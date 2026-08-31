/मेसी युग का हुआ अंत: 21 साल के सुनहरे करियर के बाद इंटरनेशनल फुटबॉल से लिया संन्यास, बोले- अब और कुछ देने को नहीं बचा

अपने समर्थकों और परिवार का आभार जताते हुए उन्होंने लिखा, ''इन 20 सालों के दौरान मिले पूरे प्यार और स्नेह के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद. मैदान के अंदर से आपकी आवाजों और हौसला-अफजाई को सुनना मैं बहुत मिस करूंगा. अब मैं भी आपके जैसा ही एक आम प्रशंसक बनूंगा, जो हमेशा बाहर बैठकर अच्छे समय में और मुश्किल समय में (विशेष रूप से बुरे वक्त में) टीम का पूरा साथ देगा. मेरे परिवार को हमेशा मेरे साथ खड़े रहने और इस बेहद खूबसूरत लेकिन कठिन सफर में मेरा साथ निभाने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद. हर उस कोच, साथी खिलाड़ी और डायरेक्टर का शुक्रिया जिनके साथ मुझे इस खूबसूरत सफर को साझा करने का मौका मिला. मैं अपने साथ कभी न भूलने वाले पल और यादें लेकर जा रहा हूं.''