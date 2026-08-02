/Commonwealth Games: आज ग्लास्गो से अहमदाबाद को मिलेगी मेजबानी की मशाल, शंकर महादेवन और रश्मिका मंदाना का दिखेगा जलवा

Commonwealth Games 2026: ग्लासगो में 11 दिनों की कड़ी प्रतिस्पर्धा के बाद रविवार (2 अगस्त) की रात 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स का समापन होगा. भारत के लिए यह समापन समारोह केवल विदाई के बारे में नहीं है, बल्कि भविष्य की ओर देखने का एक महत्वपूर्ण अवसर है. पारंपरिक हैंडओवर समारोह के दौरान अहमदाबाद का 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स के मेजबान शहर के रूप में आधिकारिक स्वागत किया जाएगा. वैश्विक दर्शकों के सामने खेलों का ध्वज और 'किंग्स बैटन' भारत को सौंपा जाएगा.
यह क्षण औपचारिक रूप से भारत की उन तैयारियों की शुरुआत करेगा, जो दूसरी बार इन खेलों की मेजबानी करने जा रहा है. 2030 का संस्करण शताब्दी कॉमनवेल्थ गेम्स के रूप में और भी अधिक महत्व रखता है. भारत ने 2010 में पिछली बार खेलों की मेजबानी की थी और रिकॉर्ड 101 पदक जीते थे. वह अहमदाबाद में उससे बेहतर प्रदर्शन करने के लिए अभी से तैयारियों को शुरू करेगा.
उम्मीद है कि यह समारोह अहमदाबाद 2030 की पहली झलक पेश करेगा. भारत इस सांस्कृतिक हैंडओवर सेगमेंट का उपयोग अपनी विरासत को प्रदर्शित करने और देश के इतिहास के सबसे बड़े खेल आयोजनों में से एक के आयोजन की अपनी महत्वाकांक्षाओं का संकेत देने के लिए करेगा. गुजरात के उपमुख्यमंत्री हर्ष सांघवी ग्लासगो में औपचारिक हैंडओवर के दौरान भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे.
आयोजकों ने मेजबानी की जिम्मेदारियों के आधिकारिक हस्तांतरण से पहले ऐसे प्रदर्शनों का वादा किया है जो स्कॉटलैंड और भारत के बीच मित्रता का प्रतीक होंगे. भारतीय सेगमेंट गुजरात पर विशेष ध्यान देने के साथ देश की सांस्कृतिक विविधता का जश्न मनाएगा. हैंडओवर समारोह में भारत की सांस्कृतिक पहचान को प्रदर्शित करने वाले तीन एक्ट (अंक) होंगे. इसकी शुरुआत 'वंदे मातरम' की 150वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में एक श्रद्धांजलि के साथ होगी, जिसके बाद प्रसिद्ध सितार वादक ऋषभ रिखिराम शर्मा और स्कॉटिश पाइपर रॉस एिन्सले के बीच एक अनूठी जुगलबंदी होगी. अंतिम एक्ट दर्शकों को भारत की एक सांस्कृतिक यात्रा पर ले जाएगा, जिसके केंद्र में गुजरात होगा.
कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 का समापन समारोह भारतीय समयानुसार सोमवार (3 अगस्त) को रात 1:30 बजे (स्कॉटलैंड के समयानुसार रविवार, 2 अगस्त को रात 9:00 बजे) शुरू होगा. यह समारोह स्कॉटलैंड के ग्लासगो में ओवीओ हाइड्रो एरिना (OVO Hydro Arena) में आयोजित किया जाएगा. इस स्टेडियम की बैठने की क्षमता लगभग 13,000 दर्शकों की है.
भारतीय दर्शकों के लिए मुख्य आकर्षण हैंडओवर सेगमेंट होगा, जो अहमदाबाद को अगले राष्ट्रमंडल खेलों के मेजबान के रूप में पेश करेगा. भारतीय गायक शंकर महादेवन और अभिनेत्री रश्मिका मंदाना इस सांस्कृतिक प्रदर्शन का नेतृत्व करेंगे. वहीं, सितार वादक ऋषभ रिखिराम शर्मा एक विशेष क्रॉस-कल्चरल सहयोग में स्कॉटिश पाइपर रॉस एिन्सले के साथ प्रस्तुति देंगे. शाम के अंतरराष्ट्रीय लाइन-अप का नेतृत्व दिग्गज स्कॉटिश रॉक बैंड सिंपल माइंड्स (Simple Minds) करेगा, जिसमें डेल्टा गुडरेम, BEMZ, कैमी बार्न्स और सैंडी थॉम के प्रदर्शन शामिल होंगे.
भारतीय खेल प्रेमी राष्ट्रमंडल खेल 2026 के समापन समारोह को दूरदर्शन (Doordarshan) पर लाइव देख सकते हैं. इसके अलावा, इसकी लाइव स्ट्रीमिंग सोमवार (3 अगस्त) को रात 1:30 बजे से सोनी लिव (SonyLIV) पर भी उपलब्ध होगी.