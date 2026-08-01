27 साल के तेजस्विन ने रचा इतिहास, एथलेकटिक्स में आया 7वां मेडल, ऐसा करने वाले पहले भारतीय

CWG 2026: कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत का डंका दुनियाभर में देखने को मिल रहा है. मेडल्स का आंकड़ा 23 तक पहुंच चुका है. शुक्रवार को देर रात तेजस्विन शंकर ने इतिहास रचा. वह कॉमनवेल्थ गेम्स में पुरुषों के डेकाथलॉन में मेडल जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं. उन्होंने लगातार शानदार प्रदर्शन किया और 10 इवेंट वाले इस मुकाबले में 7976 प्वाइंट हासिल कर ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया. एथलेटिक्स के सबसे मुश्किल मुकाबलों में उन्होंने अपना दम दिखाया और ये उपलब्धि हासिल की है.
तेजस्विन ने पुरुषों के डेकाथलॉन के आखिरी इवेंट 1500 मीटर दौड़ में 4:36.19 का समय लेकर 704 प्वाइंट अपने नाम किए थे. हालांकि, ग्रेनाडा के लिंडन विक्टर को पछाड़ने में कामयाब नहीं हुए. लिंडन ने शुरू से ही अपना दबदबा बनाए रखा था और 8096 प्वाइंट लेकर गोल्ड मेडल जीता. दूसरे नंबर पर कनाडा के डेमियन वॉर्नर थे, जिनके नाम 8036 प्वाइंट्स थे और उन्होंने सिल्वर मेडल जीता. चार साल पहले भी कॉमनवेल्थ गेम्स में शंकर ने हाई जंप में बाजी मारी थी.
2022 में बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स में पुरुषों की हाई जंप में शंकर ने ब्रॉन्ज जीता था. इस दौरान वह फील्ड इवेंट्स में भारत के सबसे टॉप लेवल एथलीट साबित हुए थे. इस बार उन्होंने पहले दिन 100 मीटर दौड़ में 10.96 सेकंड का समय लेकर और 870 पॉइंट हासिल करके शानदार शुरुआत की. इसके बाद लॉन्ग जंप में जलवा दिखाया 7.82 मीटर की पर्सनल बेस्ट हासिल कर 1,015 पॉइंट हासिल किए. इसके बाद भी शानदार प्रदर्शन जारी रखा और 2.15 मीटर की जंप कर 944 पॉइंट और जोड़े.
पहले ही दिन शंकर ने प्वाइंट्स का अंबार लगा दिया. उन्होंने कुल 4,339 पॉइंट हासिल कर लिए थे. ऐसे में उनके पास गोल्ड जीतने का भी गोल्डन चांस था क्योंकि ओवरऑल दूसरे स्थान पर रहे. लीडरबोर्ड में कनाडा के स्टार डेमियन वार्नर से सिर्फ़ 14 पॉइंट पीछे थे. दूसरे दिन उन्होंने 110 मीटर हर्डल्स में 14.41 सेकंड की दौड़ के साथ शुरुआत की और 922 पॉइंट हासिल किए, इसके बाद डिस्कस थ्रो में अपना अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन किया. 40.44 मीटर के उनके थ्रो से उनके कुल स्कोर में 674 अहम पॉइंट जुड़े.
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शंकर ने पोल वॉल्ट में 4.30 मीटर की जंप से 702 पॉइंट हासिल किए और फिर जैवलिन थ्रो में 53.12 मीटर का थ्रो किया, जो उस सीज़न का उनका सबसे अच्छा प्रदर्शन था. यह प्रदर्शन बहुत अहम साबित हुआ, जिससे उन्हें 635 पॉइंट मिले और वे निर्णायक आखिरी इवेंट से पहले तीसरे स्थान पर पहुंच गए. सब कुछ 1500 मीटर की दौड़ पर निर्भर था, जिसमें शंकर ने दो दिनों की प्रतियोगिता की शारीरिक थकान के बावजूद अपना धैर्य बनाए रखा और अंत में पोडियम में अपनी जगह पक्की की.