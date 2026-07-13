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96 साल पहले आज ही के दिन पड़ी थी FIFA WC की नींव... 2 अलग-अलग गेंदों से क्यों खेला गया था फाइनल?

FIFA World Cup 2026: फीफा वर्ल्ड कप 2026 का रोमांच चरम पर पहुंच चुका है. सेमीफाइनल में पहुंची चार टीमें फाइनल की जंग के लिए तैयार हैं. सेमीफाइनल मुकाबले 15 जुलाई (भारत में 16 जुलाई) से शुरू हो रहे हैं. इस बीच हम आपको फीफा वर्ल्ड कप के पहले सीजन से जुड़े कुछ दिलचस्प फैक्ट्स बताने जा रहे हैं.

Written ByKavya Yadav
Published: Jul 13, 2026, 06:55 AM IST|Updated: Jul 13, 2026, 06:55 AM IST
96 साल पहले आज ही के दिन पड़ी थी FIFA WC की नींव... 2 अलग-अलग गेंदों से क्यों खेला गया था फाइनल?
Image Credit: FIFA WC

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Kavya Yadav

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. खेल जगत की हर हलचल, हर खास कहानी और हर ब्रेकिंग न्यूज पर पकड़. IPL, ODI World Cup, T20 World Cup, Olympics समेत कई बड़े इवेंट्स कवर किए हैं.

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