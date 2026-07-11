विदेशी धरती पर सबसे तेज दौड़े एनिमेश कुजूर...100 मीटर में दागा अपना बेस्ट टाइम, रच दिया इतिहास

Indian Sprinter Animesh Kujur Record: भारत के 'रफ्तार किंग' एनिमेश कुजूर ने विदेशी सरजमीं पर वो कर दिखाया है, जो आज तक कोई भारतीय नहीं कर पाया था. शनिवार को प्यूमा मीट के 100 मीटर फाइनल में एनिमेश ने महज 10.14 सेकंड में रेस पूरी करके विदेशी धरती पर सबसे तेज दौड़ने का भारतीय रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है. यह उनका नया पर्सनल बेस्ट टाइम भी है.
एनिमेश कुजूर का यह रिकॉर्ड ओवरऑल (देश और विदेश मिलाकर) किसी भारतीय का दूसरा सबसे बेस्ट टाइम है. भारत की तरफ से सबसे तेज 100 मीटर दौड़ने का रिकॉर्ड गुरिंदरवीर सिंह (10.09 सेकंड) के नाम है.
जर्मनी के वेट्जलर (Wetzlar) में मौजूद enwag-Stadion में एनिमेश ने शनिवार को दिन की शुरुआत से ही शानदार लय दिखाई. उन्होंने पहले 10.19 सेकंड के समय के साथ अपनी हीट जीती और फिर फाइनल में और ज्यादा रफ्तार पकड़ते हुए अपना पुराना पर्सनल बेस्ट रिकॉर्ड तोड़ दिया. दिलचस्प बात यह है कि भारत के इतिहास के 5 सबसे तेज 100 मीटर टाइम्स में से 3 अकेले एनिमेश कुजूर के नाम दर्ज हैं.
गुरिंदरवीर सिंह- 10.09 सेकंड
एनिमेश कुजूर- 10.14 सेकंड (आज का रिकॉर्ड)
एनिमेश कुजूर- 10.15 सेकंड
गुरिंदरवीर सिंह- 10.17 सेकंड
एनिमेश कुजूर- 10.18 सेकंड
100 मीटर में लगातार कमाल कर रहे एनिमेश का पसंदीदा इवेंट वैसे 200 मीटर है, जिसमें 20.32 सेकंड के साथ उनके नाम नेशनल रिकॉर्ड भी दर्ज है. इसी साल जून में उन्होंने इंटर-स्टेट नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 20.74 सेकंड का समय निकालकर एशियन गेम्स (Asian Games 2026) के लिए क्वालिफाई किया था.
एशियन गेम्स का टिकट आसानी से कटाने के बाद भी एनिमेश अपनी टाइमिंग से पूरी तरह संतुष्ट नहीं थे. उन्होंने कहा था, 'ईमानदारी से कहूं तो मैं वहां टाइमिंग के लिए नहीं दौड़ा था. मेरा इकलौता मकसद एशियन गेम्स के लिए क्वालिफिकेशन मार्क हासिल करना था. चूंकि अब मुझे यह मिल गया है, तो मेरा पूरा ध्यान एशियन गेम्स से पहले अपने खेल और टाइमिंग में और सुधार करने पर है.'
एनिमेश के कोच मार्टिन ओवेन्स ने खुलासा किया कि 'लगातार यात्रा और व्यस्त शेड्यूल के चलते उनका ध्यान केवल क्वालिफाई करने पर था, न कि किसी बड़े टाइम को चेज़ करने पर. एनिमेश ने मई 2025 में 200 मीटर का नेशनल रिकॉर्ड बनाया था, लेकिन पिछले एक साल में उन्होंने सबसे बड़ा और चौंकाने वाला सुधार 100 मीटर के स्प्रिंट में किया है. 100 मीटर ट्रैक पर 10.14 सेकंड की यह नई छलांग बताती है कि आगामी एशियन गेम्स में वे भारत के लिए मेडल के सबसे बड़े दावेदारों में से एक होने वाले हैं.'