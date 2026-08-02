Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /खेल-खिलाड़ी
  • /CTTC 2026: अंकुर भट्टाचार्जी का स्वर्णिम प्रहार, कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप में भारत की ऐतिहासिक जीत

CTTC 2026: अंकुर भट्टाचार्जी का स्वर्णिम प्रहार, कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप में भारत की ऐतिहासिक जीत

Commonwealth Table Tennis Championships 2026: कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 में भारत का जलवा देखने को मिला है. अंकुर भट्टाचार्जी ने पायस जैन को हराकर स्वर्ण पदक जीता है. टीम स्पर्धाओं और महिला एकल में भी भारत ने परचम फहराया है.

Written ByRohit Raj
Published: Aug 02, 2026, 10:23 PM IST|Updated: Aug 02, 2026, 10:23 PM IST
CTTC 2026: अंकुर भट्टाचार्जी का स्वर्णिम प्रहार, कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप में भारत की ऐतिहासिक जीत
Image Credit: अंकुर भट्टाचार्जी.

About the Author

Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
‘Z’ के शेयरधारकों ने कंपनी के फंड जुटाने और ESOP आवंटन प्रस्तावों को दी मंजूरी
2
3
4
5