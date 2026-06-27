/FIFA WORLD CUP 2026: बहुत आसानी से राउंड ऑफ-16 में एंट्री कर लेगी मेसी की अर्जेंटीना टीम? इस देश को हराना तो बाएं हाथ का खेल

FIFA WORLD CUP 2026: दुनिया के महान फुटबॉलर्स में शुमार लियोनल मेसी की अर्जेंटीना टीम का राउंड ऑफ-32 स्टेज में सामना केप वर्डे से होगा. केप वर्डे की टीम ने फीफा वर्ल्ड कप 2026 टूर्नामेंट के जरिए अपना वर्ल्ड कप डेब्यू किया है. केप वर्डे अपने फीफा वर्ल्ड कप डेब्यू में ही राउंड ऑफ-32 स्टेज में पहुंचने वाली तीसरी अफ्रीकी टीम बन गई है. फीफा वर्ल्ड कप 2026 टूर्नामेंट केप वर्डे का पहला वर्ल्ड कप है, जिसके लिए उसने सातवीं बार कोशिश की थी.
अर्जेंटीना ने फीफा वर्ल्ड कप 2026 टूर्नामेंट में अभी तक अल्जीरिया और ऑस्ट्रिया के खिलाफ अपने शुरुआती दो मैच जीतकर ग्रुप-J में टॉप किया है. अर्जेंटीना की टीम कल यानी रविवार (28 जून) को अपने आखिरी ग्रुप मैच में जॉर्डन का सामना करेगी. जब लियोनल मेसी की कप्तानी वाली अर्जेंटीना की टीम 4 जुलाई को (सुबह 3:30 बजे IST) राउंड ऑफ-32 में केप वर्डे के खिलाफ अपना मुकाबला खेलेगी, तो उसके लिए जीत हासिल करना बाएं हाथ का खेल होगा.
केप वर्डे की टीम अर्जेंटीना जैसी मजबूत टीम के सामने कहीं नहीं टिकती. अर्जेंटीना फीफा वर्ल्ड कप 2026 में डिफेंडिंग चैंपियन की हैसियत से खेल रहा है और उसे 4 जुलाई (IST) को होने वाले इस राउंड ऑफ-32 के मुकाबले में केप वर्डे के खिलाफ जीत का प्रबल दावेदार माना जा रहा है. अर्जेंटीना की टीम अगर राउंड ऑफ-32 में केप वर्डे के खिलाफ मुकाबला जीतने में कामयाब रहती है तो वह राउंड ऑफ-16 में पहुंच जाएगी. वहीं, केप वर्डे की टीम फीफा वर्ल्ड कप 2026 से बाहर हो जाएगी.
अर्जेंटीना बनाम केप वर्डे राउंड ऑफ 32 मैच 3 जुलाई को शाम 6:00 बजे लोकल (4 जुलाई को सुबह 3:30 बजे IST) खेला जाएगा. यह मैच मियामी के हार्ड रॉक स्टेडियम में खेला जाएगा, जो वही शहर है जहां अर्जेंटीना के स्टार खिलाड़ी लियोनेल मेसी अभी अपना क्लब फुटबॉल खेलते हैं.
फीफा वर्ल्ड कप 2026 के सभी ग्रुप-स्टेज मैच और नॉकआउट मैच Zee5 ऐप और वेबसाइट पर दिखाए जाएंगे.
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