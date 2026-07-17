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मुश्किलें हजार, फिर भी नैया पार: अर्जेंटीना बनी वर्ल्ड कप की 'कमबैक किंग', अब फाइनल में दिखेगा मेसी मैजिक?

FIFA World Cup 2026: फीफा वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल का सभी को बेसब्री से इंतजार है. अर्जेंटीना और स्पेन के बीच खिताबी जंग 19 जुलाई की रात शुरू होगी. अर्जेंटीना इस टूर्नामेंट की कमबैक किंग बन चुकी है. अभी तक इस वर्ल्ड कप में टीम ने कैसे पलक झपकते कमबैक किया है, उसके बारे में हम आपको डिटेल में बताने जा रहे हैं.

Written ByKavya Yadav
Published: Jul 17, 2026, 06:59 AM IST|Updated: Jul 17, 2026, 06:59 AM IST
मुश्किलें हजार, फिर भी नैया पार: अर्जेंटीना बनी वर्ल्ड कप की 'कमबैक किंग', अब फाइनल में दिखेगा मेसी मैजिक?
Image Credit: AI Graphics

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Kavya Yadav

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. खेल जगत की हर हलचल, हर खास कहानी और हर ब्रेकिंग न्यूज पर पकड़. IPL, ODI World Cup, T20 World Cup, Olympics समेत कई बड़े इवेंट्स कवर किए हैं.

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