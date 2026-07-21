853 पास, एक गोल और फुल कंट्रोल... कैसे अर्जेंटीना खिताबी जंग में हुई फेल? देखें स्पेन का रचा चक्रव्यूह

टीम केकोच लुइस दे ला फुएंते ने टीम का ऐसा मजबूत ढांचा तैयार किया था, जिसने विरोधी टीम को न तो गोल करने का मौका दिया और न ही गेंद पर कब्जा बनाने दिया. अर्जेंटीना के पास स्पेन के चक्रव्यूह का कोई जवाब नहीं था, मैच की शुरुआत से ही स्पेन ने साफ कर दिया था कि वे गेंद अर्जेंटीना को नहीं सौंपने वाले. अर्जेंटीना के कोच लियोनेल स्कालोनी ने अपने बेहतरीन मिडफील्डर लिआंड्रो पारेदेस को बेंच पर बिठाकर शायद पहले ही मान लिया था कि स्पेन से गेंद छीनना मुमकिन नहीं है.