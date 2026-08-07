20 साल के प्रज्ञानानंदा ने रचा इतिहास, ग्रैंड चेस टूर सेंट लुईस का खिताब किया अपने नाम

भारतीय ग्रैंडमास्टर आर. प्रज्ञानानंदा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए ग्रैंड चेस टूर सेंट लुईस रैपिड एंड ब्लिट्ज टूर्नामेंट का खिताब अपने नाम कर लिया. 20 वर्षीय प्रज्ञानानंदा ने प्रतियोगिता के अंतिम से पहले (पेनल्टिमेट) राउंड में जावोखिर सिंदारोव के खिलाफ मुकाबला ड्रॉ खेला और इसी के साथ एक राउंड शेष रहते ही चैंपियन बनने का गौरव हासिल कर लिया.
प्रज्ञानानंदा ने पूरे टूर्नामेंट में 35 में से 23 अंक जुटाए और दूसरे स्थान पर रहने वाले खिलाड़ियों से 1.5 अंक आगे रहकर खिताब जीता. उनका यह प्रदर्शन अंतरराष्ट्रीय शतरंज जगत में भारत के बढ़ते दबदबे का एक और बड़ा उदाहरण माना जा रहा है. इस ऐतिहासिक जीत के बाद ChessBase India ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, "भारत में इस समय रात के 2:16 बजे हैं और अमेरिका से एक बड़ी खुशखबरी आई है. आर. प्रज्ञानानंदा ने एक राउंड बाकी रहते ही ग्रैंड चेस टूर सेंट लुईस रैपिड एंड ब्लिट्ज का खिताब अपने नाम कर लिया है."
आर.प्रज्ञानानंदा ने सेंट लुइस रैपिड और ब्लिट्ज़ टूर्नामेंट में शानदार खेल दिखाया और एक राउंड बाकी रहते ही टूर्नामेंट जीत लिया. आखिरी दिन, प्रज्ञानंद ने 3 जीत हासिल कीं और दूसरे आखिरी राउंड में जावोखिर सिंदारोव के साथ ड्रॉ खेलकर टूर्नामेंट अपने नाम किया. यह उनका पहला ग्रैंड चेस टूर रैपिड और ब्लिट्ज़ खिताब है. प्रज्ञानानंदा ने लेवोन अरोनियन के खिलाफ अपना आखिरी गेम ड्रॉ खेला और 23.5/36 पॉइंट्स के साथ टूर्नामेंट खत्म किया. अपनी जीत के सफर में, प्रग ने रैपिड और ब्लिट्ज मिलाकर खेले गए 27 गेम में से सिर्फ 2 गेम हारे.
लुईस रैपिड एंड ब्लिट्ज का खिताब जीतने पर प्रज्ञानानंदा पर पैसों की बरसात हुई. उन्हें 50000 डॉलर (लगभग 47 लाख रुपए) की प्राइज मनी और 13 जीसीटी प्वाइंट्स मिले, जिससे वे 2026 सीजन की स्टैंडिंग में USA के फैबियानो कारुआना के बाद दूसरे स्थान पर पहुंच गए. GCT सीजन का समापन सिंकफील्ड कप के साथ होगा, जो 10 अगस्त को शुरू होगा. इसमें प्रज्ञानानंदा समेत सेंट लुइस के ज़्यादातर खिलाड़ी हिस्सा लेंगे.