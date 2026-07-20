Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /खेल-खिलाड़ी
  • /वर्ल्ड कप फाइनल की हार नहीं झेल पाया अर्जेंटीनी फुटबॉलर, बीच मैदान पर स्पेनिश खिलाड़ी को गिरेबान पकड़कर घसीटा

वर्ल्ड कप फाइनल की हार नहीं झेल पाया अर्जेंटीनी फुटबॉलर, बीच मैदान पर स्पेनिश खिलाड़ी को गिरेबान पकड़कर घसीटा

स्पेन ने रविवार देर रात अर्जेंटीना के खिलाफ फाइनल मैच में 1-0 से जीत दर्ज करते हुए फीफा वर्ल्ड कप 2026 का खिताब अपने नाम किया. सब्स्टीट्यूट फेरान टोरेस स्पेन की जीत के हीरो रहे, जिन्होंने एक्स्ट्रा टाइम में निर्णायक गोल दागते हुए टीम को साल 2010 के बाद उसका दूसरा खिताब जिताया.

Written ByTarun Verma
Published: Jul 20, 2026, 08:04 AM IST|Updated: Jul 20, 2026, 09:07 AM IST
वर्ल्ड कप फाइनल की हार नहीं झेल पाया अर्जेंटीनी फुटबॉलर, बीच मैदान पर स्पेनिश खिलाड़ी को गिरेबान पकड़कर घसीटा

About the Author

Tarun Verma

Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से विश्‍लेषण करने में माहिर हैं. तरुण वर्मा को क्रिकेट व अन्य खेलों से जुड़ी ख़बरों के विभिन्न एंगल्स पर साइड स्टोरीज़ करने के अलावा खिलाड़ियों पर स्‍पेशल पैकेजेस बनाने में बहुत रुचि है. क्रिकेट व अन्य खेलों से जुड़ी हर छोटी-बड़ी जानकारी ज़ी न्यूज़ के पाठकों तक पहुंचाने की ज़िम्मेदारी तरुण वर्मा बख़ूबी निभाते हैं. तरुण वर्मा को क्रिकेट खेलने, किताबें पढ़ने और घूमने का बहुत शौक है. तरुण वर्मा साल 2016 में गौतम गंभीर के कोच संजय भारद्वाज का इंटरव्यू कर चुके हैं. तरुण वर्मा खेलों के कई बड़े-बड़े इवेंट्स को कवर करने का अनुभव रखते हैं. ज़ी न्यूज़ से जुड़ने से पहले तरुण वर्मा इंडिया टुडे ग्रुप मीडिया (Aajtak.in) संस्थान का भी हिस्सा रह चुके हैं. आप Tarun.Verma@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं. तरुण वर्मा एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
सलमान खान के चेहरे की झुर्रियों ने बढ़ाई फैंस की चिंता, नई तस्वीरों से उड़ाए होश
Salman Khan26 min ago
2
vastu tips40 min ago
3
Vande Mataram45 min ago
4
lifestyle51 min ago
5
FIFA World Cup 20261 hr ago