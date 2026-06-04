Advertisement
trendingNow13237291
Hindi Newsखेल-खिलाड़ीFIFA: पेले के करिश्मे से मेसी के उस यादगार गोल तक, वर्ल्ड कप इतिहास के 5 गोल जिन्हें कोई नहीं भूल सकता

FIFA: पेले के करिश्मे से मेसी के उस यादगार गोल तक, वर्ल्ड कप इतिहास के 5 गोल जिन्हें कोई नहीं भूल सकता

फीफा वर्ल्ड कप के 96 साल के इतिहास में अभी तक 2500 से भी ज्यादा गोल किए जा चुके हैं, लेकिन 5 गोल ऐसे हैं, जिन्हें कोई भी नहीं भूल सकता है. साल 1958 में पेले के किए गए करिश्मे से लेकर साल 2022 में लियोनल मेसी के यादगार गोल तक फीफा वर्ल्ड कप के इतिहास में 5 चमत्कार देखने को मिले हैं. 

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Jun 04, 2026, 10:14 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

FIFA: पेले के करिश्मे से मेसी के उस यादगार गोल तक, वर्ल्ड कप इतिहास के 5 गोल जिन्हें कोई नहीं भूल सकता

फीफा वर्ल्ड कप के 96 साल के इतिहास में अभी तक 2500 से भी ज्यादा गोल किए जा चुके हैं, लेकिन 5 गोल ऐसे हैं, जिन्हें कोई भी नहीं भूल सकता है. साल 1958 में पेले के किए गए करिश्मे से लेकर साल 2022 में लियोनल मेसी के यादगार गोल तक फीफा वर्ल्ड कप के इतिहास में 5 चमत्कार देखने को मिले हैं. ये वे 5 ऐतिहासिक गोल हैं, जिन्होंने मैच के नतीजों को बदला दिया. बता दें कि फुटबॉल सिर्फ एक खेल नहीं है, यह भावनाओं का एक सागर है. आइए एक नजर डालते हैं, फीफा वर्ल्ड कप इतिहास के 5 सबसे यादगार गोल पर-

1. फ्रांस के खिलाफ मेसी का मास्टरपीस (FIFA वर्ल्ड कप 2022 फाइनल)

फ्रांस के खिलाफ फीफा वर्ल्ड कप 2022 के फाइनल मैच में अर्जेंटीना के कप्तान और महान फुटबॉलर लियोनल मेसी के एक यादगार गोल ने पूरा पासा ही पलट दिया. फ्रांस के खिलाफ फीफा वर्ल्ड कप 2022 के फाइनल मैच में लियोनल मेसी का यह जादुई गोल एक्स्ट्रा टाइम के 108वें मिनट में आया, जब मैच 2-2 से बराबरी पर था, तब लुटारो मार्टिनेज के जोरदार शॉट को फ्रांस के गोलकीपर ने रोक दिया, लेकिन लियोनेल मेसी ने पूरी फुर्ती दिखाते हुए रिबाउंड को नेट में डाल दिया. फ्रांस के एक डिफेंडर ने लाइन के पीछे से गेंद को बाहर निकालने की पूरी कोशिश की, लेकिन गोल-लाइन टेक्नोलॉजी ने पुष्टि कर दी कि गेंद लाइन पार कर चुकी थी. इस ऐतिहासिक गोल ने लियोनल मेसी को 'अब तक का सबसे महान खिलाड़ी' का ताज पहना दिया.

2. डिएगो माराडोना (FIFA वर्ल्ड कप 1986 क्वार्टर-फाइनल)

इंग्लैंड के खिलाफ फीफा वर्ल्ड कप 1986 के क्वार्टर-फाइनल मैच में अर्जेंटीना के कप्तान और महान फुटबॉलर डिएगो माराडोना ने अपने एक गोल से सनसनी मचा दी थी. अपने बदनाम 'हैंड ऑफ गॉड' गोल के ठीक चार मिनट बाद, डिएगो माराडोना ने फुटबॉल का ऐसा जादू दिखाया, जिसे सदी का सबसे महान गोल माना जाता है. अपने ही हाफ में गेंद मिलने के बाद, उन्होंने एक शानदार, बिजली जैसी तेज दौड़ लगाई, अकेले ही इंग्लैंड के पांच वर्ल्ड क्लास डिफेंडरों को छका दिया और गोलकीपर पीटर शिल्टन को चकमा देकर गेंद को नेट में डाल दिया. यह गोल इतिहास के सुनहरे पन्नों में दर्ज हो गया.

Add Zee News as a Preferred Source

3. पेले (FIFA वर्ल्ड कप 1958 फाइनल) 

स्वीडन के खिलाफ फीफा वर्ल्ड कप 1958 के फाइनल मैच में ब्राजील के महान फुटबॉलर पेले ने 17 साल की उम्र में कुछ ऐसा कर दिखाया, जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी. स्वीडन के खिलाफ फीफा वर्ल्ड कप 1958 के फाइनल मैच में भारी दबाव के बीच पेले ने बड़ी चालाकी से गेंद को स्वीडन के एक डिफेंडर के सिर के ऊपर से उछाला, उसे पूरी तरह से पीछे छोड़ दिया और गेंद के जमीन पर गिरने से पहले ही हवा में एक जोरदार हिट मारकर उसे नेट में डाल दिया. इस एक ही पल ने पेले को वैश्विक मंच पर फुटबॉल का 'बादशाह' बना दिया.

4. रॉबिन वैन पर्सी (FIFA वर्ल्ड कप 2014 ग्रुप मैच)

स्पेन के खिलाफ फीफा वर्ल्ड कप 2014 के ग्रुप स्टेज मैच में नीदरलैंड्स के फुटबॉलर रॉबिन वैन पर्सी ने कुछ ऐसा जादू दिखाया कि उन्हें 'द फ्लाइंग डचमैन' के नाम से नवाजा गया. स्पेन के खिलाफ, रॉबिन वैन पर्सी ने सुपरमैन की तरह हवा में छलांग लगाई और एक अविश्वसनीय 'डाइविंग हेडर' लगाया. स्पेन के दिग्गज गोलकीपर इकर कैसिलास बस हैरानी से देखते रह गए, जब गेंद उनके ऊपर से तैरती हुई नेट के पिछले हिस्से में जा गिरी. हवा में उड़ते हुए रॉबिन वैन पर्सी की यह तस्वीर वर्ल्ड कप के इतिहास के सबसे यादगार बन गई.

5. जिनेदिन जिदान (FIFA वर्ल्ड कप 2006 फाइनल)

इटली के खिलाफ 2006 फीफा वर्ल्ड कप फाइनल में फ्रांस के महान फुटबॉलर जिनेदिन जिदान ने एक चमत्कारी गोल कर दिया. वर्ल्ड कप फाइनल में इटली के जियानलुइजी बुफोन, जो दुनिया के सबसे दमदार और चौकस गोलकीपर थे, उनके खिलाफ पेनल्टी लेने के लिए आगे बढ़ना, लोहे के जिगर की मांग करता है, लेकिन फ्रांस के महान फुटबॉलर जिनेदिन जिदान ने एक 'पैनेंका' शॉट लगाकर पूरी दुनिया को चौंका दिया. जिनेदिन जिदान ने गेंद को जोर से मारने के बजाय, उसे हल्के से ऊपर की ओर उछाला. गेंद क्रॉसबार के निचले हिस्से से टकराई और ठीक गोल लाइन के ऊपर से उछलकर अंदर चली गई. फाइनल के चरम दबाव में इतना शांत और ज्यादा जोखिम वाला शॉट लगाना, एक ऐसा कारनामा था जिसे सिर्फ जिनेदिन जिदान ही कर सकते थे.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से व...और पढ़ें

TAGS

FIFA

Trending news

मानूसनी बादलों को भारत की तरफ उड़ने से कौन रोक रहा? श्रीलंका के आसमान में लगे 'तंबू'
Monsoon 2026
मानूसनी बादलों को भारत की तरफ उड़ने से कौन रोक रहा? श्रीलंका के आसमान में लगे 'तंबू'
मैंगो लवर्स जरूर पढ़ें! गुजरात में पकड़ा गया कीड़ों से रेंगता 2000 KG आमों का जखीरा
Gujarat
मैंगो लवर्स जरूर पढ़ें! गुजरात में पकड़ा गया कीड़ों से रेंगता 2000 KG आमों का जखीरा
एक हफ्ते बाद पीएम मोदी बनाने जा रहे अनोखा रिकॉर्ड, पंडित नेहरू भी रह जाएंगे पीछे
Narendra Modi
एक हफ्ते बाद पीएम मोदी बनाने जा रहे अनोखा रिकॉर्ड, पंडित नेहरू भी रह जाएंगे पीछे
TMC के पूर्व विधायक के घर NIA की छापेमारी, हिरासत में लिया गया शौकत मोल्ला का बेटा
Saokat Molla
TMC के पूर्व विधायक के घर NIA की छापेमारी, हिरासत में लिया गया शौकत मोल्ला का बेटा
बंगाल में TMC की दरार, दिल्ली में BJP की बहार? संसद के गणित पर टिकी असली लड़ाई
West Bengal news
बंगाल में TMC की दरार, दिल्ली में BJP की बहार? संसद के गणित पर टिकी असली लड़ाई
ईंटों से खिड़कियां तोड़ने लगे... होटल में रुके लोगों को बचाने ये सबसे पहले पहुंचे थे
Delhi Fire
ईंटों से खिड़कियां तोड़ने लगे... होटल में रुके लोगों को बचाने ये सबसे पहले पहुंचे थे
कर्नाटक में 'संकटमोचक' DK बने मुख्यमंत्री, आखिर क्यों उड़ गई है BJP की उड़ गई नींद?
dk Shivkumar
कर्नाटक में 'संकटमोचक' DK बने मुख्यमंत्री, आखिर क्यों उड़ गई है BJP की उड़ गई नींद?
5 महीने बाद खुलेंगे इस प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग के कपाट, 15 जून से फिर शुरू होंगे दर्शन
bhimashankar jyotirlinga open
5 महीने बाद खुलेंगे इस प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग के कपाट, 15 जून से फिर शुरू होंगे दर्शन
क्या बंगाल की सियासत के 'बाजीगर' साबित होंगे ऋतब्रत? क्यों अभिषेक बनर्जी से पाला पैर
west bengal news in hindi
क्या बंगाल की सियासत के 'बाजीगर' साबित होंगे ऋतब्रत? क्यों अभिषेक बनर्जी से पाला पैर
राहत की उम्मीद में बैठे लोग सावधान! अगले 48 घंटे मौसम दिखा सकता है खतरनाक तेवर
weather update
राहत की उम्मीद में बैठे लोग सावधान! अगले 48 घंटे मौसम दिखा सकता है खतरनाक तेवर