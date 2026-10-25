/वर्ल्ड वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप 2029: अहमदाबाद को मिली मेजबानी, रूस और वेनेजुएला को पछाड़ भारत ने मारी बाजी

भारत के खेल इतिहास में एक और नया अध्याय जुड़ गया है. अहमदाबाद को वर्ल्ड वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप 2029 (World Weightlifting Championship 2029) की मेजबानी सौंपी गई है. अंतरराष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ (IWF) के अनुसार, चीन के निंगबो में आयोजित कार्यकारी बोर्ड की बैठक में अहमदाबाद के नाम पर मुहर लगाई गई. भारत ने इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट की मेजबानी हासिल करने की रेस में रूस और वेनेजुएला जैसे देशों को पीछे छोड़ दिया. इसी के साथ गुजरात का नाम दुनिया के प्रमुख भारोत्तोलन आयोजनों वाले चुनिंदा स्थलों में शामिल हो गया है.
इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर खुशी जताते हुए गुजरात के उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' (X) पर लिखा, ''भारत के लिए बड़ी खबर. अहमदाबाद 2029 आईडब्ल्यूएफ वर्ल्ड वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा. कॉमनवेल्थ वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप 2025 और एशियन वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप 2026 की सफल मेजबानी के बाद अब दुनिया के सबसे बेहतरीन भारोत्तोलक गुजरात की धरती पर जलवा बिखेरेंगे.''
भारतीय वेटलिफ्टिंग के लिए क्यों खास है यह फैसला?
भारतीय भारोत्तोलन महासंघ (IWLF) के अध्यक्ष सहदेव यादव ने इस फैसले को देश में वेटलिफ्टिंग खेल के लिए एक बड़ा मील का पत्थर बताया है. खास बात यह है कि साल 2029 की यह वर्ल्ड चैंपियनशिप 2030 के कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए एक आधिकारिक क्वालीफाइंग इवेंट भी होगी, जिसकी मेजबानी भारत करने जा रहा है. यह फैसला गुजरात में पहले से आयोजित हो रहे बड़े इंटरनेशनल इवेंट्स की कड़ी का ही हिस्सा है.
गुजरात में पहले कौन-से बड़े टूर्नामेंट हो चुके हैं?
अहमदाबाद ने साल 2025 में कॉमनवेल्थ वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप की सफल मेजबानी की थी, जिसके बाद भारत ने गुजरात में ही 2026 एशियन सीनियर वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया था. गांधीनगर के महात्मा मंदिर कन्वेंशन एंड एग्जीबिशन सेंटर में 11 से 17 मई तक आयोजित इस एशियाई प्रतियोगिता में दुनिया भर के लगभग 30 देशों के एथलीटों और अधिकारियों ने हिस्सा लिया था.
अन्य देशों को किन टूर्नामेंट्स की मेजबानी मिली?
चीन में हुई अपनी इस बैठक के दौरान आईडब्ल्यूएफ ने अन्य आगामी विश्व चैंपियनशिप के मेजबान देशों की भी घोषणा की. इसके तहत कोसोवो के प्रिस्टिना शहर में 2028 की 'वर्ल्ड यूथ चैंपियनशिप' खेली जाएगी, जबकि उसी साल वेनेजुएला के काराकास में 'वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप' का आयोजन होगा. इसके अलावा, साल 2030 की सीनियर वर्ल्ड वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप की मेजबानी रूस की राजधानी मास्को को सौंपी गई है.