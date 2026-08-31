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मेसी युग का हुआ अंत: 21 साल के सुनहरे करियर के बाद इंटरनेशनल फुटबॉल से लिया संन्यास, बोले- अब और कुछ देने को नहीं बचा

Lionel Messi Retires: महान फुटबॉलर लियोनेल मेसी ने अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास का ऐलान कर दिया है. पिता जॉर्ज मेसी के निधन और वर्ल्ड कप फाइनल में स्पेन से मिली हार के बाद मेसी ने अर्जेंटीना टीम को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया.

Written ByRohit Raj
Published: Aug 31, 2026, 09:08 PM IST|Updated: Aug 31, 2026, 09:55 PM IST
मेसी युग का हुआ अंत: 21 साल के सुनहरे करियर के बाद इंटरनेशनल फुटबॉल से लिया संन्यास, बोले- अब और कुछ देने को नहीं बचा
Image Credit: लियोनल मेसी. Picture Credit: AP

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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