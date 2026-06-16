यूं तो सेनेगल एक बार फिर उलटफेर की तलाश में होगा, लेकिन अब कहानी अलग है. फ्रांस की मिडफील्ड पॉवर ऑरेलियन टचौमेनी हैं, जिससे फॉरवर्ड खिलाड़ियों को खुलकर खेलने की आजादी मिलेगी. वहीं बात करें सेनेगल की तो इसका मजबूत डिफेंस को तोड़ने के लिए फ्रांस के लिए बड़ा चैलेंज होगा. फ्रांस के अटैक की सबसे मजबूत कड़ी किलियन एम्बापे हैं. वो लेफ्ट विंग से या फिर सेंटर से अपनी रफ्तार के दम पर विपक्षी टीम के डिफेंस को तहस-नहस करने का माद्दा रखते हैं. 2022 में अर्जेंटीना को जीत के लिए एम्बाप्पे ने पापड़ बेलने पर मजबूर कर दिया था. सेनेगल की टीम को कमजोर समझने की गलती फ्रांस कतई नहीं करेगा. यह टीम केवल दबाव झेलने के लिए मैदान पर नहीं उतरेगी बल्कि, इतिहास दोहराने की फिराक में होगी .