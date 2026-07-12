/FIFA World Cup 2026: क्वार्टर फाइनल में काली पट्टी बांधकर क्यों उतरे अर्जेंटीना के खिलाड़ी? दिल तोड़ देगी ये बड़ी वजह

FIFA WORLD CUP 2026: अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड के बीच फीफा वर्ल्ड कप 2026 का क्वार्टर फाइनल मैच संयुक्त राज्य अमेरिका (USA) की कैनसस सिटी में खेला जा रहा है. इस मैच में जो भी टीम जीतेगी, वह इंग्लैंड के खिलाफ 16 जुलाई को दूसरा सेमीफाइनल मैच खेलेगी. शनिवार को कैनसस सिटी में स्विट्जरलैंड के खिलाफ फीफा वर्ल्ड कप 2026 के क्वार्टर फाइनल मैच के दौरान अर्जेंटीना के खिलाड़ी काली पट्टी बांधकर मैदान पर उतरे थे.
दरअसल, अर्जेंटीना के पूर्व इंटरनेशनल खिलाड़ी एंटोनियो रैटीन का शनिवार को 89 साल की उम्र में निधन हो गया. उन्हें अर्जेंटीना के बेहतरीन मिडफील्डर्स में से एक और बोका जूनियर्स का दिग्गज खिलाड़ी माना जाता था. एंटोनियो रैटीन ने 1962 और 1966 के फीफा वर्ल्ड कप में अर्जेंटीना का प्रतिनिधित्व किया था और देश के सबसे कॉम्पिटिटिव दौर में नेशनल टीम के लिए शानदार करियर बिताया था. अर्जेंटीना के खिलाड़ियों ने एंटोनियो रैटीन को श्रद्धांजलि दी और स्विट्जरलैंड के खिलाफ फीफा वर्ल्ड कप 2026 के क्वार्टर फाइनल मैच के दौरान काली पट्टी बांधकर मैदान पर उतरे.
एंटोनियो रैटीन ने 1956 से 1970 के बीच बोका जूनियर्स के लिए 382 मैच खेले, जिसमें उन्होंने 28 गोल किए और चार लीग खिताब जीते. उन्होंने ब्यूनस आयर्स के इस क्लब को 1963 कोपा लिबर्टाडोरेस के फाइनल में पहुंचाने में भी मदद की थी. एंटोनियो रैटीन ने 1959 से 1969 तक अर्जेंटीना का प्रतिनिधित्व किया और 1962 तथा 1966 के वर्ल्ड कप में खेले. खेल शुरू होने से पहले दक्षिण अफ्रीका के इंटरनेशनल खिलाड़ी जेडेन एडम्स को श्रद्धांजलि देने के लिए एक मिनट का मौन भी रखा गया. एडम्स इस वर्ल्ड कप में खेले थे और घर लौटने के कुछ समय बाद ही उनका निधन हो गया था.
एंटोनियो रैटीन को वर्ल्ड कप इतिहास के सबसे विवादित पलों में से एक के लिए सबसे ज्यादा याद किया जाता है. 1966 फीफा वर्ल्ड कप में मेजबान इंग्लैंड के खिलाफ अर्जेंटीना की 1-0 से क्वार्टर फाइनल हार के दौरान एक विवादित घटना हुई थी. जर्मन रेफरी रुडोल्फ क्रेटलिन द्वारा मैदान से बाहर भेजे जाने के बाद, एंटोनियो रैटीन ने तुरंत मैदान छोड़ने से इनकार कर दिया. एंटोनियो रैटीन का तर्क था कि उन्हें रेफरी का फैसला समझ नहीं आया, क्योंकि वह स्पेनिश भाषा में नहीं बताया गया था. मैदान से बाहर निकलते समय, उन्होंने इंग्लैंड के कॉर्नर फ्लैग को मरोड़ दिया और कुछ देर के लिए महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के लिए आरक्षित रेड कार्पेट पर बैठ गए. यह हरकत फीफा वर्ल्ड कप की सबसे यादगार तस्वीरों में से एक बन गई. खिलाड़ी के तौर पर रिटायर होने के बाद, एंटोनियो रैटीन ने 1980 में कुछ समय के लिए बोका के कोच के तौर पर काम किया और बाद में एक सेंटर-राइट राजनीतिक पार्टी के लिए अर्जेंटीना की कांग्रेस के निचले सदन के सदस्य रहे.