96 साल पहले आज ही के दिन पड़ी थी FIFA WC की नींव... 2 अलग-अलग गेंदों से क्यों खेला गया था फाइनल?

FIFA World Cup 2026: फीफा वर्ल्ड कप 2026 का रोमांच चरम पर पहुंच चुका है. सेमीफाइनल में पहुंची चार टीमें फाइनल की जंग के लिए तैयार हैं. सेमीफाइनल मुकाबले 15 जुलाई (भारत में 16 जुलाई) से शुरू हो रहे हैं. इस बीच हम आपको फीफा वर्ल्ड कप के पहले सीजन से जुड़े कुछ दिलचस्प फैक्ट्स बताने जा रहे हैं. 96 साल पहले आज के ही दिन फीफा वर्ल्ड कप की नींव रखी गई थी. 13 जुलाई 1930 को उरुग्वे की धरती पर पहली बार ये टूर्नामेंट खेला गया था.
पूरा टूर्नामेंट रोमांच से भरपूर था, लेकिन 30 जुलाई को उरुग्वे और अर्जेंटीना के बीच खेले गए फाइनल मुकाबले में एक ऐसा ऐतिहासिक विवाद हुआ, जिसने फुटबॉल इतिहास में एक अनोखा पन्ना जोड़ दिया. मैच शुरू होने ही वाला था कि दोनों टीमें अपनी-अपनी पसंद की फुटबॉल से खेलने पर अड़ गईं. जिसके बाद फाइनल में ही बखेड़ा खड़ा हो गया.
अर्जेंटीना का कहना था कि मैच उनकी 'तिएंतो' गेंद से होगा, जबकि मेजबान उरुग्वे अपनी भारी 'टी-मॉडल' गेंद का इस्तेमाल करना चाहता था. विवाद इतना बढ़ा कि खिलाड़ी मैदान पर उतरने को तैयार नहीं थे. आखिरकार फीफा और बेल्जियम के रेफरी जॉन लांगेनस को बीच-बचाव किया. आखिर में फैसला लिया गया कि पहले हाफ में अर्जेंटीना की पसंद की गेंद से खेला जाएगा और दूसरे हाफ में उरुग्वे अपनी पसंदीदा गेंद से खेलेगा.
दिलचस्प बात यह रही कि गेंद बदलने से मैच का पासा ही पलट गया. पहले हाफ में अर्जेंटीना अपनी गेंद से खेला और 2-1 से आगे रहा. लेकिन दूसरे हाफ में जैसे ही उरुग्वे की गेंद मैदान पर आई, मेजबान टीम ने कमाल कर दिया और अंततः उरुग्वे ने यह मैच 4-2 से जीतकर पहला विश्व कप अपने नाम कर लिया. 1930 में केवल 13 टीमों ने हिस्सा लिया था और सभी टीमें सिर्फ आमंत्रण पर खेलने पहुंची थीं. रोमानिया की फुटबॉल टीम के खिलाड़ियों का चयन किसी कोच या बोर्ड ने नहीं, बल्कि वहां के राजा 'कैरोल द्वितीय' ने खुद किया था.
फाइनल में उरुग्वे के स्टार खिलाड़ी हेक्टर कास्त्रो का एक हाथ बचपन में एक हादसे में कट गया था। इसके बावजूद उन्होंने फाइनल में उरुग्वे के लिए आखिरी और विजयी गोल दागा था. विश्व कप इतिहास का सबसे पहला गोल फ्रांस के लुसिएन लॉरेंट ने मैक्सिको के खिलाफ दागा था.