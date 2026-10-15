Asian Games: 'महिलाओं के जीते 38 पदक नए भारत की तस्वीर', पीएम मोदी ने देश की बेटियों की सफलता को सराहा

उन्होंने भारतीय महिला हॉकी टीम की भी तारीफ की, जिसने 44 साल बाद स्वर्ण पदक जीतकर एक लंबे इंतजार को खत्म किया. एशियन गेम्स के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि भारत की पुरुष और महिला, दोनों हॉकी टीमों ने एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक जीते हैं. पीएम मोदी ने भारतीय महिला हॉकी टीम की सराहना करते हुए कहा, "इस बार दोनों टीमों ने स्वर्ण पदक जीते हैं. खासकर हमारी महिला हॉकी टीम का प्रदर्शन शानदार रहा. आप स्वर्ण पदक लेकर आईं और 44 साल के लंबे इंतजार को खत्म किया." इस दौरान खिलाड़ियों ने 'भारत माता की जय' के नारे लगाए.