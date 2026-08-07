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20 साल के प्रज्ञानानंदा ने रचा इतिहास, ग्रैंड चेस टूर सेंट लुईस का खिताब किया अपने नाम

भारतीय ग्रैंडमास्टर आर. प्रज्ञानानंदा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए ग्रैंड चेस टूर सेंट लुईस रैपिड एंड ब्लिट्ज टूर्नामेंट का खिताब अपने नाम कर लिया. उन्हें 50000 डॉलर (लगभग 47 लाख रुपए) की प्राइज मनी और 13 जीसीटी प्वाइंट्स मिले, जिससे वे 2026 सीजन की स्टैंडिंग में USA के फैबियानो कारुआना के बाद दूसरे स्थान पर पहुंच गए.

Written ByRitesh Kumar
Published: Aug 07, 2026, 09:32 AM IST|Updated: Aug 07, 2026, 10:01 AM IST
20 साल के प्रज्ञानानंदा ने रचा इतिहास, ग्रैंड चेस टूर सेंट लुईस का खिताब किया अपने नाम
Image Credit: प्रज्ञानानंदा ने रचा इतिहास, ग्रैंड चेस टूर सेंट लुईस का खिताब किया अपने नाम

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Ritesh Kumar

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रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

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