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Asian Games: 13 साल की उम्र में एशियन गेम्स चैंपियन बनीं चीन की यू जिदी, पलक झपकते ही तोड़ डाला रिकॉर्ड

Asian Games 2026: चीन की 13 वर्षीय तैराक यू जिडी (Yu Zidi) ने एशियन गेम्स में 200 मीटर बटरफ्लाई में नया रिकॉर्ड बनाते हुए स्वर्ण पदक जीता. इस युवा सनसनी के शानदार रिकॉर्ड और उनके भावी ओलंपिक सपनों की पूरी कहानी.

Written ByRohit Raj
Published: Sep 21, 2026, 04:01 PM IST|Updated: Sep 21, 2026, 04:01 PM IST
Asian Games: 13 साल की उम्र में एशियन गेम्स चैंपियन बनीं चीन की यू जिदी, पलक झपकते ही तोड़ डाला रिकॉर्ड
Image Credit: चीन की तैराक यू जिदी. AP

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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