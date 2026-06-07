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एलेक्जेंडर ज्वेरेव ने खत्म किया सूखा.. 13 साल बाद जीता ग्रैंडस्लैम, फ्रेंच ओपन फाइनल में फ्लाविओ कोबोली को रौंदा

अलेक्जेंडर ज़्वेरेव ने 2026 फ्रेंच ओपन में इतिहास रच दिया है. उन्होंने अपना पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीता. डेब्यू के 13 साल बाद उन्होंने ये उपलब्धि हासिल की है. उन्होंने टूर्नामेंट के रोमांचक चार-सेट वाले फाइनल में फ्लेवियो कोबोली को हराया.

Written ByKavya Yadav
Published: Jun 07, 2026, 11:33 PM IST|Updated: Jun 07, 2026, 11:33 PM IST
एलेक्जेंडर ज्वेरेव ने खत्म किया सूखा.. 13 साल बाद जीता ग्रैंडस्लैम, फ्रेंच ओपन फाइनल में फ्लाविओ कोबोली को रौंदा
Image Credit: Alexander Zverev

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Kavya Yadav

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. खेल जगत की हर हलचल, हर खास कहानी और हर ब्रेकिंग न्यूज पर पकड़. IPL, ODI World Cup, T20 World Cup, Olympics समेत कई बड़े इवेंट्स कवर किए हैं.

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