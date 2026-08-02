/CTTC 2026: अंकुर भट्टाचार्जी का स्वर्णिम प्रहार, कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप में भारत की ऐतिहासिक जीत

Commonwealth Table Tennis Championships 2026: भारत के अंकुर भट्टाचार्जी ने 2026 कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप में पुरुष एकल का स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया. उन्होंने शनिवार को नई दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में खेले गए एक रोमांचक फाइनल में अपने ही हमवतन पायस जैन को 4-3 से पराजित किया. यह कड़ा मुकाबला आखिरी गेम तक चला, जहां अंकुर ने धैर्य बनाए रखा और निर्णायक गेम जीतकर चैंपियन बने. यह जीत अंकुर के शानदार अभियान का सुखद अंत थी.
इस ऑल-इंडियन फाइनल ने भारत के टेबल टेनिस टैलेंट की गहराई को दुनिया के सामने प्रदर्शित किया. मैच के दौरान दोनों खिलाड़ियों ने आक्रामक खेल का परिचय दिया और खेल एक समय बराबरी पर चल रहा था. अंततः अंकुर ने सातवें गेम में मनोवैज्ञानिक बढ़त बनाई. दबाव की स्थिति में उनकी एकाग्रता ने ही उन्हें जीत दिलाई और एक कठिन संघर्ष के बाद उन्होंने खिताब अपने नाम किया.
पूरे टूर्नामेंट के दौरान अंकुर भट्टाचार्जी जबरदस्त फॉर्म में दिखाई दिए. उन्होंने अपने अभियान की शुरुआत पहले दौर में बाय मिलने के साथ की. इसके बाद राउंड ऑफ 32 में उन्होंने सिंगापुर के निकोलस टैन को 4-1 से हराकर अपने इरादे स्पष्ट कर दिए थे. अंकुर ने प्री-क्वार्टर फाइनल में साइप्रस के क्रिस्टोस थियोफेनस को एकतरफा मुकाबले में 4-0 से हराया. इसके बाद क्वार्टर फाइनल में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के निकोलस लम को 4-1 से मात दी. सेमीफाइनल में इंग्लैंड के कॉनर ग्रीन के खिलाफ 4-1 की जीत ने पायस जैन के साथ उनके खिताबी मुकाबले का रास्ता साफ कर दिया.
पायस जैन के लिए भी यह टूर्नामेंट काफी यादगार रहा. पहले दौर में बाय मिलने के बाद उन्होंने मलेशिया के जावेन चूंग को 4-0 से शिकस्त दी. उन्होंने प्री-क्वार्टर फाइनल में सिंगापुर के जोश चुआ को 4-2 से हराया और क्वार्टर फाइनल में हमवतन हरमीत देसाई को 4-1 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई. सेमीफाइनल में पायस ने ऑस्ट्रेलिया के आदित्य सरीन को 4-1 से हराकर स्वर्ण पदक मुकाबले में प्रवेश किया.