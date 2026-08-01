27 साल के तेजस्विन ने रचा इतिहास, एथलेकटिक्स में आया 7वां मेडल, ऐसा करने वाले पहले भारतीय

पहले ही दिन शंकर ने प्वाइंट्स का अंबार लगा दिया. उन्होंने कुल 4,339 पॉइंट हासिल कर लिए थे. ऐसे में उनके पास गोल्ड जीतने का भी गोल्डन चांस था क्योंकि ओवरऑल दूसरे स्थान पर रहे. लीडरबोर्ड में कनाडा के स्टार डेमियन वार्नर से सिर्फ़ 14 पॉइंट पीछे थे. दूसरे दिन उन्होंने 110 मीटर हर्डल्स में 14.41 सेकंड की दौड़ के साथ शुरुआत की और 922 पॉइंट हासिल किए, इसके बाद डिस्कस थ्रो में अपना अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन किया. 40.44 मीटर के उनके थ्रो से उनके कुल स्कोर में 674 अहम पॉइंट जुड़े.