ब्रैंड वैल्यू में Neeraj Chopra ने Virat Kohli को दी टक्कर, हिंदी का ब्रांड ऐम्बैसडर बनाने की मांग

नई दिल्ली: टोक्यो ओलंपिक में भारतीय जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा (Neeraj Chopra) ने गोल्ड पर निशाना लगाकर इतिहास रच दिया. जैवलिन थ्रो फाइनल में नीरज ने 87.58 की सर्वश्रेष्ठ दूरी तय करते हुए गोल्ड पर कब्जा किया. ये गोल्ड मेडल बेहद खास है क्योंकि भारत ने 13 साल बाद ओलंपिक में सोना जीता है.

नीरज चोपड़ा (Neeraj Chopra) के इतिहास रचने के बाद उनकी रैंकिंग और उनकी ब्रैंड वैल्यू ने लंबी छलांग लगाई है.

कोहली को टक्कर दे रहे हैं नीरज

टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड जीतने के बाद पुरी दुनिया की नजरें नीरज चोपड़ा (Neeraj Chopra) पर हैं. बड़ी बड़ी कंपनियां इस टॉप खिलाड़ी को स्पोर्ट करने के लिए आगे आ रही हैं. वहीं सभी ब्रैंड्स की नजरें भी इन पर हैं. IIS और JSW स्पोर्ट्स के फाउंडर पार्थ जिंदल ने कहा है कि नीरज चोपड़ा की ब्रैंड वैल्यू विराट कोहली के बाद हो गई हैं.

नीरज को हिंदी का ब्रांड ऐम्बैसडर बनाने की मांग

कुछ वक्त पहले नीरज चोपड़ा (Neeraj Chopra) का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक शो होस्ट नीरज चोपड़ा से अंग्रेजी में सवाल पूछा. उन्होंने कहा आपने जैवलिन की शुरुआत कैसे की, जरा हमें इसकी कहानी बताइए? इसपर नीरज मुस्कुराते हुए कहते हैं- सर हिंदी में पूछ लो.

Desi Chora Neeraj Chopra Old Interview pic.twitter.com/1g3wayNoJz — Tajinder Pal Singh Bagga (@TajinderBagga) August 9, 2021

वहीं इसके बात एक और शो में नीरज से अंग्रेजी में सवाल पूछा गया और उन्होंने फिर वहीं किया. उन्होंने सवाल हिंदी में पूछने की बात कही. ये वीडियो ट्विटर पर तेजी से वायरल हो रहा है.

you can also be our hindi ambassador & rejuvenate our language ! @Neeraj_chopra1

ppl from all over the world will learn hindi to understand your interviews & tweets. https://t.co/crZGOQszNz — Prakriti Sharma (@prakritiaryaa) August 13, 2021

The way he said "Hindi mein pooch lo ji" without any hesitation or second thoughts, was totally #NeerajChopra — Vaishali Gurwani (@its_Bulbul) August 11, 2021

Can't wait for my kids to have a chapter about Neeraj Chopra in their hindi textbooks — Manish (@ManishSudhirr) August 9, 2021

विश्व रैंकिंग में दूसरे स्थान पर पहुंचे नीरज

भारत के ओलंपिक चैम्पियन नीरज चोपड़ा तोक्यो खेलों में ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जीतने के बाद पुरूष भाला फेंक विश्व रैंकिंग में 14 पायदान की छलांग लगाकर दूसरे स्थान पर पहुंच गए.

तेईस वर्षीय चोपड़ा तोक्यो ओलंपिक से पहले रैंकिंग में 16वें स्थान पर थे जिसमें उनका औसत प्रदर्शन स्कोर 1224 अंक था. उन्होंने 87.58 मीटर दूर भाला फेंककर भारत को एथलेटिक्स का पहला पदक दिलाया था. विश्व एथलेटिक्स द्वारा जारी ताजा रैंकिंग में नीरज के अब 1315 के औसत प्रदर्शन स्कोर से जर्मनी के योहानेस वेटर (1396) के बाद दूसरे स्थान पर हैं.