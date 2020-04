क्रिस्टियानो रोनाल्डो के मुरीद हुए उनकी ही टीम के फुटबॉलर, तारीफ में कही ये बात

लंदन: एरॉन रामसे (Aaron Ramsey) हाल ही में इंग्लैंड के फुटबॉल क्लब आर्सेनल से इटली के क्लब युवेंटस (Juventus) में आए हैं और वह अपनी टीम के साथ क्रिस्टियानो रोनाल्डो (Cristiano Ronaldo) की तारीफ करने से थक नहीं रहे हैं. रामसे का कहना है कि रोनाल्डो अविश्वसनीय खिलाड़ी हैं.

रामसे ने इंस्टाग्राम पर गायक नियाल होरन (Niall Horan) के साथ बातचीत में कहा, "वह बेहतरीन खिलाड़ी हैं. वह पहले जिम में जाते हैं और फिर वह अपने रूटीन पर काम करते हैं और इसके बाद वह मैदान पर जाते हैं। वह विजेता हैं, हर मैच जीतना चाहते हैं, चाहे मैच कैसा भी हो. इसके बाद वह फ्री किक और बाकी चीजों का अभ्यास करते हैं."

Aaron Ramsey on meeting Cristiano Ronaldo for the first time...

"He broke the ice straight away and just made me feel like I was talking to anyone else."

Ronaldo is human after all. #PlaygroundForKings pic.twitter.com/Om8KpvSKvY

— BetKing Nigeria (@BetKingNG) October 4, 2019