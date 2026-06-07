/एलेक्जेंडर ज्वेरेव ने खत्म किया सूखा.. 13 साल बाद जीता ग्रैंडस्लैम, फ्रेंच ओपन फाइनल में फ्लाविओ कोबोली को रौंदा

ज़्वेरेव की 6-1, 4-6, 6-4, 6-7(5), 6-1 से जीत बहुत प्रभावशाली नहीं थी, क्योंकि दूसरे सेट के बीच से ही उन पर घबराहट साफ दिख रही थी, जब कोबोली ने मैच में ज़बरदस्त वापसी की थी. फिर भी, आखिरकार पेरिस में भावुक पलों के बीच ज़्वेरेव का किसी बड़े खिताब का लंबा इंतजार खत्म हो गया. इस जीत से उन्हें 2,000 रैंकिंग पॉइंट मिले, लेकिन इससे वह कार्लोस अल्काराज़ से आगे नहीं बढ़ पाएंगे क्योंकि वह ATP रैंकिंग में तीसरे स्थान पर ही बने रहेंगे.