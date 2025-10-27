41 की उम्र में इस महान खिलाड़ी ने दुनिया को कहा अलविदा, फैंस की आंखों में छोड़ गया आंसू

41 साल की उम्र में दुनिया ने एक महान खिलाड़ी को खो दिया है और वह फैंस की आंखों में आंसू छोड़ गया है. अमेरिकी प्रोफेशनल फुटबॉलर निक मैंगोल्ड का रविवार सुबह निधन हो गया. मैंगोल्ड की फ्रेंचाइजी न्यू यॉर्क जेट्स ने उनके निधन की घोषणा की. न्यूयॉर्क जेट्स द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक, मैंगोल्ड का निधन गुर्दे की बीमारी की वजह से हुआ.

इस महान खिलाड़ी ने दुनिया को कहा अलविदा

मैंगोल्ड को टीम के अधिकारियों, पूर्व साथियों, पूर्व प्रतिद्वंद्वियों और मीडियाकर्मियों ने श्रद्धांजलि दी. फ्रेंचाइजी के अध्यक्ष वुडी जॉनसन ने कहा, 'निक एक महान सेंटर से कहीं बढ़कर थे. वह एक दशक तक हमारी आक्रामक लाइन की धड़कन और एक प्रिय साथी रहे. उनकी नेतृत्व क्षमता और दृढ़ता ने जेट्स फुटबॉल के एक युग को परिभाषित किया. मैदान के बाहर, निक की बुद्धि, गर्मजोशी और अटूट निष्ठा ने उन्हें सबसे अहम बनाया.'

फैंस की आंखों में छोड़ गया आंसू

मैंगोल्ड किडनी की समस्या से जूझ रहे थे. मैंगोल्ड ने इस महीने की शुरुआत में घोषणा की थी कि उन्हें किडनी ट्रांसप्लांट की जरूरत है और उन्होंने ओहायो स्टेट और जेट्स के समर्थकों से मदद मांगी थी. उन्हें पता चला कि उनके परिवार में किसी का भी ब्लड ग्रुप उनके जैसा नहीं है, जिसकी वजह से उन्हें उनसे किडनी दान नहीं मिल पाई. जनता के सामने किडनी डोनेशन की मांग रखते हुए उन्होंने कहा था कि यह संदेश साझा करना आसान नहीं है, लेकिन मैं अपने और अपने स्वास्थ्य के साथ जो कुछ भी हो रहा है, उसके बारे में खुलकर बात करना चाहता हूं.

निक मैंगोल्ड न्यू यॉर्क जेट्स के लिए 11 सीजन तक खेले

मैंगोल्ड को 2005 में ओहायो स्टेट में ऑल-अमेरिकन चुने जाने के बाद 2006 के एनएफएल ड्राफ्ट में 29वें स्थान पर चुना गया था. वह उस आक्रामक लाइन के केंद्र बिंदु थे जिसने चैड पेनिंगटन, ब्रेट फेवर, मार्क सांचेज, जेनो स्मिथ और रयान फिट्जपैट्रिक जैसे क्वार्टरबैक को ब्लॉक किया था. निक मैंगोल्ड न्यू यॉर्क जेट्स के लिए 11 सीजन तक खेले. वह तीन बार ऑल-प्रो और सात बार प्रो बॉलर रहे.