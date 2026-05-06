आंध्र प्रदेश में ट्रेन से उतारे गए तमिलनाडु के 3 एथलीट्स, वजह जानकर सकते में आ जाएंगे फैंस

तमिलनाडु से एक चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है. तमिलनाडु के 3 एथलीट्स को आंध्र प्रदेश में अचानक ट्रेन से उतार दिया गया, जिसके पीछे की वजह जानकर फैंस सकते में आ सकते हैं. ओडिशा में एक नेशनल कॉम्पटीशन से लौट रहे तमिलनाडु के 'पोल वॉल्ट' खेल के 3 एथलीट्स को आंध्र प्रदेश के राजमुंदरी में ट्रेन से उतार दिया गया. खबर है कि रेलवे सुरक्षा बल (RPF) के जवानों ने ट्रेन से उन 3 एथलीट्स के पोल नीचे फेंक दिए. RPF जवानों ने उन रस्सियों को भी काट दिया था, जिनसे ये 3 स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स डिब्बे के बाहर ट्रेन की खिड़कियों से बांधे गए थे.

आंध्र प्रदेश में ट्रेन से उतारे गए तमिलनाडु के 3 एथलीट्स

इन 3 एथलीट्स के हर पोल की कीमत 1 लाख रुपये थी और वे पटरियों पर गिर गए. एथलीटों को ट्रेन रोकने के लिए चेन खींचनी पड़ी और फिर उन्हें पोल को वापस उठाना पड़ा. यह घटना भुवनेश्वर में आयोजित 'इंडियन इंडोर ओपन कंबाइंड इवेंट्स एंड पोल वॉल्ट कॉम्पटीशन' में पुरुषों और महिलाओं, दोनों के नेशनल रिकॉर्ड टूटने के ठीक एक हफ्ते बाद हुई है. इसी साल की शुरुआत में, पोल वॉल्ट के मौजूदा नेशनल रिकॉर्ड धारक कुलदीप कुमार और उस समय के रिकॉर्ड धारक देव मीना को महाराष्ट्र के पनवेल में एक टिकट एग्जामिनर (TE) ने ट्रेन से उतार दिया था.

वजह जानकर सकते में आ जाएंगे फैंस

बता दें कि कुलदीप कुमार और देव मीना को उस ट्रेन में पोल ​​ले जाने के लिए हिरासत में लिया गया था और उन पर जुर्माना भी लगाया गया था, जिस ट्रेन में वे सफर कर रहे थे. ताजा घटना में तमिलनाडु के 'पोल वॉल्ट' खेल के 3 एथलीट्स और 2 हेप्टाएथलीट शामिल थे. ये सभी वेटिंग लिस्ट टिकटों पर भुवनेश्वर से सेलम लौट रहे थे. एक यात्री की शिकायत के बाद, राजमुंदरी स्टेशन पर RPF के एक अधिकारी ने चाकू से रस्सी काट दी, जिससे एथलीट्स के पोल पटरियों पर गिर गए. ट्रेन के चलते ही, एक एथलीट ने चेन खींच दी, ताकि पोल खराब न हों.

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पोल को खिड़की से बांधने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं

सेलम डिवीजन में कमर्शियल-कम-टिकट क्लर्क (CCTC) के पद पर कार्यरत 22 वर्षीय शक्ति ने बताया कि पोल से यात्रियों को कोई परेशानी नहीं हो रही थी, और एथलीट्स के पास पोल को खिड़की से बांधने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था. CCTC ने कहा कि एथलीटों ने सुरक्षा के सभी जरूरी उपाय अपनाए थे और यह सुनिश्चित किया था कि यात्रियों को किसी भी तरह की दिक्कत न हो.