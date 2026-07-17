मुश्किलें हजार, फिर भी नैया पार: अर्जेंटीना बनी वर्ल्ड कप की 'कमबैक किंग', अब फाइनल में दिखेगा मेसी मैजिक?

अटलांटा में मिस्त्र के खिलाफ मुकाबला वर्ल्ड कप इतिहास का सबसे ड्रामेटिक नॉकआउट मैचों में से एक साबित हुआ. मिस्र ने 15वें मिनट में यासर इब्राहिम के गोल से और 67वें मिनट में मोस्तफा जिको के गोल से 2-0 की बढ़त बना ली. मेसी पेनल्टी चूक चुके थे और फैंस ने भी उम्मीद छोड़ दी थी. लेकिन 79वें मिनट में मेसी के क्रॉस पर क्रिस्टियन रोमेरो ने हेडर से एक गोल किया. अभी भी टीम 1 गोल पीछे थी, ऐसे में जीत की उम्मीद नहीं दिख रही थी. लेकिन इसके चार मिनट बाद मेसी ने खुद बराबरी का गोल ठोका और मैदान गूंज उठा. इसके बाद स्टॉपेज टाइम में एंजो फर्नांडीज के हेडर ने को अविश्नसनीय जीत दिलाई. 78वें मिनट के बाद 2-0 से पिछड़कर रेगुलेशन टाइम में जीत हासिल करने वाली अर्जेंटीना पहली टीम बनी.