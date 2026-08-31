/मेसी युग का हुआ अंत: 21 साल के सुनहरे करियर के बाद इंटरनेशनल फुटबॉल से लिया संन्यास, बोले- अब और कुछ देने को नहीं बचा

Lionel Messi Retires: महान फुटबॉलर लियोनेल मेसी ने अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल से हमेशा के लिए संन्यास लेने का फैसला किया है. 2022 में अपनी कप्तानी में अर्जेंटीना को वर्ल्ड कप में जीत दिलाने वाले मेसी इस साल फाइनल में वैसा कारनामा नहीं दोहरा पाए. 2026 वर्ल्ड कप के फाइनल में मेसी की टीम को हार का सामना करना पड़ा. उनकी कप्तानी में ही टीम 2014 में फाइनल में हारी थी. मेसी 2014 और 2022 में वर्ल्ड कप के बेस्ट प्लेयर चुने गए थे. इसके लिए उन्हें 'गोल्डन बॉल' का अवॉर्ड मिला था.
अपने विदाई संदेश में मेसी ने लिखा, ''वर्ल्ड कप फाइनल के बाद से काफी समय बीत चुका है और इस बारे में बहुत सोचने-समझने के बाद, मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि मैं राष्ट्रीय टीम से संन्यास ले रहा हूं. यह एक ऐसा फैसला था जिसने मुझे बहुत दर्द दिया और आज भी मेरे दिल की गहराइयों में दुख देता है, लेकिन मैं समझता हूं कि यही सही समय है.''
मेसी ने भावुक होते हुए आगे कहा, ''मैं कसम खाता हूं कि मैंने हमेशा अपना सब कुछ दिया, न केवल इन पिछले कुछ सालों में जब हमने सब कुछ जीता, बल्कि उससे पहले भी. मैंने हमेशा इस जर्सी के लिए संघर्ष किया और अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया, ताकि आपको खुशियां दे सकूं और फुटबॉल के जरिए आपको अर्जेंटीना का होने पर गर्व महसूस करा सकूं."
मेसी ने टीम के भविष्य को लेकर बात करते हुए कहा, ''अब ज्यादा समय नहीं बचा है और जिंदगी के कई अलग-अलग अध्याय समाप्त हो रहे हैं. यह एक ऐसा अध्याय है जो मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ दे रहा है. मैं राष्ट्रीय टीम का हिस्सा होने से बहुत प्यार करता हूं, करता था और हमेशा करता रहूंगा. मेरे पास जो कुछ भी था, मैंने सब दे दिया और अब मेरे पास टीम को देने के लिए कुछ और नहीं बचा है. इसके अलावा पीछे कई बेहतरीन और शानदार युवा खिलाड़ी आ रहे हैं जो इस टीम में रहने के हकदार हैं."
अपने समर्थकों और परिवार का आभार जताते हुए उन्होंने लिखा, ''इन 20 सालों के दौरान मिले पूरे प्यार और स्नेह के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद. मैदान के अंदर से आपकी आवाजों और हौसला-अफजाई को सुनना मैं बहुत मिस करूंगा. अब मैं भी आपके जैसा ही एक आम प्रशंसक बनूंगा, जो हमेशा बाहर बैठकर अच्छे समय में और मुश्किल समय में (विशेष रूप से बुरे वक्त में) टीम का पूरा साथ देगा. मेरे परिवार को हमेशा मेरे साथ खड़े रहने और इस बेहद खूबसूरत लेकिन कठिन सफर में मेरा साथ निभाने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद. हर उस कोच, साथी खिलाड़ी और डायरेक्टर का शुक्रिया जिनके साथ मुझे इस खूबसूरत सफर को साझा करने का मौका मिला. मैं अपने साथ कभी न भूलने वाले पल और यादें लेकर जा रहा हूं.''
मेसी ने विदाई पत्र के अंत में लिखा, "मैं इस शांति और गर्व के साथ विदा ले रहा हूं कि मैंने अपने साथियों के साथ मिलकर आपको वो पल दिए जिनकी हमने कभी सिर्फ कल्पना की थी. आपके साथ यह सब अनुभव करना सच में अद्भुत था. मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं. भगवान का शुक्रिया कि उन्होंने मुझे अर्जेंटीनी बनाया. वामोस अर्जेंटीना. मैंने ये शब्द 21 जुलाई को लिखे थे, फाइनल के ठीक दो दिन बाद. आज मेरे पिताजी के साथ जो कुछ भी हुआ, उसके बाद मैं अपने इस संन्यास के फैसले को लेकर पहले से भी कहीं अधिक आश्वस्त हूं."