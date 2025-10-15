Advertisement
'भारत के लिए गर्व..' 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए मेजबान होगा अहमदाबाद! गुजरात के मुख्यमंत्री ने किया पोस्ट

2030 कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी करने के लिए भारत तैयार है. मेजबानी के लिए अहमदाबाद को ड्राफ्ट किया गया है. जिसके बाद गुजरात के मुख्यमंत्री इसके लिए काफी उत्साहित नजर आए. उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर अपनी भावनाएं व्यक्त की हैं.

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Oct 15, 2025, 08:57 PM IST
2030 कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी करने के लिए भारत तैयार है. मेजबानी के लिए अहमदाबाद को ड्राफ्ट किया गया है. जिसके बाद गुजरात के मुख्यमंत्री इसके लिए काफी उत्साहित नजर आए. उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर अपनी भावनाएं व्यक्त की हैं. उन्होंने लिखा कि यह भारत और अहमदाबा के लिए गर्व का क्षण है. ये अहमदाबाद के लिए किसी ऐतिहासिक उपलब्धि से कम नहीं है. 

क्या बोले गुजरात के CM?

गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने एक्स पर लिखा, 'गुजरात और भारत के लिए गर्व का क्षण! राष्ट्रमंडल खेल कार्यकारी बोर्ड ने 2030 शताब्दी राष्ट्रमंडल खेलों के लिए अहमदाबाद को प्रस्तावित मेजबान शहर के रूप में अनुशंसित किया है. यह ऐतिहासिक उपलब्धि अहमदाबाद को भारत की खेल राजधानी बनाने के हमारे दृष्टिकोण को आगे बढ़ाती है..'

Kavya Yadav

3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

