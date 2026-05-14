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Hindi Newsविज्ञान24,000 साल बाद पाताल से लौटा नन्हा जॉम्बी! बिना पार्टनर के पैदा कर रहा बच्चे, दुनिया भर के वैज्ञानिक हैरान

24,000 साल बाद पाताल से लौटा 'नन्हा जॉम्बी'! बिना पार्टनर के पैदा कर रहा बच्चे, दुनिया भर के वैज्ञानिक हैरान

वैज्ञानिकों ने साइबेरिया की जमी हुई बर्फ से 24,000 साल पुराने एक सूक्ष्म जीव 'बडेलॉइड रोटिफर' को सफलतापूर्वक जीवित किया है, जो बिना किसी साथी के प्रजनन करने में भी सक्षम है.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: May 14, 2026, 06:56 AM IST
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गहरी जमी बर्फ से निकला एक बेहद छोटा जीव इन दिनों पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है.
गहरी जमी बर्फ से निकला एक बेहद छोटा जीव इन दिनों पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है.

साइबेरिया की गहरी जमी बर्फ से निकला एक बेहद छोटा जीव इन दिनों पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है. वैज्ञानिकों ने लगभग 24,000 साल पुराने एक माइक्रोस्कोपिक वर्म यानी सूक्ष्म जीव को लैब में दोबारा जिंदा करने का दावा किया है. सोशल मीडिया पर इसे “Zombie Worm” कहा जा रहा है, लेकिन वैज्ञानिकों का कहना है कि यह कोई डरावना जीव नहीं बल्कि एक बेहद खास सूक्ष्म जीव है जो हजारों साल तक बर्फ में जिंदा रहने की क्षमता रखता है.

आखिर क्या है यह ‘Zombie Worm’?

यह जीव असल में Bdelloid Rotifer नाम का एक बेहद छोटा बहुकोशिकीय जीव है जो आमतौर पर मीठे पानी में पाया जाता है. इसका आकार इतना छोटा होता है कि इसे केवल माइक्रोस्कोप से ही देखा जा सकता है. वैज्ञानिकों के मुताबिक इसकी सबसे खास बात यह है कि यह बेहद कठिन परिस्थितियों में भी जिंदा रह सकता है. यह जीव जमा देने वाली ठंड, भूख, पानी की कमी और ऑक्सीजन की कमी जैसी स्थितियों को भी झेल सकता है. जब हालात खराब होते हैं तो यह अपनी जैविक गतिविधियों को लगभग पूरी तरह रोक देता है और एक तरह की “सस्पेंडेड स्टेट” में चला जाता है.

वैज्ञानिक क्यों रह गए हैरान?

रिसर्चर्स ने रेडियोकार्बन डेटिंग तकनीक की मदद से पता लगाया कि यह जीव करीब 24 हजार साल पुराना है. इससे पहले वैज्ञानिकों ने कुछ जीवों को कुछ साल या लगभग एक दशक तक जमे रहने के बाद जीवित होते देखा था, लेकिन हजारों साल बाद दोबारा सक्रिय होना बेहद चौंकाने वाला था. सबसे हैरान करने वाली बात यह रही कि बर्फ से बाहर आने और पिघलने के बाद यह जीव सिर्फ जिंदा ही नहीं हुआ बल्कि इसने बिना किसी साथी के प्रजनन भी किया. वैज्ञानिकों के अनुसार इस प्रक्रिया को Parthenogenesis कहा जाता है, जिसमें जीव बिना मेल पार्टनर के नए जीव पैदा कर सकता है.

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कैसे काम करती है यह ‘सुपरपावर’?

वैज्ञानिक इस प्रक्रिया को Cryptobiosis कहते हैं. इसमें जीव का मेटाबॉलिज्म लगभग पूरी तरह बंद हो जाता है. इसे अमरता या पुनर्जन्म नहीं माना जाता, बल्कि यह एक तरह का प्राकृतिक सुरक्षा तंत्र है. रिसर्चर्स ने आधुनिक Rotifers पर भी लैब में टेस्ट किए. इसमें पाया गया कि ये जीव धीरे-धीरे बनने वाली बर्फ को झेल सकते हैं और इनके सेल्स को ज्यादा नुकसान नहीं होता. रूस के वैज्ञानिक स्टास मालाविन ने कहा कि यह अब तक का सबसे मजबूत सबूत है कि बहुकोशिकीय जीव हजारों साल तक Cryptobiosis की स्थिति में रह सकते हैं.

पिघलती बर्फ क्यों बढ़ा रही चिंता?

इस खोज ने Arctic Permafrost यानी स्थायी रूप से जमी जमीन को लेकर चिंता भी बढ़ा दी है. साइबेरिया, अलास्का और उत्तरी कनाडा जैसे इलाकों में जमीन के नीचे हजारों साल पुराने माइक्रोब्स, कार्बन और जैविक पदार्थ जमा हैं. वैज्ञानिकों का कहना है कि जलवायु परिवर्तन की वजह से यह जमी हुई जमीन धीरे-धीरे पिघल रही है. इससे पुराने माइक्रोब्स दोबारा बाहर आ सकते हैं. संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के मुताबिक Permafrost में लगभग 1,500 गीगाटन कार्बन जमा है, जो पृथ्वी के वातावरण में मौजूद कार्बन से लगभग दोगुना है.

क्या इंसानों के लिए है कोई खतरा?

वैज्ञानिकों ने साफ किया है कि यह Rotifer इंसानों के लिए खतरनाक नहीं है. लेकिन Permafrost के पिघलने से प्राचीन बैक्टीरिया और वायरस बाहर आने का खतरा जरूर बढ़ सकता है. 2016 में साइबेरिया में Anthrax फैलने की घटना को भी पिघलती जमीन से जोड़ा गया था. माना गया कि बर्फ के नीचे दबे संक्रमित हिरण के शव के बाहर आने से संक्रमण फैला था. हालांकि वैज्ञानिक लोगों को डराने वाली कहानियों से बचने की सलाह दे रहे हैं. उनका कहना है कि अभी कई सवालों के जवाब मिलने बाकी हैं.

क्या अब मैमथ भी जिंदा हो जाएंगे?

इस खोज के बाद सोशल मीडिया पर कई लोगों ने यह सवाल उठाया कि क्या अब वैज्ञानिक मैमथ या इंसानों को भी दोबारा जिंदा कर सकते हैं. लेकिन वैज्ञानिकों ने साफ कहा कि बड़े और जटिल जीवों को इस तरह सुरक्षित रखना फिलहाल संभव नहीं है. हालांकि इस रिसर्च से भविष्य में सेल्स, टिश्यू और अंगों को लंबे समय तक सुरक्षित रखने की तकनीकों को बेहतर बनाने में मदद मिल सकती है. साथ ही यह रिसर्च अंतरिक्ष में जीवन की संभावनाओं को समझने में भी काम आ सकती है.

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Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी जी न्यूज में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं और पिछले पांच साल से टेक सेक्शन को लीड कर रहे हैं. उन्होंने अब तक iPhone, Samsung, OnePlus, Vivo और Xiaomi जैसे बड़े स्मार्टफोन्स के कई रिव्यू...और पढ़ें

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Zombie wormSiberian worm experiment24000 year old worm

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