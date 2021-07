Olympics: पिंक मास्क पहन अपने ही साथी का विरोध करने लगे अमेरिकी फेंसर्स, दुष्कर्म का लगा था आरोप

टोक्यो: टोक्यो ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले तीन अमेरिकी पुरुष फेंसर्स ने गुलाबी मास्क पहना था, जिसने हर किसी के मन में सवाल खड़े कर दिए. अमेरिकी फेंसर्स जेक हॉयल, कर्टिस मैकडॉनल्ड और येइसर रामिरेज ने गुलाबी मास्क पहना था. दरअसल, ये तीनों फेंसर्स अपनी ही टीम के एक साथ के खिलाफ गुलाबी मास्क पहनकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे.

अपने ही साथी का विरोध करने लगे अमेरिकी फेंसर्स

अमेरिकी फेंसर्स की टीम के करीबी सूत्रों ने 'बजफीड न्यूज' को बताया कि जेक हॉयल, कर्टिस मैकडॉनल्ड और येइसर रामिरेज की तिकड़ी ने अपनी टीम के ही एक साथी एलेन हैडजिक के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया था. एलेन हैडजिक पर यौन उत्पीड़न का आरोप है.

USA Men’s epee team wearing pink masks in support of sexual assault survivors & in protest of Alen Hadzic (black mask) who is under investigation for multiple assaults & on a “safety plan” at the Olympics to keep women safe.

This is the energy men need to have with each other. pic.twitter.com/9x50D3YD6S

— Brenda Tracy (@brendatracy24) July 31, 2021