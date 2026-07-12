Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /खेल-खिलाड़ी
  • /FIFA World Cup 2026: क्वार्टर फाइनल में काली पट्टी बांधकर क्यों उतरे अर्जेंटीना के खिलाड़ी? दिल तोड़ देगी ये बड़ी वजह

FIFA World Cup 2026: क्वार्टर फाइनल में काली पट्टी बांधकर क्यों उतरे अर्जेंटीना के खिलाड़ी? दिल तोड़ देगी ये बड़ी वजह

अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड के बीच फीफा वर्ल्ड कप 2026 का क्वार्टर फाइनल मैच संयुक्त राज्य अमेरिका (USA) की कैनसस सिटी में खेला जा रहा है. इस मैच में जो भी टीम जीतेगी, वह इंग्लैंड के खिलाफ 16 जुलाई को दूसरा सेमीफाइनल मैच खेलेगी.

Written ByTarun Verma
Published: Jul 12, 2026, 08:40 AM IST|Updated: Jul 12, 2026, 08:47 AM IST
FIFA World Cup 2026: क्वार्टर फाइनल में काली पट्टी बांधकर क्यों उतरे अर्जेंटीना के खिलाड़ी? दिल तोड़ देगी ये बड़ी वजह
Image Credit: Photo Credit (Reuters)Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Tarun Verma

Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से विश्‍लेषण करने में माहिर हैं. तरुण वर्मा को क्रिकेट व अन्य खेलों से जुड़ी ख़बरों के विभिन्न एंगल्स पर साइड स्टोरीज़ करने के अलावा खिलाड़ियों पर स्‍पेशल पैकेजेस बनाने में बहुत रुचि है. क्रिकेट व अन्य खेलों से जुड़ी हर छोटी-बड़ी जानकारी ज़ी न्यूज़ के पाठकों तक पहुंचाने की ज़िम्मेदारी तरुण वर्मा बख़ूबी निभाते हैं. तरुण वर्मा को क्रिकेट खेलने, किताबें पढ़ने और घूमने का बहुत शौक है. तरुण वर्मा साल 2016 में गौतम गंभीर के कोच संजय भारद्वाज का इंटरव्यू कर चुके हैं. तरुण वर्मा खेलों के कई बड़े-बड़े इवेंट्स को कवर करने का अनुभव रखते हैं. ज़ी न्यूज़ से जुड़ने से पहले तरुण वर्मा इंडिया टुडे ग्रुप मीडिया (Aajtak.in) संस्थान का भी हिस्सा रह चुके हैं. आप Tarun.Verma@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं. तरुण वर्मा एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
आर-पार की जंग! उमर अब्दुल्ला के '30 करोड़' वाले दावे पर BJP की खुली चुनौती
BJP25 min ago
2
Jasmine Sandlas25 min ago
3
Karan Johar26 min ago
4
china31 min ago
5
FIFA World Cup 202632 min ago