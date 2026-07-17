मुश्किलें हजार, फिर भी नैया पार: अर्जेंटीना बनी वर्ल्ड कप की 'कमबैक किंग', अब फाइनल में दिखेगा मेसी मैजिक?

FIFA World Cup 2026: फीफा वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल का सभी को बेसब्री से इंतजार है. अर्जेंटीना और स्पेन के बीच खिताबी जंग 19 जुलाई की रात शुरू होगी. अर्जेंटीना इस टूर्नामेंट की कमबैक किंग बन चुकी है. अभी तक इस वर्ल्ड कप में टीम ने कैसे पलक झपकते कमबैक किया है, उसके बारे में हम आपको डिटेल में बताने जा रहे हैं. इस वर्ल्ड कप का सफर टीम के लिए एक सिनेमैटिक थ्रिलर से कम नहीं रहा. दिलचस्प बात है कि डिफेंडिंग चैंपियंस ने नॉकआउट मुकाबलों में अविश्वसनीय कमबैक से सभी को चौंकाया.
जब अर्जेंटीना के फैंस उम्मीद खोते दिख रहे थे तो टीम ने कमबैक कर सभी को चौंका दिया. राउंड ऑफ 32 से सेमीफाइनल टीम ने धुआंधार कमबैक किए. अब फाइनल में स्पेन के खिलाफ मेसी का जादू एक बार फिर दुनिया देखने को उतावली है. नीचे टीम के अविश्नसनीय कमबैक लिखे हुए हैं, जिससे आप टीम की रोमांचक जीतों पर नजर डाल सकते हैं.
पहले बात करते हैं, मियामी में खेले गए केप वर्डे के खिलाफ मुकाबले की. ये मुकाबला ड्रॉ नजर आ रहा था क्योंकि स्कोरबोर्ड 90 मिनट तक स्कोर 1-1 था. मेसी ने 29वें मिनट में गोल कर टीम को आगे किया, लेकिन अफ्रीकी टीम ने बराबरी कर ली. फिर एक्स्ट्रा टाइम में फैंस ने दातों तले उंगली ही दबा ली. अर्जेंटीना ने दो गोल ठोककर (मार्टिनेज और एक ओन गोल) 3-2 से जीत हासिल की.
अटलांटा में मिस्त्र के खिलाफ मुकाबला वर्ल्ड कप इतिहास का सबसे ड्रामेटिक नॉकआउट मैचों में से एक साबित हुआ. मिस्र ने 15वें मिनट में यासर इब्राहिम के गोल से और 67वें मिनट में मोस्तफा जिको के गोल से 2-0 की बढ़त बना ली. मेसी पेनल्टी चूक चुके थे और फैंस ने भी उम्मीद छोड़ दी थी. लेकिन 79वें मिनट में मेसी के क्रॉस पर क्रिस्टियन रोमेरो ने हेडर से एक गोल किया. अभी भी टीम 1 गोल पीछे थी, ऐसे में जीत की उम्मीद नहीं दिख रही थी. लेकिन इसके चार मिनट बाद मेसी ने खुद बराबरी का गोल ठोका और मैदान गूंज उठा. इसके बाद स्टॉपेज टाइम में एंजो फर्नांडीज के हेडर ने को अविश्नसनीय जीत दिलाई. 78वें मिनट के बाद 2-0 से पिछड़कर रेगुलेशन टाइम में जीत हासिल करने वाली अर्जेंटीना पहली टीम बनी.
अब आती है क्वार्टरफाइनल की बारी, कैनकस सिटी में स्विट्जरलैंड ने 67वें मिनट में बराबरी कर ली और मैच ड्रॉ को ओर मुड़ रहा था. लेकिन यहां एक बार फिर अर्जेंटीना का एक्स्ट्रा टाइम में जादू चला. अलेक्सिस मैक एलिस्टर, जूलियन अल्वारेज और लाउतारो मार्टिनेज के गोलों ने 3-1 से जीत दिलाई. हालांकि, मेसी को इस मैच में कोई गोल नहीं मिला था.
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अब बात करते हैं सेमीफाइनल की जहां अटलांटा में इंग्लैंड की टीम ने शुरू में बढ़त बना ली थी. टीम 1-0 से आगे थी, लेकिन आखिरी मिनटों में एंजो फर्नांडीज ने स्कोरबोर्ड बराबरी पर टांग दिया. इसके बाद लाउतारो मार्टिनेज ने मेसी की मदद से विनर गोल किया और एक बार फिर धांसू कमबैक किया. आंकड़ों में 75वें मिनट के बाद अर्जेंटीना सबसे खतरनाक टीमों में से एक है.