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Hindi Newsखेल-खिलाड़ीधड़ से कटे हुए दो पैर और फुटबॉल... ममता बनर्जी की डिजाइन की गई मूर्ति तोड़ी गई, साल्ट लेक स्टेडियम के बाहर बड़ा एक्शन

धड़ से कटे हुए दो पैर और फुटबॉल... ममता बनर्जी की डिजाइन की गई मूर्ति तोड़ी गई, साल्ट लेक स्टेडियम के बाहर बड़ा एक्शन

कई वर्षों तक, धड़ से कटी हुई दो टांगों और उसके ऊपर एक फुटबॉल वाली एक विवादास्पद मूर्ति कोलकाता के प्रतिष्ठित सॉल्ट लेक स्टेडियम की पहचान बन गई थी. पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा स्वयं डिजाइन की गई इस मूर्ति को ध्वस्त कर दिया गया है.

Written By  Ritesh Kumar|Last Updated: May 23, 2026, 04:28 PM IST
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धड़ से कटे हुए दो पैर और फुटबॉल... ममता बनर्जी की डिजाइन की गई मूर्ति तोड़ी गई
धड़ से कटे हुए दो पैर और फुटबॉल... ममता बनर्जी की डिजाइन की गई मूर्ति तोड़ी गई

Salt Lake Stadium Kolkata: कोलकाता में मौजूद लोकप्रिय साल्ट लेक स्टेडियम के बाहर शनिवार (23 मई) को बड़ा एक्शन हुआ है. सालों से जिस मूर्ति को लेकर विवाद चल रहा था, उसे आखिरकार बीजेपी के राज में ध्वस्त कर दिया गया है. कई वर्षों तक, धड़ से कटी हुई दो टांगों और उसके ऊपर एक फुटबॉल वाली एक विवादास्पद मूर्ति कोलकाता के प्रतिष्ठित सॉल्ट लेक स्टेडियम की पहचान बन गई थी. पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा स्वयं डिजाइन की गई इस मूर्ति ने लोगों को दो भागों में बांट दिया था, कई लोगों ने इसे भद्दा और यहां तक ​​कि विकृत भी बताया था. शनिवार को भाजपा सरकार ने मंत्री निशीथ प्रमाणिक द्वारा इसे हटाने का वादा करने के कुछ दिनों बाद ही इस मूर्ति को ध्वस्त कर दिया.

ममता बनर्जी की डिजाइन की हुई मूर्ति ध्वस्त

ग्राउंड रिपोर्ट में जी न्यूज को स्थानीय लोगों ने बताया कि शनिवार सुबह जब उन्होंने साल्ट लेक स्टेडियम के वीवीआईपी गेट के पास स्थित मूर्ति को ध्वस्त देखा तो वो हैरान हो गए. बता दें कि हाल ही में इसी स्टेडियम में फुटबॉल के दिग्गज लियोनेल मेस्सी ने दौरा किया था. ममता बनर्जी की सोच मानी जाने वाली यह मूर्ति 2017 में फीफा अंडर-17 विश्व कप से पहले स्थापित की गई थी. इस पर 'बिस्वा बांग्ला' का लोगो भी था, जो पिछली टीएमसी सरकार का प्रमुख प्रतीक था.

धड़ से कटे हुए दो पैर और फुटबॉल

बता दें कि ये मूर्ति साल्ट लेक स्टेडियम में स्थापित किए जाने के बाद से ही बनावट के कारण विवादों में थी. इस मूर्ति में धड़ से कटे हुए दो पैर को दिखाए गए थे और उनके ठीक ऊपर एक फुटबॉल रखी हुई थी. कई फुटबॉल समर्थकों ने इसके विचित्र डिजाइन पर सवाल उठाए हैं। फिर भी, यह उस स्टेडियम की पहचान बन गई है जिसने ईस्ट बंगाल और मोहन बागान के बीच कई यादगार डर्बी मुकाबलों और अंतरराष्ट्रीय फुटबॉलरों की मेजबानी की है.

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भाजपा नेता कीया घोष ने शनिवार को X के जरिए जानकारी देते हुए लिखा, ''क्या आपको साल्ट लेक स्टेडियम के सामने बनी यह घिनौनी चीज याद है? वादे के मुताबिक इसे हटा दिया गया है. 

सुवेंदु अधिकारी ने किया था मूर्ति हटाने का वादा

दरअसल, भाजपा के पहले बंगाल मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के एक दिन बाद ही सुवेंदु अधिकारी ने कहा था कि इस ढांचे को हटा दिया जाएगा. इस सप्ताह की शुरुआत में बंगाल के खेल मंत्री निशीथ प्रमाणिक ने भी इस बात को दोहराते हुए कहा कि यह "भद्दा" ढांचा इतने प्रतिष्ठित स्टेडियम की सुंदरता से मेल नहीं खाता.

 

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Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Write...और पढ़ें

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