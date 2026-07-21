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853 पास, एक गोल और फुल कंट्रोल... कैसे अर्जेंटीना खिताबी जंग में हुई फेल? देखें स्पेन का रचा चक्रव्यूह

स्पेन और अर्जेंटीना के बीच फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल मुकाबले में स्पेन की टीम ने भले एक गोल किया, लेकिन इसके पीछे एक जबरदस्त मेहनत थी. स्पेन ने कैसा चक्रव्यूह रचा था, इसके पीछे की हम आपको पूरी कहानी समझाते हैं.

Written ByKavya Yadav
Published: Jul 21, 2026, 10:56 AM IST|Updated: Jul 21, 2026, 10:56 AM IST
853 पास, एक गोल और फुल कंट्रोल... कैसे अर्जेंटीना खिताबी जंग में हुई फेल? देखें स्पेन का रचा चक्रव्यूह
Image Credit: AI Graphics

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Kavya Yadav

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. खेल जगत की हर हलचल, हर खास कहानी और हर ब्रेकिंग न्यूज पर पकड़. IPL, ODI World Cup, T20 World Cup, Olympics समेत कई बड़े इवेंट्स कवर किए हैं.

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