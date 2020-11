Airtel Delhi Half Marathon: Ethiopia के Amedework Walelegn बने विनर

नई दिल्ली: इथियोपिया (Ethiopia) के अमेदेवर्क वेलेलेगन (Amedework Walelegn) ने हमवतन अंदामलाक बेलिहू (Andamlak Belihu) को रोमांचक मुकाबले में हराकर रिकार्ड 58 मिनट 53 सेकंड के रिकार्ड वक्त के साथ एयरटेल दिल्ली हाफ मैराथन (Airtel Delhi Half Marathon) जीती.

Delhi, we have a new winner! #ADHMMovesMe #ADHM2020 pic.twitter.com/sisQ7ia8z1

Amedework made it work and conquered the capital!

अंदामलाक बेलिहू ने 2018 और 2019 में यहां खिताब जीता था. उन्हें 58.54 के समय के साथ सिल्वर मेडल से संतोष करना पड़ा. युगांडा (Uganda) के स्टीफन किस्सा (Stephen Kissa) ने 21.09 किलोमीटर की रेस 58 मिनट 56 सेकंड में पूरी की.

टोक्यो ओलंपिक (Tokyo Olympics) में 3000 स्टीपलचेस (Steeplechase) के लिए क्वालीफाई कर चुके भारत के अविनाश साबले (Avinash Sable) ने एक घंटा 30 सेकंड का समय निकाला. कोरोना वायरस (Coronavirus) महामारी के बीच एयरटेल दिल्ली हाफ मैराथन (Airtel Delhi Half Marathon) भारत में पहला ग्लोबल स्पोर्ट्स इवेंट है.

A-WIN-ash Sable has shattered all records.

New half marathon national record and a new course record for the 26-year-old.

Look's like Sable's had a great Sunday at #ADHM2020. #ADHMMovesMe pic.twitter.com/BqpUoBcl6m

— ADHM (@runadhm) November 29, 2020