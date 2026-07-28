Add Zee Business As A Preferred Source
App

CWG 2026: वेटलिफ्टिंग में 21 साल के अजय बाबू का कमाल, सिल्वर जीतकर मेडल लिस्ट में धांसू एंट्री

ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में एक के बाद एक मेडल देखने को मिल रहे हैं. लिस्ट में एक और मेडल जुड़ गया है. वल्लुरी अजय बाबू ने 79 किग्रा वेटलिफ्टिंग में एक रोमांचक मुकाबला खेला. इसमें दूसरा स्थान हासिल करते हुए सिल्वर मेडल जीता.

Written ByKavya Yadav
Published: Jul 28, 2026, 07:16 AM IST|Updated: Jul 28, 2026, 07:16 AM IST
CWG 2026: वेटलिफ्टिंग में 21 साल के अजय बाबू का कमाल, सिल्वर जीतकर मेडल लिस्ट में धांसू एंट्री
Image Credit: Screengrab

About the Author

Kavya Yadav

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. खेल जगत की हर हलचल, हर खास कहानी और हर ब्रेकिंग न्यूज पर पकड़. IPL, ODI World Cup, T20 World Cup, Olympics समेत कई बड़े इवेंट्स कवर किए हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
पेट्रोल में E20 मिलाया फिर भी सस्ता क्यों नहीं हुआ तेल? सरकार ने खोला सबसे बड़ा राज
E209 min ago
2
Commonwealth Games 20269 min ago
3
rashifal august 202614 min ago
4
Indian seafarers17 min ago
5
uttarakhand rain alert21 min ago