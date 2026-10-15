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Asian Games: 'महिलाओं के जीते 38 पदक नए भारत की तस्वीर', पीएम मोदी ने देश की बेटियों की सफलता को सराहा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को हाल ही में जापान के आइची-नागोया में हुए एशियन गेम्स 2026 में भारतीय महिला खिलाड़ियों की सफलता की सराहना की. उन्होंने कहा कि उनके द्वारा जीते गए 38 पदक सिर्फ एक संख्या नहीं, बल्कि नए भारत की एक तस्वीर हैं.

Written ByRitesh Kumar
Published: Oct 15, 2026, 09:46 PM IST|Updated: Oct 15, 2026, 09:46 PM IST
Asian Games: 'महिलाओं के जीते 38 पदक नए भारत की तस्वीर', पीएम मोदी ने देश की बेटियों की सफलता को सराहा

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Ritesh Kumar

Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

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