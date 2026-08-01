नीरज चोपड़ा ने लगाई चिंगारी.. अब भारत में फैली जेवलिन की असली आग, 2 सूरमाओं की दस्तक, एक ने गाड़ा झंडा

सिर्फ रोहित नहीं, दूसरे सूरमा यशवीर सिंह हैं, जिनके लिए ये खेल कोई नया नहीं है. उनके पिता भी जेवलिन थ्रोअर थे और कई अवॉर्ड्स जीते. महज 14 साल की उम्र से ही उन्होंने इस खेल में कदम रख दिया था. ग्लासगो के कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में यशवीर ने अपना पर्सनल बेस्ट लगाकर ब्रॉन्ज मेडल जीता. पहले पांच थ्रो बेकार जाने के बाद किस्मत चमकी और छठे और अंतिम प्रयास में उन्होंने 85.41 मीटर फेंका और ब्रॉन्ज पक्का किया. नीरज चोपड़ा ने 85.83 मीटर थ्रो से सिल्वर जीता. यशवीर का यह पहला बड़ा अंतरराष्ट्रीय पदक था. दोनों युवा लगभग समान उम्र के हैं. रोहित जून 2001 में पैदा हुए, यशवीर अक्टूबर 2001 में. दोनों ने जूनियर स्तर पर नीरज की छाया में अपना सफर शुरू किया.