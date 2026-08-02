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Commonwealth Games: आज ग्लास्गो से अहमदाबाद को मिलेगी मेजबानी की मशाल, शंकर महादेवन और रश्मिका मंदाना का दिखेगा जलवा

Commonwealth Games 2026: ग्लासगो 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स के समापन समारोह में अहमदाबाद को आधिकारिक तौर पर 2030 के खेलों की मेजबानी सौंपी जाएगी. इस ऐतिहासिक पल में शंकर महादेवन और रश्मिका मंदाना भारतीय संस्कृति की झलक पेश करेंगे.

Written ByRohit Raj
Published: Aug 02, 2026, 03:18 PM IST|Updated: Aug 02, 2026, 03:21 PM IST
Commonwealth Games: आज ग्लास्गो से अहमदाबाद को मिलेगी मेजबानी की मशाल, शंकर महादेवन और रश्मिका मंदाना का दिखेगा जलवा
Image Credit: कॉमनवेल्थ गेम्स

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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