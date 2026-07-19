FIFA World Cup 2026: Final में ये 6 बड़े रिकॉर्ड तोड़ेंगे लियोनेल मेसी? स्पेन के खिलाफ रचेंगे इतिहास

Lionel Messi Records FIFA World Cup 2026 Final: अब से कुछ देर बाद फीफा वर्ल्ड कप 2026 की खिताबी जंग शुरू होगी. स्पेन और अर्जेंटीना के बीच खेला जाने वाला यह फाइनल भारतीय समय के अनुसार रात 12 बजकर 30 मिनट पर शुरू होगा. यह सिर्फ एक ट्रॉफी की जंग नहीं है, बल्कि यह फुटबॉल के शहंशाह लियोनेल मेसी के लिए इतिहास के पन्नों को दोबारा लिखने का एक और सुनहरा मौका है. 39 साल की उम्र में अपना लगातार दूसरा और ओवरऑल तीसरा वर्ल्ड कप फाइनल खेलने जा रहे अर्जेंटीना के कप्तान मेसी इस महामुकाबले में कई ऐसे ऐतिहासिक रिकॉर्ड तोड़ या उनकी बराबरी कर सकते हैं, जो आज तक कोई नहीं कर पाया.
इस टूर्नामेंट में मेसी कमाल के फॉर्म में रहे हैं. उन्होंने 8 गोल दागने के साथ-साथ 4 असिस्ट भी किए हैं. रविवार को होने वाले इस फाइनल मैच में मेसी जिन बड़े वर्ल्ड रिकॉर्ड्स को अपने नाम कर सकते हैं, उन पर एक नजर.
फुटबॉल के इतिहास में आज तक कई खिलाड़ियों ने दो बार वर्ल्ड कप जीता है, लेकिन कोई भी खिलाड़ी अपनी टीम को बतौर कप्तान दो बार वर्ल्ड कप ट्रॉफी नहीं दिला पाया है. मेसी ने 2022 में अर्जेंटीना को कप्तान के रूप में चैंपियन बनाया था और अगर रविवार को अर्जेंटीना जीतती है, तो वे इतिहास के पहले ऐसे कप्तान बनेंगे, जिनके हाथों में दो वर्ल्ड कप ट्रॉफियां होंगी.
39 वर्षीय मेसी जैसे ही मैदान पर उतरेंगे, वे फीफा वर्ल्ड कप फाइनल खेलने वाले दुनिया के सबसे उम्रदराज आउटफील्ड प्लेयर (गोलकीपर को छोड़कर) बन जाएंगे. वैसे ओवरऑल रिकॉर्ड इटली के गोलकीपर डिनो जोफ (40 साल 133 दिन, 1982 फाइनल) के नाम है.
अगर मेसी इस मैच में गोल कर देते हैं, तो वे वर्ल्ड कप फाइनल में गोल करने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी भी बन जाएंगे. वे स्वीडन के निल्स लिडहोम (35 साल 264 दिन, 1958 फाइनल) का रिकॉर्ड तोड़ेंगे.
2026 वर्ल्ड कप में मेसी अब तक 12 बार टीम के गोल में सीधे शामिल रहे हैं (8 गोल और 4 असिस्ट). वर्ल्ड कप इतिहास (1966 के बाद से) का यह रिकॉर्ड जर्मनी के गर्ड मुलर (13 कंट्रीब्यूशन, 1970 वर्ल्ड कप) के नाम है. फाइनल में सिर्फ 1 गोल या असिस्ट करते ही मेसी उनकी बराबरी कर लेंगे और 2 कंट्रीब्यूशन करते ही वे इस ऑल-टाइम रिकॉर्ड को अपने नाम कर लेंगे.
यह लियोनेल मेसी के करियर का तीसरा फीफा वर्ल्ड कप फाइनल (2014, 2022 और 2026) होगा. स्पेन के खिलाफ मैदान पर उतरते ही वे ब्राजील के महान खिलाड़ी कैफू (Cafu) के तीन वर्ल्ड कप फाइनल खेलने के वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबरी कर लेंगे.
मेसी ने 2022 के ऐतिहासिक फाइनल में फ्रांस के खिलाफ दो गोल दागे थे. अगर वे स्पेन के खिलाफ फाइनल में फिर से दो गोल (ब्रेस) करने में कामयाब रहते हैं, तो वे वर्ल्ड कप फाइनल्स में सबसे ज्यादा 4 गोल करने के किलियन एम्बापे (Kylian Mbappé) के रिकॉर्ड की बराबरी कर लेंगे.
अर्जेंटीना के कप्तान मेसी अपने वर्ल्ड कप करियर में अब तक फ्री-किक के जरिए 2 डायरेक्ट गोल दाग चुके हैं. अगर स्पेन के खिलाफ फाइनल में उनके पैर से फ्री-किक के जरिए एक भी गोल निकलता है, तो वे फीफा वर्ल्ड कप इतिहास में सबसे ज्यादा फ्री-किक गोल करने वाले खिलाड़ी बन जाएंगे.