853 पास, एक गोल और फुल कंट्रोल... कैसे अर्जेंटीना खिताबी जंग में हुई फेल? देखें स्पेन का रचा चक्रव्यूह

स्पेन और अर्जेंटीना के बीच फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल मुकाबले में स्पेन की टीम ने भले एक गोल किया, लेकिन इसके पीछे एक जबरदस्त मेहनत थी. स्पेन ने कैसा चक्रव्यूह रचा था, इसके पीछे की हम आपको पूरी कहानी समझाते हैं. 16 साल का सूखा स्पेन ने खत्म किया और 2010 के बाद फीफा वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम किया है. स्पेन ने अपनी उसी रणनीति से अर्जेंटीना को पस्त किया, जिसके दम पर उसने पूरा टूर्नामेंट खेला था.
टीम केकोच लुइस दे ला फुएंते ने टीम का ऐसा मजबूत ढांचा तैयार किया था, जिसने विरोधी टीम को न तो गोल करने का मौका दिया और न ही गेंद पर कब्जा बनाने दिया. अर्जेंटीना के पास स्पेन के चक्रव्यूह का कोई जवाब नहीं था, मैच की शुरुआत से ही स्पेन ने साफ कर दिया था कि वे गेंद अर्जेंटीना को नहीं सौंपने वाले. अर्जेंटीना के कोच लियोनेल स्कालोनी ने अपने बेहतरीन मिडफील्डर लिआंड्रो पारेदेस को बेंच पर बिठाकर शायद पहले ही मान लिया था कि स्पेन से गेंद छीनना मुमकिन नहीं है.
स्पेन ने फाइनल मैच में रिकॉर्ड 853 पास बनाए. तुलना के लिए देखें तो 2010 के वर्ल्ड कप फाइनल में (जब जावी, इनिएस्टा और बुस्केट्स जैसे महान खिलाड़ी खेल रहे थे) स्पेन ने 715 पास दिए थे. फाइनल में स्पेन ने अर्जेंटीना की तुलना में 400 से भी ज्यादा बार गेंद को ज्यादा टच किया, जो यह बताने के लिए काफी है कि मैच पर किसका नियंत्रण था.
वर्ल्ड कप इतिहास का सबसे तगड़ा डिफेंस भी देखने को मिला. सेंटर-बैक जोड़ी पाउ कुबार्सी और आयमेरिक लापोर्ट के साथ डीप-लाइंग मिडफील्डर रोड्रि ने मिलकर स्पेन के कुल 1091 टच में से 359 टच खुद लिए. इन्होंने मैदान के दो-तिहाई हिस्से पर अपना पूरा कब्जा जमाए रखा. पूरे वर्ल्ड कप टूर्नामेंट में स्पेन ने सिर्फ 1 गोल खाया, जो अपने आप में एक ऑल-टाइम रिकॉर्ड है.
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स्पेन के इस नियंत्रण का असर उनके हमलों पर भी दिखा। स्पेन ने मैच में कुल 20 शॉट्स लगाए, जिनमें से 12 शॉट्स टारगेट पर थे. दूसरी ओर, अर्जेंटीना की टीम सिर्फ 2 प्रयास ही कर सकी. ये दोनों, एक लियोनेल मेसी और एक सिमेओन द्वारा भी एक्स्ट्रा टाइम में आए थे. अर्जेंटीना ने शुरुआत में काफी आक्रामक होकर बचाव किया और स्पेन के 20 में से 12 शॉट्स बॉक्स के बाहर से लेने पर मजबूर किया.