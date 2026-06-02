बड़े-बड़े सिंगर फेल... 21 साल के यूट्यूबर ने बनाया FIFA World Cup का गजब Anthem, फैंस हुए मुरीद

Fifa World Cup 2026: फीफा वर्ल्ड कप 2026 का फीवर फैंस पर चढ़ने लगा है. टूर्नामेंट में 48 देशों की टीमें हिस्सा ले रही हैं. हर साल इसके लिए एंथम तैयार किया जाता है. इस बार भी बड़े-बड़े सिंगर शकीरा, बर्न बॉय, जेली रोल, डैडी यांकी, फ्यूचर और टाइला ने मिलकर एक शानदार साउंडट्रैक तैयार किया. लेकिन इन्हें एक 21 साल के यूट्यूबर ने पछाड़ दिया है.
Trending Photos
Fifa World Cup 2026: फीफा वर्ल्ड कप 2026 का फीवर फैंस पर चढ़ने लगा है.टूर्नामेंट में 48 देशों की टीमें हिस्सा ले रही हैं. हर साल इसके लिए एंथम तैयार किया जाता है. इस बार भी बड़े-बड़े सिंगर शकीरा, बर्न बॉय, जेली रोल, डैडी यांकी, फ्यूचर और टाइला ने मिलकर एक शानदार साउंडट्रैक तैयार किया. लेकिन इन्हें एक 21 साल के यूट्यूबर ने पछाड़ दिया है. इंटरनेट पर तुलना करें तो इस यूट्यूबर के एंथम के सामने बड़े-बडे़ सिंगर्स भी फेल नजर आ रहे हैं. फैंस को इस 21 साल के यूट्यूबर का एंथम खूब पसंद आ रहा है.
21 साल के यूट्यूबर 'स्पीड' ने बिना किसी आधिकारिक मंजूरी के फीफा वर्ल्ड कप का एक अनऑफिशियल गाना रिलीज कर दिया है. इसने इंटरनेट पर भूचाल मचा दिया है. फुटबॉल फैंस इसी को वर्ल्ड कप का असली एंथम मानने लग गए हैं. खास बात है कि इस एंथम को स्पीड ने सभी 48 देशों के नाम को रखकर तैयार किया है. यही वजह है कि ये एंथम दुनिया के हर कोने में बैठे फुटबॉल प्रेमी को ये रास आ रहा है.
इस एंथम का नाम 'चैंपियंस' रखा है. ये एंथम तक इतने लोगों के पहुंचने का अंदाजा व्यूज से लगाया जा सकता है. रिलीज होने के महज 2 घंटे बाद ही इस एंथम को 5 लाख से ज्यादा लोगों ने देखा है. यह पहली बार नहीं है जब 'स्पीड' ने फीफा वर्ल्ड कप के लिए एंथम बनाया है. इससे पहले 2022 में भी ये तरीका आजमाया था, जिसपर 200 मिलियन यानि 20 करोड़ व्यूज दिख रहे हैं. ये ऑफीशियल गानों से काफी ज्यादा हैं. स्पीड जैसे युवा क्रिएटर के पास 54 मिलियन (5.4 करोड़) से ज्यादा सब्सक्राइबर्स की ऐसी फौज है.
ये भी पढे़ं.. क्या होता है 'किकली' डांस... विराट-भुवी ने स्टेज पर इस स्टेप से दिखाया ब्रोमांस
(@IShowSpeedHQ) June 1, 2026
फीफा वर्ल्ड कप का आगाज 12 जून से हो रहा है. मेगा टूर्नामेंट अब आप भारत में जी ग्रुप के टीवी चैनल्स और डिजिटल प्लेटफॉर्म ZEE 5 पर देख पाएंगे. सिर्फ फीफा वर्ल्ड कप ही नहीं बल्कि फीफा से जुड़े सभी खेल आयोजन आपको जी ग्रुप के चैनल्स और एप्स पर देखने को मिलेंगे. ये तो दुनिया को पता है कि फुटबॉल को ब्यूटिफुल गेम यानी एक खूबसूरत खेल कहा जाता है...लेकिन क्या आप जानते हैं कि फुटबॉल का ये फीफा वर्ल्ड कितना बड़ा आयोजन है.
Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.