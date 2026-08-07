20 साल के प्रज्ञानानंदा ने रचा इतिहास, ग्रैंड चेस टूर सेंट लुईस का खिताब किया अपने नाम

प्रज्ञानानंदा ने पूरे टूर्नामेंट में 35 में से 23 अंक जुटाए और दूसरे स्थान पर रहने वाले खिलाड़ियों से 1.5 अंक आगे रहकर खिताब जीता. उनका यह प्रदर्शन अंतरराष्ट्रीय शतरंज जगत में भारत के बढ़ते दबदबे का एक और बड़ा उदाहरण माना जा रहा है. इस ऐतिहासिक जीत के बाद ChessBase India ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, "भारत में इस समय रात के 2:16 बजे हैं और अमेरिका से एक बड़ी खुशखबरी आई है. आर. प्रज्ञानानंदा ने एक राउंड बाकी रहते ही ग्रैंड चेस टूर सेंट लुईस रैपिड एंड ब्लिट्ज का खिताब अपने नाम कर लिया है."