/वर्ल्ड कप फाइनल की हार नहीं झेल पाया अर्जेंटीनी फुटबॉलर, बीच मैदान पर स्पेनिश खिलाड़ी को गिरेबान पकड़कर घसीटा

स्पेन ने रविवार देर रात अर्जेंटीना के खिलाफ फाइनल मैच में 1-0 से जीत दर्ज करते हुए फीफा वर्ल्ड कप 2026 का खिताब अपने नाम किया. सब्स्टीट्यूट फेरान टोरेस स्पेन की जीत के हीरो रहे, जिन्होंने एक्स्ट्रा टाइम में निर्णायक गोल दागते हुए टीम को साल 2010 के बाद उसका दूसरा खिताब जिताया. न्यूयॉर्क न्यू जर्सी स्टेडियम में तनावपूर्ण और कड़े मुकाबले वाले 90 मिनट बिना किसी गोल के खत्म होने के बाद, टोरेस ने आखिरकार 106वें मिनट में बेड़ियां तोड़ी. इस फॉरवर्ड खिलाड़ी ने निको विलियम्स के हेडर से मिले बॉल को कंट्रोल किया और फिर बाएं पैर से जोरदार शॉट लगाकर अर्जेंटीना के गोलकीपर एमिलियानो मार्टिनेज को छकाते हुए गोल दागा. इसी के साथ स्पेन की टीम ने मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना को 1-0 से हराकर टाइटल अपने नाम कर लिया.
स्पेन के फीफा वर्ल्ड कप चैंपियन बनने के तुरंत बाद माहौल गरमा गया, जब अर्जेंटीना के मिडफील्डर लिएंड्रो परेडेस की स्पेन के कई खिलाड़ियों के साथ लड़ाई हो गई. कैमरों में फाइनल सीटी बजने के कुछ ही देर बाद लिएंड्रो परेडेस को स्पेन के डिफेंडर एरिक गार्सिया से उलझते हुए देखा गया. जब एरिक गार्सिया स्पेन की वर्ल्ड कप जीत का जश्न मना रहे थे, तब लिएंड्रो परेडेस उनकी ओर झपटे. लिएंड्रो परेडेस ने उन्हें दो बार मुक्का मारा और जैसे ही बहस बढ़ी, एरिक गार्सिया के साथी खिलाड़ी गावी बीच-बचाव के लिए आगे आए. उन्होंने दोनों को अलग करने और अपने बार्सिलोना के साथी खिलाड़ी से जुड़े इस मामले को शांत करने की कोशिश की.
इसके बाद गुस्से में भरे लिएंड्रो परेडेस ने गावी की तरफ अपना हाथ उठाया, लेकिन तभी अर्जेंटीना के थियागो अल्माडा ने बीच-बचाव किया और स्पेन के मिडफील्डर को धक्का देकर नीचे गिरा दिया ताकि वह पेरेडेस के घूमते हुए हाथ से बच सकें. हालांकि, अल्माडा की कोशिशों के बावजूद, तनाव बढ़ने पर पेरेडेस का हाथ गावी के चेहरे पर लग ही गया. यह घटना अर्जेंटीना के वर्ल्ड कप खिताब बचाने की कोशिश के दुखद अंत के कुछ ही पलों बाद हुई. आखिरकार अर्जेंटीना के मैनेजर लियोनेल स्कालोनी ने स्थिति को संभाला और अपने खिलाड़ियों को उस जगह से दूर ले गए, जहां मामला बहुत बिगड़ सकता था. घटना के बाद उस अर्जेंटीनी खिलाड़ी को रेड कार्ड दिखाया गया.
मैच में सब्स्टीट्यूट के तौर पर आए फेरान टोरेस ने 106वें मिनट में एकमात्र गोल किया. उन्होंने रिबाउंड पर सबसे तेजी से प्रतिक्रिया देते हुए स्पेन को एक्स्ट्रा-टाइम में 1-0 से जीत दिलाई और उनका दूसरा फीफा वर्ल्ड कप खिताब पक्का किया. यह गोल आंद्रेस इनिएस्ता के नीदरलैंड्स के खिलाफ एक्स्ट्रा-टाइम में किए गए उस विनिंग गोल के 16 साल और आठ दिन बाद आया, जिसने स्पेन को अपना पहला वर्ल्ड कप खिताब दिलाया था. पूरे फाइनल मैच में स्पेन का दबदबा रहा; उन्होंने 20 शॉट लगाए, जबकि अर्जेंटीना एक्स्ट्रा-टाइम के आखिरी पलों तक एक भी शॉट नहीं लगा पाया. नॉर्मल टाइम खत्म होने से ठीक पहले, एंजो फर्नांडीज को पाउ कुबारसी पर देर से किए गए फाउल के लिए दूसरा पीला कार्ड मिला, जिससे मौजूदा चैंपियन टीम 10 खिलाड़ियों पर सिमट गई.
लुइस डे ला फुएंते की टीम ने इतिहास भी रचा. वे ऐसे पहले वर्ल्ड कप चैंपियन बने जिन्होंने पूरे टूर्नामेंट में सिर्फ एक गोल खाया. स्पेन एकमात्र ऐसा देश है, जिसने लगातार टूर्नामेंटों में UEFA यूरोपियन चैंपियनशिप और फीफा वर्ल्ड कप जीता है, और उन्होंने अब यह कारनामा दो बार कर दिखाया है. लियोनेल मेसी और अर्जेंटीना के लिए, इस हार के साथ ही उनका शानदार सफर थम गया, जिसमें उन्होंने 2021 और 2024 कोपा अमेरिका खिताब और 2022 फीफा वर्ल्ड कप जीता था. मेसी ने टूर्नामेंट का समापन आठ गोल और चार असिस्ट के साथ किया, लेकिन वे टीम की वापसी नहीं करा सके क्योंकि स्पेन ने फुटबॉल का सबसे बड़ा खिताब फिर से हासिल करने के लिए मजबूती से अपनी पकड़ बनाए रखी.