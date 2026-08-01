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नीरज चोपड़ा ने लगाई चिंगारी.. अब भारत में फैली जेवलिन की असली आग, 2 सूरमाओं की दस्तक, एक ने गाड़ा झंडा

CWG 2026: कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 का रोमांच चरम पर है. भारत कई खेलों में मेडल्स की बौछार कर रहा है. लेकिन कहीं न कहीं हर किसी की नजरें जेवलिन कंपटीशन पर थी. गोल्डन ब्वॉय नीरज चोपड़ा ने इस खेल में ऐसी चिंगारी लगाई कि अब ये खेल आग की तरह फैल चुका है. 2 नए सूरमा डंका पीटते दिख रहे हैं.

Written ByKavya Yadav
Published: Aug 01, 2026, 01:18 PM IST|Updated: Aug 01, 2026, 02:07 PM IST
नीरज चोपड़ा ने लगाई चिंगारी.. अब भारत में फैली जेवलिन की असली आग, 2 सूरमाओं की दस्तक, एक ने गाड़ा झंडा
Image Credit: AI Graphics

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Kavya Yadav

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. खेल जगत की हर हलचल, हर खास कहानी और हर ब्रेकिंग न्यूज पर पकड़. IPL, ODI World Cup, T20 World Cup, Olympics समेत कई बड़े इवेंट्स कवर किए हैं.

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