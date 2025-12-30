Advertisement
भयंकर कार एक्सीडेंट…, बाल-बाल बची दिग्गज खिलाड़ी की जान, 2 साथियों की मौके पर मौत

Dec 30, 2025
Anthony Joshua

नाइजीरियाई-ब्रिटिश बॉक्सर और पूर्व वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन एंथनी जोशुआ सोमवार को नाइजीरिया में एक कार दुर्घटना में शामिल थे, जिसमें दो और यात्रियों की मौत हो गई. लागोस राज्य के सूचना आयुक्त, गबेंगा ओमोतोसो ने X पर एक पोस्ट में हादसे के बारे में जानकारी दी और बताया कि सरकार ने दुर्घटनास्थल पर एम्बुलेंस भेजी है. स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स की माने,तो बॉक्सर को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. 

 

ट्रक से हुई टक्कर

फेडरल रोड सेफ्टी कॉर्प्स के प्रवक्ता ओलुसेगुन ओगुंगबेमाइड के बयान कि मानें,तो शुरुआती जांच से पता चलता है कि गाड़ी "कॉरिडोर पर कानूनी रूप से तय स्पीड लिमिट से ज्यादा तेजी से चल रही थी, ओवरटेक करते समय ड्राइवर का कंट्रोल खो गया और सड़क के किनारे खड़े एक ट्रक से टकरा गई."

 

सोशल मीडीय पर दी जानकारी

सोशल मीडिया पर शेयर की गई तस्वीरों में बॉक्सर को एक टूटी हुई गाड़ी से बाहर निकालते हुए दिखाया गया है, जबकि वह दर्द से कराह रहे थे.यह हादसा ओगुन राज्य, एक पास के शहर को देश के आर्थिक केंद्र लागोस से जोड़ने वाली एक मेन रोड पर हुआ है.

 

अनजान हॉस्पिटल में थे भर्ती

ओगुन राज्य के पुलिस कमिश्नर लैनरे ओगुनलोवो ने AP को बताया, "एंथनी जोशुआ एक अनजान हॉस्पिटल में अपने जख्मों का इलाज करवा रहे हैं." उन्होंने कहा कि उनके पास चोटों के बारे में और कोई जानकारी नहीं है.

नाइजीरिया जोशुआ के माता-पिता का होमलैंड है और जहां वह 11 साल की उम्र में कुछ समय के लिए बोर्डिंग स्कूल गए थे.

जेक पॉल को दी थी मात

जोशुआ ने हाल ही में नौ दिन पहले मियामी में एक मुकाबले में यूट्यूबर से बॉक्सर बने जेक पॉल को बुरी तरह से हराया था. वह इस मुकाबले का इस्तेमाल 2021 में ओलेक्जेंडर उसिक से हारे हुए वर्ल्ड हेवीवेट टाइटल को वापस पाने की कोशिश से पहले रिंग में अपनी धार वापस लाने के लिए कर रहे थे.

Abhay Tiwari

अभय तिवारी जी न्यूज़ में बतौर स्पोर्ट्स राइटर कार्यरत हैं, उन्हें क्रिकेट की अच्छी समझ है, वो खेल से जुड़ी हर छोटी-बड़ी बातों पर पैनी नज़र रखते हैं.

