फीफा वर्ल्ड कप रोमांचक मोड़ ले रहा है. कुछ बड़े उलटफेर देखने को मिल रहे हैं और कुछ इतिहास के पन्नों में दर्ज हैं, जिन्हें भुलाया ही नहीं जा सकता. हम वर्ल्ड कप के सबसे बड़े उलटफेर के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसका कनेक्शन फ्रांस बनाम सेनेगल के आगामी मुकाबले से होगा. 24 साल पुराना वो उलटफेर जब वर्ल्ड कप में डेब्यू करने वाली सेनेगल ने फ्रांस जैसी टीम को धूल चटाकर दुनियाभर में डंका पीट दिया था.
जब भी फ्रांस और सेनेगल की टीमें मैदान पर आमने-सामने होंगी, तो फैंस के जेहन में साल 2002 का वो ऐतिहासिक मैच जरूर ताजा हो जाएगा. उस वक्त अपने पहले वर्ल्ड कप में सेनेगल ने डिफेंडिंग चैंपियन फ्रांस को हराकर दुनिया को चौंका दिया था. अब एक बार फिर दोनों टीमें मेटलाइफ स्टेडियम में टकराने के लिए तैयार हैं. यह मैच सिर्फ एक मुकाबला नहीं, बल्कि इसे पुरानी यादों और नए दौर की जंग भी कहें तो गलत नहीं होगा.
इतिहास पलटकर देखें तो डिडिएर डेसचैम्प्स की कोचिंग में फ्रांस आज के समय में फुटबॉल की सबसे बड़ी महाशक्ति बन चुका है. टीम ने 2018 में वर्ल्ड कप जीता और 2022 में खिताब से महज एक कदम दूर रह गया. अर्जेंटीना के साथ एक रोमांचक जंग में ट्रॉफी हाथ से फिसल गई थी, लेकिन इस बार नई शुरुआत करने के लिए तैयार है. फ्रांस की रणनीति अब सिर्फ रक्षात्मक खेल नहीं खेलता, बल्कि हावी होकर गेंद पर कब्जा रखकर मैच को कंट्रोल करना पसंद करता है.
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यूं तो सेनेगल एक बार फिर उलटफेर की तलाश में होगा, लेकिन अब कहानी अलग है. फ्रांस की मिडफील्ड पॉवर ऑरेलियन टचौमेनी हैं, जिससे फॉरवर्ड खिलाड़ियों को खुलकर खेलने की आजादी मिलेगी. वहीं बात करें सेनेगल की तो इसका मजबूत डिफेंस को तोड़ने के लिए फ्रांस के लिए बड़ा चैलेंज होगा. फ्रांस के अटैक की सबसे मजबूत कड़ी किलियन एम्बापे हैं. वो लेफ्ट विंग से या फिर सेंटर से अपनी रफ्तार के दम पर विपक्षी टीम के डिफेंस को तहस-नहस करने का माद्दा रखते हैं. 2022 में अर्जेंटीना को जीत के लिए एम्बाप्पे ने पापड़ बेलने पर मजबूर कर दिया था. सेनेगल की टीम को कमजोर समझने की गलती फ्रांस कतई नहीं करेगा. यह टीम केवल दबाव झेलने के लिए मैदान पर नहीं उतरेगी बल्कि, इतिहास दोहराने की फिराक में होगी .