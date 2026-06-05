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डेढ़ लाख की आबादी वाले इस देश को दुनिया ने किया सलाम, FIFA वर्ल्ड कप 2026 में क्वालिफाई करने की INSIDE STORY

FIFA World Cup 2026: फुटबॉल की दुनिया में अक्सर ब्राजील, अर्जेंटीना, जर्मनी और फ्रांस जैसी बड़ी टीमों का दबदबा देखने को मिलता है. लेकिन फीफा वर्ल्ड कप 2026 से पहले एक ऐसा चमत्कार हुआ है, जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया. कैरेबियाई देश कुराकाओ (Curaçao) ने इतिहास रचते हुए फीफा वर्ल्ड कप 2026 के लिए क्वालिफाई कर लिया है. सबसे खास बात यह है कि इस देश की कुल आबादी सिर्फ 1 लाख 56 हजार के करीब है.

Written By  Ritesh Kumar|Last Updated: Jun 05, 2026, 07:19 PM IST
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डेढ़ लाख की आबादी वाले इस देश को दुनिया ने किया सलाम, FIFA वर्ल्ड कप 2026 में क्वालिफाई करने की INSIDE STORY (Photo: unsplash/fifa)
डेढ़ लाख की आबादी वाले इस देश को दुनिया ने किया सलाम, FIFA वर्ल्ड कप 2026 में क्वालिफाई करने की INSIDE STORY (Photo: unsplash/fifa)

FIFA World Cup 2026: फुटबॉल की दुनिया में अक्सर ब्राजील, अर्जेंटीना, जर्मनी और फ्रांस जैसी बड़ी टीमों का दबदबा देखने को मिलता है. लेकिन फीफा वर्ल्ड कप 2026 से पहले एक ऐसा चमत्कार हुआ है, जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया. कैरेबियाई देश कुराकाओ (Curaçao) ने इतिहास रचते हुए फीफा वर्ल्ड कप 2026 के लिए क्वालिफाई कर लिया है. सबसे खास बात यह है कि इस देश की कुल आबादी सिर्फ 1 लाख 56 हजार के करीब है. इसी के साथ कुराकाओ फीफा वर्ल्ड कप खेलने वाला दुनिया का सबसे छोटा देश बन गया है.

डेढ़ लाख की आबादी वाले देश ने रचा इतिहास

कुराकाओ ने CONCACAF क्वालिफायर में शानदार प्रदर्शन किया. टीम ने पूरे अभियान में बेहतरीन अनुशासन और आत्मविश्वास दिखाया। निर्णायक मुकाबले में जमैका के खिलाफ 0-0 का ड्रॉ खेलकर इस छोटे से देश ने विश्व कप का टिकट हासिल किया. इस उपलब्धि के बाद पूरे देश में जश्न का माहौल देखने को मिला। सड़कें लोगों से भर गईं और खिलाड़ियों का हीरो की तरह स्वागत किया गया.

कुराकाओ पहले नीदरलैंड्स एंटिल्स का हिस्सा था और आज भी नीदरलैंड्स साम्राज्य से जुड़ा हुआ है. टीम के कई खिलाड़ी नीदरलैंड्स में जन्मे हैं, लेकिन उनकी जड़ें कुराकाओ से जुड़ी हैं. यही वजह रही कि टीम को यूरोप में खेलने वाले अनुभवी खिलाड़ियों का फायदा मिला. कप्तान लिएंड्रो बकूना और गोलकीपर एलॉय रूम जैसे खिलाड़ियों ने टीम को मुश्किल समय में संभाला.

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इस ऐतिहासिक सफलता के पीछे अनुभवी डच कोच डिक एडवोकेट का भी बड़ा योगदान माना जा रहा है. 78 साल के एडवोकेट ने टीम में आत्मविश्वास भरा और खिलाड़ियों को विश्वास दिलाया कि वे बड़े देशों को चुनौती दे सकते हैं. उनकी रणनीति और अनुभव का असर पूरे टूर्नामेंट में देखने को मिला.

कुराकाओ में फुटबॉल सबसे लोकप्रिय खेल नहीं

दिलचस्प बात यह भी है कि कुराकाओ में फुटबॉल सबसे लोकप्रिय खेल नहीं है. वहां बेसबॉल ज्यादा पसंद किया जाता है. इसके बावजूद टीम ने दुनिया को दिखा दिया कि जुनून और मेहनत के दम पर कोई भी सपना पूरा किया जा सकता है. अब फीफा वर्ल्ड कप 2026 में सभी की नजरें इस छोटी लेकिन जज्बे से भरी टीम पर रहेंगी. कुराकाओ की कहानी सिर्फ फुटबॉल नहीं, बल्कि उम्मीद, संघर्ष और सपनों की जीत की कहानी बन चुकी है.

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Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Write...और पढ़ें

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