Ancy Sojan बनीं भारत की नई 'लॉन्ग जंप क्वीन'...अंजू बॉबी जॉर्ज का 22 साल पुराना ओलिंपिक रिकॉर्ड ध्वस्त

Ancy Sojan Breaks Anju Bobby George National Record: भारतीय एथलेटिक्स के इतिहास में शनिवार का दिन एक ऐतिहासिक पल लेकर आया है. ऐसा इसलिए क्योंकि केरल की 25 साल की स्टार लॉन्ग जम्पर एंसी सोजन ने इतिहास रच दिया है. वो भारत की नई 'लॉन्ग जंप क्वीन' बन गई हैं. उन्होंने अंजू बॉबी जॉर्ज का 22 साल पुराना नेशनल रिकॉर्ड तोड़ दिया है.
भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में आयोजित 'नेशनल इंटर-स्टेट सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026' में एंसी ने यह उपलब्धि हासिल की. उन्होंने 6.88 मीटर की जादुई छलांग लगाई. भारत की दिग्गज एथलीट अंजू बॉबी जॉर्ज ने साल 2004 के एथेंस ओलिंपिक में 6.83 मीटर की छलांग लगाकर यह ऐतिहासिक कीर्तिमान स्थापित किया था. पिछले 22 साल से कोई भी भारतीय महिला खिलाड़ी इस रिकॉर्ड के करीब भी नहीं पहुंच सकी थी, लेकिन एंसी ने इसे पीछे छोड़ दिया.
भारतीय नौसेना (Indian Navy) का प्रतिनिधित्व करने वाली एंसी सोजन ने प्रतियोगिता के दौरान शुरुआत से ही कमाल की लय दिखाई. उन्होंने अपने पांचवें प्रयास में 6.88 मीटर की दूरी तय कर इतिहास रच दिया. इस साल होने वाली 'विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप' से ठीक पहले एंसी के इस प्रदर्शन ने भारत के लिए पदक की उम्मीदों को सातवें आसमान पर पहुंचा दिया है.
6.88 मीटर के इस ऐतिहासिक प्रदर्शन के साथ ही एंसी सोजन ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी धमक दर्ज कराई है. वे एशियाई इतिहास की 8वीं सर्वकालिक सर्वश्रेष्ठ (Best) महिला लॉन्ग जम्पर बन गई हैं. गौर करने वाली बात यह भी है कि पिछले 20 सालों के इतिहास में 6.85 मीटर से अधिक की छलांग लगाने वाली वे सिर्फ दूसरी एशियाई महिला एथलीट हैं.
एंसी की इस ऐतिहासिक सफलता के पीछे छिपे उनके संघर्ष की कहानी बेहद प्रेरणादायक है. पिछले साल वे गंभीर हार्मोनल असंतुलन (Hormonal Issues) की समस्या से जूझ रही थीं, जिसके कारण उनका वजन तेजी से बढ़ गया था. एक एथलीट के लिए बढ़े हुए वजन के साथ लॉन्ग जंप के रन-वे पर दौड़ना और टेक-ऑफ करना बेहद मुश्किल होता है.
वजन कम करना उनके लिए बेहद मुश्किल साबित हो रहा था, जिसमें उनके कोच ने मदद की. उस मुश्किल वक्त को याद करते हुए एंसी ने भावुक होकर कहा, 'अगर आपको खेल के उच्चतम स्तर पर अच्छा प्रदर्शन करना है, तो त्याग और अनुशासन सबसे जरूरी है. मेरे कोच अनूप जोसेफ ने मुझे मुश्किल दौर में यही समझाया था. हमने अपनी ट्रेनिंग और डाइट में कई कड़े बदलाव किए, जिसका फायदा आज मैदान पर नए नेशनल रिकॉर्ड के रूप में सबके सामने दिख रहा है.'
25 साल की एंसी का करियर बढ़िया रहा है. वो लगातार बुलंदियों को छू रही हैं. 2023 एशियन गेम्स में उन्होंने सिल्वर मेडल जीता था. 2025 एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भी सिल्वर मेडल अपने नाम किया. फिर 2026 फेडरेशन कप (रांची) में 6.76 मीटर के साथ एशियन गेम्स क्वालिफिकेशन मार्क पूरा किया और अब 2026 इंटर-स्टेट चैंपियनशिप में 6.88 मीटर के साथ न सिर्फ गोल्ड जीता, बल्कि नया नेशनल रिकॉर्ड भी बना दिया.