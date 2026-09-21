Asian Games: 13 साल की उम्र में एशियन गेम्स चैंपियन बनीं चीन की यू जिदी, पलक झपकते ही तोड़ डाला रिकॉर्ड

Asian Games 2026: चीन की महज 13 साल की तैराक यू जिदी ने एशियन गेम्स में इतिहास रचते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम किया है. महिलाओं की 200 मीटर बटरफ्लाई स्पर्धा के फाइनल में यू ने 2:05.08 का समय निकालकर नया एशियन गेम्स रिकॉर्ड बनाया. उन्होंने दूसरे स्थान पर रहने वाली अपनी ही देश की चांग मोहन को 3.36 सेकंड के बड़े अंतर से पछाड़ा. यू ने अपनी हमवतन झांग यूफेई द्वारा बनाए गए पिछले रिकॉर्ड में लगभग आधा सेकंड का सुधार किया.
अपना पहला बड़ा व्यक्तिगत अंतरराष्ट्रीय खिताब जीतने के बाद जब यू जिदी से उनके प्रदर्शन के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने बहुत ही सहज अंदाज में कहा कि उनका प्रदर्शन ''बस ठीक-ठाक ही था.'' अगले महीने 14 साल की होने जा रही इस स्कूलगर्ल की यह जीत 2028 लॉस एंजिल्स ओलंपिक से लगभग दो साल पहले आई है, जहां वे अंतरराष्ट्रीय तैराकी के सबसे बड़े मंच पर उतर सकती हैं. यू जिदी अभी से दुनिया की शीर्ष तैराकों की कतार में शामिल हो चुकी हैं.
200 मीटर बटरफ्लाई में यू जिदी का 2:05.08 का समय कनाडा की समर मैकिनटोश के 2:01.65 के विश्व रिकॉर्ड से चार सेकंड से भी कम दूर है. इतनी छोटी उम्र में यह उपलब्धि दिखाती है कि उनके खेल में सुधार की अभी कितनी अपार संभावनाएं हैं. यू ने 2025 विश्व चैंपियनशिप में 12 साल की उम्र में चीन की रिले टीम के साथ कांस्य पदक जीतकर विश्व चैंपियनशिप इतिहास की सबसे कम उम्र की पदक विजेता बनने का रिकॉर्ड भी बनाया था. हालांकि, एशियन गेम्स का यह स्वर्ण पदक इसलिए खास है क्योंकि यह उनका पहला बड़ा व्यक्तिगत खिताब है.
यू जिदी का यह उभार ऐसे समय में आया है जब चीनी तैराकी टीम पूल में अपनी स्थिति लगातार मजबूत कर रही है. एशियन गेम्स में प्रतियोगिता की पहली ही रात चीन ने सात में से छह स्वर्ण पदक जीते, जिसमें यू का प्रदर्शन प्रमुख रहा. हालांकि, यह युवा तैराक सिर्फ इस सफलता का हिस्सा बनकर संतुष्ट नहीं हैं. यू ने कहा कि वे अगली बार और भी बेहतर समय निकालकर तैरना चाहती हैं.