/एलेक्जेंडर ज्वेरेव ने खत्म किया सूखा.. 13 साल बाद जीता ग्रैंडस्लैम, फ्रेंच ओपन फाइनल में फ्लाविओ कोबोली को रौंदा

अलेक्जेंडर ज़्वेरेव ने 2026 फ्रेंच ओपन में इतिहास रच दिया है. उन्होंने अपना पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीता. डेब्यू के 13 साल बाद उन्होंने ये उपलब्धि हासिल की है. उन्होंने टूर्नामेंट के रोमांचक चार-सेट वाले फाइनल में फ्लेवियो कोबोली को हराया. महिलाओं के ड्रॉ में, 19 साल की मीरा एंड्रीवा ने बेहतरीन डिफेंसिव लॉब सक्सेस रेट के साथ दबदबा बनाते हुए अपना पहला बड़ा चैंपियनशिप खिताब जीता.
अलेक्जेंडर ज़्वेरेव के पास 2026 फ्रेंच ओपन में ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने का सबसे अच्छा मौका था और उन्होंने इसका पूरा फायदा उठाया. ज्वेरेव इससे पहले तीन ग्रैंड स्लैम फाइनल हार चुके थे. पहले 2020 में यूएस ओपन में उन्हें हार का सामना करना पड़ा, इसके बाद 2024 फ्रेंच ओपन और 2025 ऑस्ट्रेलियन ओपन. लेकिन 29 साल के ज़्वेरेव को खिताब जीतने के रास्ते में यानिक सिनर, कार्लोस अल्काराज या नोवाक जोकोविच का सामना नहीं करना पड़ा.
उन्होंने यह 41वां ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट खेला. वह बिना जीते सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम खेलने वाले खिलाड़ी हैं. ज्वेरेव फ्रेंच ओपन जीतने वाले जर्मनी के पहले पुरुष खिलाड़ी भी हैं. इस टूर्नामेंट में सिनर और जोकोविच रोलैंड-गारोस में पहले ही हफ्ते में हारकर बाहर हो गए थे. वे पेरिस में टूर्नामेंट के दौरान पड़ी भीषण गर्मी का शिकार हुए, जिससे कई खिलाड़ियों को परेशानी हुई थी. पिछले साल के चैंपियन अल्काराज चोट के कारण टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं ले पाए थे.
ज़्वेरेव की 6-1, 4-6, 6-4, 6-7(5), 6-1 से जीत बहुत प्रभावशाली नहीं थी, क्योंकि दूसरे सेट के बीच से ही उन पर घबराहट साफ दिख रही थी, जब कोबोली ने मैच में ज़बरदस्त वापसी की थी. फिर भी, आखिरकार पेरिस में भावुक पलों के बीच ज़्वेरेव का किसी बड़े खिताब का लंबा इंतजार खत्म हो गया. इस जीत से उन्हें 2,000 रैंकिंग पॉइंट मिले, लेकिन इससे वह कार्लोस अल्काराज़ से आगे नहीं बढ़ पाएंगे क्योंकि वह ATP रैंकिंग में तीसरे स्थान पर ही बने रहेंगे.