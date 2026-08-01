नीरज चोपड़ा ने लगाई चिंगारी.. अब भारत में फैली जेवलिन की असली आग, 2 सूरमाओं की दस्तक, एक ने गाड़ा झंडा

CWG 2026: जेवलिन थ्रो, एक ऐसा खेल जिसका ग्राफ पिछले कुछ सालों में तेजी से उठता नजर आया है. गोल्डन ब्वॉय नीरज चोपड़ा ने इस खेल में जो चिंगारी लगाई थी, वो आज कि अब ये खेल आग की तरह फैल चुकी है. 2 नए सूरमाओं ने इस खेल में दस्तक दी और जेवलिन का स्वर्णिम दौर शुरू कर दिया है. जब नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता ये सिर्फ एक पदक नहीं जीता था बल्कि एक पूरी पीढ़ी को जगाया था. आज लाखों युवा भारत में जेवलिन को लेकर प्रेरित हैं और दो सूरमाओं ने तो दस्तक भी दे दी है और नीरज चोपड़ा के बाद जेवलिन के दौर को आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं.
हम बात कर रहे हैं रोहित यादव और यशवीर सिंह की. रोहित यादव का नाम अब सिर्फ ‘संभावना’ नहीं रह गया. उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के एक छोटे गांव दभिया से निकला यह 25 साल का लड़का जो इंटर-स्टेट चैंपियनशिप में अपना करियर का सबसे लंबा थ्रो फेंककर दुनियाभर में नाम कमा चुका है. उन्होंने अंतिम प्रयास में 87.05 मीटर मारा. इसके बाद एशियन गेम्स का टिकट पक्का हुआ और वह दुनिया के मौजूदा सीजन के दूसरे सर्वश्रेष्ठ थ्रोअर बन गए. रोहित, नीरज चोपड़ा और किशोर जेना के बाद भारत का तीसरे थ्रोअर थे जो 87 मीटर का जादुई आंकड़ा पार कर गए.
रोहित को हुई थी इंजरी
रोहित के करियर में भी उतार-चढ़ाव आए. 2023 में कोहनी की लिगामेंट इंजरी ने उनका करियर लगभग रोक दिया था. सर्जरी, लंबी रिहैब, ओलंपिक से बाहर होने के बाद एक डर था कि वह पुराने टच में नहीं आएंगे. लेकिन रोहित ने बाउंस बैक किया और 2026 में 82.17, फिर 83.76 और अंत में 87.05 मीटर फेंककर साबित कर दिया कि वह लंबी रेस के घोड़े हैं. कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में रोहित रेस में थे लेकिन अंत में यशवीर ने बाजी मार दी.
यशवीर ने जीता मेडल
सिर्फ रोहित नहीं, दूसरे सूरमा यशवीर सिंह हैं, जिनके लिए ये खेल कोई नया नहीं है. उनके पिता भी जेवलिन थ्रोअर थे और कई अवॉर्ड्स जीते. महज 14 साल की उम्र से ही उन्होंने इस खेल में कदम रख दिया था. ग्लासगो के कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में यशवीर ने अपना पर्सनल बेस्ट लगाकर ब्रॉन्ज मेडल जीता. पहले पांच थ्रो बेकार जाने के बाद किस्मत चमकी और छठे और अंतिम प्रयास में उन्होंने 85.41 मीटर फेंका और ब्रॉन्ज पक्का किया. नीरज चोपड़ा ने 85.83 मीटर थ्रो से सिल्वर जीता. यशवीर का यह पहला बड़ा अंतरराष्ट्रीय पदक था. दोनों युवा लगभग समान उम्र के हैं. रोहित जून 2001 में पैदा हुए, यशवीर अक्टूबर 2001 में. दोनों ने जूनियर स्तर पर नीरज की छाया में अपना सफर शुरू किया.