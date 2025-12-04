SpaceX को चुनौती देने निकला चीन का Zhuque-3, लैंड करते ही हुआ ब्लास्ट; Dragon को स्पेस रेस में बड़ा झटका!

Zhuque 3 Reusable Rocket: Zhuque-3 की यह टेस्ट लैंडिंग चीन की प्राइवेट स्पेस कंपनियों के बीच बढ़ते कॉम्पटीशन का हिस्सा थी. हालांकि मिशन का यह हिस्सा सफल नहीं हो पाया. विशेषज्ञों का मानना है कि इस प्रयास ने चीन को दोबारा इस्तेमाल होने वाली रॉकेट तकनीक की दिशा में महत्वपूर्ण कदम जरूर दिलाया है. बता दें कि यह चीन के लिए एक महत्वपूर्ण तकनीकी टेस्ट था क्योंकि वह SpaceX जैसी अमेरिकी कंपनियों की बराबरी करने की कोशिश में लगा हुआ है.

चीन के रॉकेट की लैंडिंग टेस्ट में विस्फोट

चीन की प्राइवेट स्पेस कंपनी LandSpace ने बुधवार यानी 3 दिसंबर को अपना नया और एडवांस Zhuque-3 रॉकेट लॉन्च किया. यह रॉकेट एक reusable booster था. लॉन्च सामान्य रूप से हुआ और रॉकेट सफलतापूर्वक orbit तक पहुंच गया था, लेकिन जब पहले चरण को वापस लैंड कराने की कोशिश की गई, तो वह योजना के अनुसार नहीं हो पाया.

कंपनी की माने तो लैंडिंग फेज शुरू होने के तुरंत बाद ही पहले-स्टेज इंजन में गड़बड़ी आ गई थी. जिसके कारण जैसा सोचा गया था, रॉकेट रिकवरी पैड पर उस तरीके से उतर नहीं पाया और नीचे crash कर गया. टक्कर के बाद रॉकेट में विस्फोट हुआ और मलबा रिकवरी जोन के किनारे जाकर गिर गया.

Add Zee News as a Preferred Source

चीन के लिए बड़ी घटना क्यों?

यह लैंडिंग टेस्ट चीन की प्राइवेट कंपनियों के लिए एक ऐतिहासिक कदम माना जा रहा था, क्योंकि इससे पहले किसी चीनी फर्म ने reusable booster को लैंड कराने की कोशिश नहीं की थी. बता दें कि SpaceX ने लगभग 10 साल पहले ही ऐसी तकनीक को बना कर दुनिया भर में अंतरिक्ष लॉन्च की दिशा को बदल दिया था. यही वजह है कि ये टेस्ट चीन की निजी स्पेस इंडस्ट्री के लिए एक बड़ा माइलस्टोन साबित हो सकता था.

SpaceX से बढ़ता कॉम्पटीशन

LandSpace के इस मिशन पर दुनिया भर में नजरें बनी हुई थीं. SpaceX के चीफ एलन मस्क ने भी अक्टूबर में चीन के इस रॉकेट का जिक्र करते हुए कहा था कि Zhuque-3 में उनकी Starship तकनीक से जुड़े हुए कुछ फीचर्स शामिल किए गए हैं. मस्क ने यह भी कहा था कि किसी भी कंपनी को Falcon-9 की विश्वसनीयता और लॉन्च रेट तक पहुंचने में कम से कम 5 साल लग सकते हैं.

अमेरिकी कंपनियां भी इस रेस में

SpaceX के अलावा अमेरिका की दूसरी बड़ी कंपनी Blue Origin भी इसी दिशा में लगातार काम कर रही है. कंपनी ने हाल ही में अपने नई New Glenn रॉकेट के पहले चरण को सफलतापूर्वक लैंड कराया है. SpaceX भी शुरुआत के सालों में कई बार लैंडिंग में विफल हुआ था.

यह भी पढ़ें: वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष में खोजे छिपे हुए 'वर्महोल', वैज्ञानिक बोले- कहीं ये स्पेस की सुरंगें तो नहीं