8 गोल्ड, 1 सिल्वर, 4 ब्रॉन्ज... भारत को हॉकी के शिखर पर पहुंचाने वाले 5 योद्धा, पूरी दुनिया में बजाया देश का डंका

100 years of Indian Hockey: भारत में हॉकी के 100 साल पूरे होने पर देश भर में जश्न का माहौल है. राष्ट्रीय खेल के इस जश्न मनाने के लिए खेल मंत्रालय ने भी पूरी तैयारी कर ली है. खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने सोमवार को कहा कि भारत 7 नवंबर को देश भर में जश्न मनाकर अपनी हॉकी विरासत के 100 साल पूरे करेगा. 

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Nov 07, 2025, 08:02 AM IST
100 years of Indian Hockey: भारत में हॉकी के 100 साल पूरे होने पर देश भर में जश्न का माहौल है. राष्ट्रीय खेल के इस जश्न मनाने के लिए खेल मंत्रालय ने भी पूरी तैयारी कर ली है. खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने सोमवार को कहा कि भारत 7 नवंबर को देश भर में जश्न मनाकर अपनी हॉकी विरासत के 100 साल पूरे करेगा. इसमें नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में एक कार्यक्रम और 550 से ज़्यादा ज़िलों में एक साथ कार्यक्रम शामिल होंगे. हॉकी इंडिया के साथ मिलकर आयोजित इस शताब्दी समारोह के जरिए खेल के इतिहास का जश्न मनाएगा और उन खिलाड़ियों को सम्मानित किया जाएगा जिन्होंने देश को आठ ओलंपिक गोल्ड मेडल और 13 पोडियम फिनिश दिलाने में योगदान दिया है.

भारत में ऐसे पहुंचा हॉकी

हॉकी के शुरुआती रूप 4,000 साल पहले प्राचीन मिस्र में पाए जाते हैं और इसका आधुनिक संस्करण 18वीं सदी के इंग्लैंड में विकसित हुआ. यह खेल 1850 के दशक में ब्रिटिश शासन के दौरान भारत पहुंचा. अपनी सादगी और खुले मैदानों की उपलब्धता के कारण तेज़ी से लोकप्रिय हुआ.पहला भारतीय हॉकी क्लब 1855 में कलकत्ता में बना, जिसने उपमहाद्वीप में संगठित हॉकी की शुरुआत की. इंटरनेशनल हॉकी महासंघ (FIH) की स्थापना के तुरंत बाद 1925 में भारतीय हॉकी महासंघ (IHF) का गठन हुआ. 1926 में भारतीय टीम का पहला अंतरराष्ट्रीय दौरा न्यूज़ीलैंड का हुआ. इस दौरान भारत ने 21 में से 18 मैच जीते. 'हॉकी के जादूगर' कहे जाने वाले ध्यानचंद का डेब्यू भी इसी दौरे पर हुआ.

पूरी दुनिया में भारत ने जमाई धाक

1928-1956 तक भारत ने विश्व हॉकी में अपना दबदबा बनाया और लगातार छह ओलंपिक गोल्ड मेडल जीते. 1964 और 1980 में भी दो ओलंपिक गोल्ड मेडल मिले. उसके बाद से गोल्ड का सूखा पड़ा हुआ है. बता दें कि 1975 में भारत ने कुआलालंपुर में आयोजित अपना एकमात्र हॉकी विश्व कप जीता. टोक्यो 2020 और पेरिस 2024 भारत ने ओलंपिक मेडल जीते और एशियाई खेलों 2023 में गोल्ड मेडल के साथ भारत का वैश्विक स्तर पर दबदबा फिर से कायम हुआ. भारत ने अब तक ओलंपिक में 8 गोल्ड, 1 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज जीते हैं. महिलाओं की बात करें तो टीम ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2002 में गोल्ड जीतकर और ओलंपिक 2020 में चौथा स्थान हासिल करके इतिहास रच दिया.

भारतीय हॉकी 5 सबसे बड़े योद्धा

1. ध्यानचंद

fallback

 

भारतीय हॉकी ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में हॉकी इतिहास के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी मेजर ध्यान चंद हैं.जादूगर के नाम से मशहूर ध्यानचंद की गेंद को अपने हाथों में लेकर खेलने की कला बेजोड़ थी और गोल करने की उनकी क्षमता के कारण उन्होंने कई गोल किए, जिनमें दो ओलंपिक फाइनल में हैट्रिक भी शामिल है. ध्यानचंद ने 1928 के एम्स्टर्डम में भारतीय हॉकी टीम के साथ ओलंपिक में डेब्यू किया और गोल्ड मेडल जीतने के दौरान 14 गोल किए.  ध्यानचंद ने लॉस एंजिल्स 1932 और बर्लिन 1936 में लगातार दो और गोल्ड जीते. बर्लिन में तो उन्होंने कप्तान के रूप में पहला स्थान हासिल किया था.

2. बलबीर सिंह सीनियर

fallback

द्वितीय विश्व युद्ध के कारण 1940 और 1944 में दो बार स्थगित होने के बाद जब 1948 में ओलंपिक की वापसी हुई, तो भारतीय हॉकी अपने अगले सुपरस्टार की तलाश में थी जो उसे आगे ले जा सके. उसी समय बलबीर सिंह दोसांझ का आगमन हुआ. बलबीर सिंह सीनियर के नाम से प्रसिद्ध इस खिलाड़ी को हॉकी इतिहास के सर्वश्रेष्ठ सेंटर-फ़ॉरवर्ड में से एक माना जाता है. उन्होंने आंतरिक राजनीति पर विजय प्राप्त करते हुए दो मैचों में आठ गोल दागे और 1948 में एक बार फिर ओलंपिक हॉकी गोल्ड जीता. बलबीर सिंह सीनियर इसके बाद भारत के सबसे महत्वपूर्ण हॉकी खिलाड़ी बन गए. उन्होंने टीम को ओलंपिक गोल्ड मेडल की दूसरी हैट्रिक दिलाई. 1952 के हेलसिंकी फ़ाइनल में पांच गोल दागे. यह एक ऐसा रिकॉर्ड है जो आज भी कायम है. उन्हें 1957 में चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया गया था. अपने खेल करियर के बाद बलबीर सिंह सीनियर ने भारतीय हॉकी टीम के मुख्य कोच और मैनेजर के रूप में भी काम किया और 1975 में भारत द्वारा अपना एकमात्र पुरुष हॉकी विश्व कप खिताब जीतने के समय भी टीम की कमान संभाली थी. मई 2020 में 96 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया.

मोहम्मद शाहिद

fallback

भारतीय हॉकी के इतिहास में एक अनजान नाम मोहम्मद शाहिद को देश के अब तक के सबसे कुशल हॉकी खिलाड़ियों में से एक कहा जाता था. 1979 में भारतीय हॉकी जूनियर टीम के लिए डेब्यू करते हुए शाहिद ने इतना प्रभावित किया कि उन्हें 1980 के ओलंपिक टीम में शामिल किया गया और जल्द ही उन्हें टीम के मुख्य खिलाड़ी के रूप में पहचाना जाने लगा. एक आक्रामक विंगर शाहिद ने भारतीय हॉकी टीम के लिए जफर इकबाल के साथ एक घातक जोड़ी बनाई और मॉस्को 1980 में भारत को उसका आठवां गोल्ड मेडल दिलाया. उसके बाद से टीम इंडिया ओलंपिक गोल्ड नहीं जीत पाई है. मोहम्मद शाहिद की क्षमता और टीम के लिए उनके महत्व की 1980 के ओलंपिक गोल्ड मेडल विजेता कप्तान वासुदेवन भास्करन ने सराहना की थी. वाराणसी के इस खिलाड़ी ने आने वाले दशक में भारत के सर्वश्रेष्ठ हॉकी खिलाड़ियों में से एक के रूप में अपना नाम दर्ज कराया. शाहिद ने 1989 में संन्यास ले लिया और 2016 में लीवर की बीमारी के कारण उनका निधन हो गया.

धनराज पिल्लै

fallback

भारतीय हॉकी का पर्याय बन चुके धनराज पिल्लै आखिरी बड़े सुपरस्टार्स में से एक थे. 1989 में भारतीय हॉकी टीम में डेब्यू करते हुए पिल्लै ने अगले कुछ सालों में अपने पूर्ववर्ती मोहम्मद शाहिद से सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का खिताब हासिल किया. अपनी तेज रफ्तार और सटीक पास चुनने की क्षमता के लिए मशहूर पिल्लै 1990 के दशक में अंतरराष्ट्रीय हॉकी के सर्वश्रेष्ठ हमलावरों में से एक बन गए. उन्हें 1995 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया. उन्होंने 32 साल के अंतराल के बाद 1998 में भारतीय हॉकी टीम को एशियाई खेलों में गोल्ड मेडल दिलाया और फिर 2003 में भारत को एशिया कप में पहली बार जीत दिलाई. पिल्लै अपने समय के सबसे फिट खिलाड़ियों में से एक थे. उन्होंने चार ओलंपिक, चार वर्ल्ड कप, चार एशियाई खेल और चार चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट खेले. 15 साल के लंबे अंतरराष्ट्रीय करियर के बाद 2004 में उन्होंने संन्यास ले लिया.

पीआर श्रीजेश

fallback

भारत के बेहतरीन गोलकीपरों में एक पीआर श्रीजेश का नाम आज हर खेल प्रेमी जानता है. इस अनुभवी गोलकीपर को सीनियर टीम में डेब्यू के लिए लंबा इंतजार करना पड़ा. 2011 एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी में शानदार प्रदर्शन ने उन्हें पहली पसंद बना दिया.उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ दो पेनल्टी बचाए थे. तब से पीआर श्रीजेश के मुखर नेतृत्व और शानदार शॉट-स्टॉपिंग क्षमता ने उन्हें दुनिया के शीर्ष गोलकीपरों में से एक के रूप में स्थापित कर दिया है. पीआर श्रीजेश ने भारतीय हॉकी टीम की कप्तानी की है और 2017 में करियर के लिए खतरा बनी चोट से उबरकर टीम में अपनी जगह फिर से हासिल की. उन्होंने 2020 में भारतीय हॉकी टीम के पहले एफआईएच प्रो लीग अभियान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और टीम को चार जीत दिलाईं. इनमें से दो पेनल्टी शूटआउट में मिलीं. टोक्यो 2020 में अपने तीसरे ओलंपिक में पीआर श्रीजेश अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन पर थे. उन्होंने कई मौकों पर अपने डिफेंस को मज़बूत किया और लगातार अपने बैक फ़ोर को मुखर निर्देशों के साथ व्यवस्थित किया. भारतीय टीम ने 1980 के बाद कोई ओलंपिक मेडल जीता. उसने ब्रॉन्ज पर कब्जा किया. इसके बाद 2024 में भी इसी मेडल को हासिल किया. श्रीजेश ने फिर उसी साल संन्यास का ऐलान कर दिया.

Rohit Raj

9 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी के कई विश्व कप कवर कर चुके हैं.

Hockey India

