Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /खेल-खिलाड़ी
  • /वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा उलटफेर, एम्बाप्पे के मैच में पलटेगा 24 साल पुराना इतिहास? फ्रांस नहीं भूलेगा वो रात

वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा उलटफेर, एम्बाप्पे के मैच में पलटेगा 24 साल पुराना इतिहास? फ्रांस नहीं भूलेगा वो रात

फीफा वर्ल्ड कप रोमांचक मोड़ ले रहा है. कुछ बड़े उलटफेर देखने को मिल रहे हैं और कुछ इतिहास के पन्नों में दर्ज हैं, जिन्हें भुलाया ही नहीं जा सकता. हम वर्ल्ड कप के सबसे बड़े उलटफेर के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसका कनेक्शन फ्रांस बनाम सेनेगल के आगामी मुकाबले से होगा.

Written ByKavya Yadav
Published: Jun 16, 2026, 10:25 AM IST|Updated: Jun 16, 2026, 10:25 AM IST
वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा उलटफेर, एम्बाप्पे के मैच में पलटेगा 24 साल पुराना इतिहास? फ्रांस नहीं भूलेगा वो रात
Image Credit: AI Generated

About the Author

Kavya Yadav

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. खेल जगत की हर हलचल, हर खास कहानी और हर ब्रेकिंग न्यूज पर पकड़. IPL, ODI World Cup, T20 World Cup, Olympics समेत कई बड़े इवेंट्स कवर किए हैं.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा उलटफेर, एम्बाप्पे के मैच में पलटेगा 24 साल पुराना इतिहास?
FIFA World Cup 20262 min ago
2
Noida News7 min ago
3
ssc gd answer key15 min ago
4
chandra darshan today time25 min ago
5
Rajeev Verma34 min ago