharge
सरकार पीठ थपथपा ले, पर हमारी करेंसी की कोई वैल्यू नहीं... खरगे का मोदी सरकार पर अटैक
नियम 267 क्या है? संसद में भिड़े खरगे और नड्डा, बहस से कौन भाग रहा है?
rule 267
नियम 267 क्या है? संसद में भिड़े खरगे और नड्डा, बहस से कौन भाग रहा है?
'मेरे पास बम है, मैं प्लेन उड़ा दूंगा', मक्का-मदीना से हैदराबाद की फ्लाइट में हडकंप
IndiGo Emergency Landing
'मेरे पास बम है, मैं प्लेन उड़ा दूंगा', मक्का-मदीना से हैदराबाद की फ्लाइट में हडकंप
दिल, दोस्ती, डिप्लोमेसी! मॉस्को से आया भारत का दोस्त, पुतिन की यात्रा से 10 फायदे...
Vladimir Putin
दिल, दोस्ती, डिप्लोमेसी! मॉस्को से आया भारत का दोस्त, पुतिन की यात्रा से 10 फायदे...
पुतिन के आने से पहले राहुल गांधी का बड़ा आरोप, हमें मिलने नहीं दिया जा रहा
Putin
पुतिन के आने से पहले राहुल गांधी का बड़ा आरोप, हमें मिलने नहीं दिया जा रहा
संसद भवन में अचानक BJP के सीनियर नेताओं की क्यों हुई बैठक? होने वाला है बड़ा फैसला!
ap new bjp president
संसद भवन में अचानक BJP के सीनियर नेताओं की क्यों हुई बैठक? होने वाला है बड़ा फैसला!
ममता का सिरदर्द बढ़ा रहे हुमायूं , सस्पेंड होने के बाद किया TMC छोड़ने का एलान
Humayun Kabir
ममता का सिरदर्द बढ़ा रहे हुमायूं , सस्पेंड होने के बाद किया TMC छोड़ने का एलान
पुतिन का प्लेन भारत लैंड करने से पहले जयशंकर ने अमेरिका-यूरोप को क्यों चेताया?
S Jaishankar
पुतिन का प्लेन भारत लैंड करने से पहले जयशंकर ने अमेरिका-यूरोप को क्यों चेताया?
भारत में अंग्रेज की मूर्ति हटाने में क्यों लग गए 80 साल? इलाहाबाद के कसाई की कहानी
indian freedom strugle
भारत में अंग्रेज की मूर्ति हटाने में क्यों लग गए 80 साल? इलाहाबाद के कसाई की कहानी