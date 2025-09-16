ऐतिहासिक गोल्ड मेडल...चीन में बजा देश का डंका, इस खेल में पहली बार चैंपियन बना भारत

Skating World Championships: भारतीय स्पीड स्केटर आनंदकुमार वेलकुमार ने सोमवार (16 सितंबर) को इतिहास रच दिया. उन्होंने चीन के बेइदाईहे में स्पीड स्केटिंग विश्व चैंपियनशिप में अपने देश के लिए पहला गोल्ड मेडल जीता. इस खेल में पहली बार भारतीय टीम की गोल्ड जीतने में सफल हुई है.22 वर्षीय आनंदकुमार ने सीनियर पुरुषों की 1,000 मीटर स्प्रिंट स्पर्धा में 1:24.924 के समय के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया.

500 मीटर स्प्रिंट में जीता था ब्रॉन्ज

इससे कुछ ही दिन पहले आनंदकुमार वेलकुमार ने 500 मीटर स्प्रिंट में ब्रॉन्ज मेडल जीता था. वह स्केटिंग में भारत का पहला सीनियर विश्व चैंपियनशिप मेडल था. इस जश्न में और इजाफा करते हुए भारत ने जूनियर वर्ग में भी गोल्ड जीता. वहां कृष शर्मा ने 1,000 मीटर स्प्रिंट में जीत हासिल की. वेलकुमार की जीत उस यात्रा में एक नया मील का पत्थर है जिसने विश्व स्केटिंग में भारत की प्रतिष्ठा को लगातार बढ़ाया है.

INDIA'S ANANDKUMAR VELKUMAR IS THE WORLD SPEED SKATING CHAMPION 2025! He becomes First Ever India to win the GOLD Medal in 1000m Sprint at World C'ship IT SHOULD BE HEADLINE OF INDIAN SPORT! pic.twitter.com/fvDy5OU3FF — The Khel India (@TheKhelIndia) September 15, 2025

कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग की पढ़ाई

इस साल की शुरुआत में वेलकुमार चेंगदू में हुए विश्व खेलों में 1000 मीटर स्प्रिंट में ब्रॉन्ज मेडल जीता था. इन खेलों में रोलर स्पोर्ट्स में भारत का पहला मेडल था. 2021 में उन्होंने जूनियर विश्व चैंपियनशिप में 15 किमी एलिमिनेशन स्पर्धा में सिल्वर मेडल जीतकर अपनी प्रतिभा का परिचय दिया था. दो साल बाद उन्होंने हांग्झू में हुए एशियाई खेलों में 3,000 मीटर टीम रिले में भारत को ब्रॉन्ज मेडल दिलाने में योगदान दिया. तमिलनाडु के रहने वाले आनंदकुमार वेलकुमार खेल के साथ-साथ पढ़ाई में भी होशियार हैं. उन्होंने कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है.

Proud of Anandkumar Velkumar for winning the Gold at the Senior Men’s 1000m Sprint in the Speed Skating World Championships 2025. His grit, speed and spirit have made him India’s first World Champion in skating. His accomplishment will inspire countless youngsters.… pic.twitter.com/uewup1bGir — Narendra Modi (@narendramodi) September 16, 2025

पीएम मोदी ने की तारीफ

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस उपलब्धि पर आनंदकुमार को बधाई दी. पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, ''स्पीड स्केटिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025 में सीनियर पुरुष 1,000 मीटर स्प्रिंट में गोल्ड मेडल जीतने वाले आनंदकुमार वेलकुमार पर गर्व है. उनके धैर्य, गति और जोश ने उन्हें स्केटिंग में भारत का पहला विश्व चैंपियन बनाया है. उनकी उपलब्धि अनगिनत युवाओं को प्रेरित करेगी. आनंदकुमार को बधाई और भविष्य के सभी प्रयासों के लिए शुभकामनाएं.''