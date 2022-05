जानिए एलन मस्क भारत में कब शुरू करेंगे सैटेलाइट वाला इंटरनेट? टेस्ला पर भी दिया रिप्लाई

नई दिल्ली. दुनिया के सबसे अमीर आदमी एलन मस्क इन दिनों लगातार चर्चा में बने हुए हैं. काफी लंबे वक्त से ऐसी चर्चाएं जारी हैं कि, एलन मस्क आखिर भारत में अपना कारोबार कब से शुरू करेंगे?

अपने हालिया ट्विटर रिप्लाई में दुनिया के सबसे बड़े रईस मस्क ने इस बारे में संकेत दिए हैं. मस्क ने एक यूजर द्वारा ट्वीट में पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए कहा कि वे भारत में कारोबार शुरू करने के लिए सरकार की मंजूरी का इंतजार कर रहे हैं.

क्या रिप्लाई दिया मस्क ने

दरअसल ट्वीट पर एक शख्स ने मस्क को ट्वीट करते हुए लिखा कि, उनके प्रोजेक्ट स्टारलिंक के भारत में इस्तेमाल को लेकर क्या अपडेट है? इस शख्स ने यह भी लिखा कि, स्टारलिंक का सस्ता और तेज इंटरनेट पूरी दुनिया को मुहैया कराने का विजन काफी शानदार है. भारत में स्टारलिंक प्रोजेक्ट काफी सराहा जाएगा.

शख्स के ट्वीट पर रिप्लाई देते हुए मस्क ने कहा कि, स्टारलिंक को भारत में लाने के लिए वह अभी सरकार की मंजूरी का इंतजार कर रहे हैं.

Elon, any update on Starlink approval usage in India? Starlink's vision to provide cheap and fast Internet connection all over the world is incredible ... Starlink in India would be an absolute HIT

— Pranay Pathole (@PPathole) May 27, 2022