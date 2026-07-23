कब होगा कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 का आगाज? 'मयूर' का हुआ भव्य उद्घाटन

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 22वीं कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 के आधिकारिक मैस्कॉट 'मयूर' का अनावरण किया है. 'मयूर' से प्रेरित इस मैस्कॉट को उन्होंने भारत की ऊर्जा, मेहमाननवाजी और एकता की भावना का प्रतीक बताया, जिसे यह टूर्नामेंट बढ़ावा देना चाहता है. यह चैंपियनशिप 27 जुलाई से 2 अगस्त तक त्यागराज स्टेडियम में आयोजित की जाएगी.
इसके पहले, दिल्ली के शिक्षा और खेल मंत्री आशीष सूद, कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस फेडरेशन के अध्यक्ष विवेक कोहली और अन्य गणमान्य व्यक्तियों की मौजूदगी में इस मैस्कॉट का अनावरण किया गया. भारत के राष्ट्रीय पक्षी 'मोर' पर आधारित इस मैस्कॉट के पंखों में हिस्सा लेने वाले कॉमनवेल्थ देशों के झंडे दिखाए गए हैं, जो दोस्ती, सद्भाव और खेल भावना का प्रतीक हैं.
अनावरण समारोह में बोलते हुए रेखा गुप्ता ने कहा कि यह इवेंट दिल्ली को वैश्विक खेल मंच पर खुद को दिखाने का मौका देगा. उन्होंने कहा, 'लॉन्च किए गए मैस्कॉट 'मयूर' (भारत का राष्ट्रीय पक्षी) के पंखों में इस इवेंट में हिस्सा लेने वाले सभी देशों के झंडे हैं. ऊर्जा और उत्साह का प्रतीक 'मयूर', कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस इवेंट के लिए एकदम सही मैस्कॉट है.'
मुख्यमंत्री ने टूर्नामेंट के आयोजन में शामिल आयोजकों और अधिकारियों को बधाई दी और खेल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने और एथलीटों के विकास पर दिल्ली सरकार के फोकस पर जोर दिया. सीएम गुप्ता ने कहा, 'दिल्ली में इस इवेंट की मेजबानी करके हम अपनी राजधानी को अंतरराष्ट्रीय मंच पर ला रहे हैं. दिल्ली की मुख्यमंत्री के तौर पर मैं आप सभी को बधाई देती हूं. हमारी सरकार की कोशिश है कि दिल्ली के युवाओं और एथलीटों को वे मौके मिलें जिनके वे हकदार हैं.'
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि सरकार खेल सुविधाओं और एथलीटों के कल्याण में निवेश करना जारी रखेगी. उन्होंने अपनी बात खत्म करते हुए कहा, 'हमारी सरकार ने दिल्ली के खिलाड़ियों के लिए खेल इंफ्रास्ट्रक्चर, प्राइज मनी, सुविधाओं और कोचिंग पर बड़े पैमाने पर काम किया है. हम चाहते हैं कि दिल्ली के हर खिलाड़ी को मौका, मंच और सुविधाएं मिलें, ताकि वे दिल्ली और देश का नाम रोशन कर सकें. मुझे खुशी है कि 27 जुलाई से 2 अगस्त 2026 तक यहां अंतरराष्ट्रीय स्तर की चैंपियनशिप होगी. दिल्ली सरकार खेलों के प्रति प्रतिबद्ध है और एथलीटों का समर्थन करती रहेगी.'
दिल्ली के खेल मंत्री आशीष सूद ने कहा कि इस प्रतिष्ठित इवेंट की मेजबानी करना, एक स्पोर्ट्स डेस्टिनेशन के तौर पर शहर की बढ़ती अहमियत को दिखाता है. उन्होंने कहा, 'दिल्ली को इस इंटरनेशनल इवेंट की मेजबानी करने का मौका मिला है. सरकार स्पोर्ट्स इकोसिस्टम को बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है. हमने नेशनल, इंटरनेशनल और स्टेट लेवल पर मुकाबला करने वाले स्टूडेंट्स के लिए हर स्टेडियम में जरूरी इंतजाम और सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं. हमारा लक्ष्य दिल्ली को स्पोर्ट्स कैपिटल बनाना है.'
इस चैंपियनशिप का आयोजन दिल्ली सरकार और टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया मिलकर कर रहे हैं और उम्मीद है कि इसमें 35 से ज्यादा कॉमनवेल्थ देशों के खिलाड़ी हिस्सा लेंगे. सात दिन तक चलने वाले इस टूर्नामेंट में इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, मलेशिया, सिंगापुर, स्कॉटलैंड, वेल्स, नाइजीरिया, केन्या, जमैका और त्रिनिदाद और टोबैगो जैसे देशों के शामिल होने की उम्मीद है. इसमें कई कैटेगरी में मुकाबले होंगे और 2 अगस्त को फाइनल के साथ इसका समापन होगा.