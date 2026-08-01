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27 साल के तेजस्विन ने रचा इतिहास, एथलेकटिक्स में आया 7वां मेडल, ऐसा करने वाले पहले भारतीय

CWG 2026: कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत के मेडल्स का आंकड़ा 23 तक पहुंच चुका है. शुक्रवार देर रात तेजस्विन शंकर ने इतिहास रचा. वह कॉमनवेल्थ गेम्स में पुरुषों के डेकाथलॉन में मेडल जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं.

Written ByKavya Yadav
Published: Aug 01, 2026, 06:50 AM IST|Updated: Aug 01, 2026, 06:51 AM IST
27 साल के तेजस्विन ने रचा इतिहास, एथलेकटिक्स में आया 7वां मेडल, ऐसा करने वाले पहले भारतीय
Image Credit: AI Graphics

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Kavya Yadav

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. खेल जगत की हर हलचल, हर खास कहानी और हर ब्रेकिंग न्यूज पर पकड़. IPL, ODI World Cup, T20 World Cup, Olympics समेत कई बड़े इवेंट्स कवर किए हैं.

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