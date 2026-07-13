96 साल पहले आज ही के दिन पड़ी थी FIFA WC की नींव... 2 अलग-अलग गेंदों से क्यों खेला गया था फाइनल?

दिलचस्प बात यह रही कि गेंद बदलने से मैच का पासा ही पलट गया. पहले हाफ में अर्जेंटीना अपनी गेंद से खेला और 2-1 से आगे रहा. लेकिन दूसरे हाफ में जैसे ही उरुग्वे की गेंद मैदान पर आई, मेजबान टीम ने कमाल कर दिया और अंततः उरुग्वे ने यह मैच 4-2 से जीतकर पहला विश्व कप अपने नाम कर लिया. 1930 में केवल 13 टीमों ने हिस्सा लिया था और सभी टीमें सिर्फ आमंत्रण पर खेलने पहुंची थीं. रोमानिया की फुटबॉल टीम के खिलाड़ियों का चयन किसी कोच या बोर्ड ने नहीं, बल्कि वहां के राजा 'कैरोल द्वितीय' ने खुद किया था.