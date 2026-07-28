CWG 2026: वेटलिफ्टिंग में 21 साल के अजय बाबू का कमाल, सिल्वर जीतकर मेडल लिस्ट में धांसू एंट्री

ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में एक के बाद एक मेडल देखने को मिल रहे हैं. लिस्ट में एक और मेडल जुड़ गया है. वल्लुरी अजय बाबू ने 79 किग्रा वेटलिफ्टिंग में एक रोमांचक मुकाबला खेला. इसमें दूसरा स्थान हासिल करते हुए सिल्वर मेडल जीता. अजय बाबू ने गोल्ड मेडल के बेहद करीब रहे. उनका मुकाबला मलेशिया के एरी हिदायत मुहम्मद से था, जिन्होंने कुल 331 किग्रा (147 किग्रा स्नैच + 184 किग्रा क्लीन एंड जर्क) वजन उठाकर पहला स्थान हासिल किया.
आंध्र प्रदेश के विजयनगरम जिले के रहने वाले 21 वर्षीय अजय बाबू ने अपनी मेहनत और जज्बे से भारत के पदकों की संख्या में एक और चमकदार मेडल जोड़ दिया है. मुकाबला आखिरी लिफ्ट तक चला, एरी हिदायत मुहम्मद ने कुल 331 किग्रा से अजय बाबू महज 1 किग्रा पीछे रह गए. अजय बाबू ने कुल 330 किग्रा (149 किग्रा स्नैच + 181 किग्रा क्लीन एंड जर्क) वजन उठाकर सिल्वर मेडल जीता.
इंग्लैंड के क्रिस मरे ने कुल 325 किग्रा वजन उठाकर ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया. अजय बाबू ने प्रतियोगिता की शुरुआत स्नैच में 145 किग्रा की सफल लिफ्ट के साथ की. दूसरे प्रयास में 149 किग्रा में असफल होने के बाद, उन्होंने हार नहीं मानी. तीसरे प्रयास में उन्होंने 149 किग्रा वजन उठाकर नया कॉमनवेल्थ गेम्स रिकॉर्ड बनाया और स्नैच स्टैंडिंग में पहला स्थान हासिल किया.
अजय बाबू ने हिदायत को शानदार टक्कर दी. उन्हें जीत के लिए काफी पापड़ बेलने पड़े. क्लीन एंड जर्क में हिदायत ने पहले 181 किग्रा उठाकर नया रिकॉर्ड बनाया. इसके जवाब में अजय बाबू ने अपने आखिरी प्रयास में 181 किग्रा वजन उठाकर उस रिकॉर्ड की बराबरी की. हालांकि, हिदायत ने अपनी आखिरी लिफ्ट में 184 किग्रा वजन उठाकर गोल्ड मेडल पक्का कर लिया.
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2025 कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप (अहमदाबाद): इन्होंने 79 किग्रा कैटेगरी में अपने करियर के सर्वश्रेष्ठ 335 किग्रा (152 किग्रा स्नैच + 183 किग्रा क्लीन एंड जर्क) वजन के साथ गोल्ड मेडल जीता था. इसी प्रदर्शन से उन्हें ग्लासगो का सीधा टिकट मिला था.
2024 कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप (सुवा, फिजी): इन्होंने जूनियर और सीनियर 81 किग्रा कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीते थे.
2025 वर्ल्ड चैंपियनशिप (फोर्डे, नॉर्वे): इसमें भाग लेकर वे 39 लिफ्टर्स के बीच कुल मिलाकर 16वें स्थान पर रहे थे.