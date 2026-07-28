CWG 2026: वेटलिफ्टिंग में 21 साल के अजय बाबू का कमाल, सिल्वर जीतकर मेडल लिस्ट में धांसू एंट्री

ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में एक के बाद एक मेडल देखने को मिल रहे हैं. लिस्ट में एक और मेडल जुड़ गया है. वल्लुरी अजय बाबू ने 79 किग्रा वेटलिफ्टिंग में एक रोमांचक मुकाबला खेला. इसमें दूसरा स्थान हासिल करते हुए सिल्वर मेडल जीता. अजय बाबू ने गोल्ड मेडल के बेहद करीब रहे. उनका मुकाबला मलेशिया के एरी हिदायत मुहम्मद से था, जिन्होंने कुल 331 किग्रा (147 किग्रा स्नैच + 184 किग्रा क्लीन एंड जर्क) वजन उठाकर पहला स्थान हासिल किया.