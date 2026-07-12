/FIFA World Cup 2026: क्वार्टर फाइनल में काली पट्टी बांधकर क्यों उतरे अर्जेंटीना के खिलाड़ी? दिल तोड़ देगी ये बड़ी वजह

एंटोनियो रैटीन को वर्ल्ड कप इतिहास के सबसे विवादित पलों में से एक के लिए सबसे ज्यादा याद किया जाता है. 1966 फीफा वर्ल्ड कप में मेजबान इंग्लैंड के खिलाफ अर्जेंटीना की 1-0 से क्वार्टर फाइनल हार के दौरान एक विवादित घटना हुई थी. जर्मन रेफरी रुडोल्फ क्रेटलिन द्वारा मैदान से बाहर भेजे जाने के बाद, एंटोनियो रैटीन ने तुरंत मैदान छोड़ने से इनकार कर दिया. एंटोनियो रैटीन का तर्क था कि उन्हें रेफरी का फैसला समझ नहीं आया, क्योंकि वह स्पेनिश भाषा में नहीं बताया गया था. मैदान से बाहर निकलते समय, उन्होंने इंग्लैंड के कॉर्नर फ्लैग को मरोड़ दिया और कुछ देर के लिए महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के लिए आरक्षित रेड कार्पेट पर बैठ गए. यह हरकत फीफा वर्ल्ड कप की सबसे यादगार तस्वीरों में से एक बन गई. खिलाड़ी के तौर पर रिटायर होने के बाद, एंटोनियो रैटीन ने 1980 में कुछ समय के लिए बोका के कोच के तौर पर काम किया और बाद में एक सेंटर-राइट राजनीतिक पार्टी के लिए अर्जेंटीना की कांग्रेस के निचले सदन के सदस्य रहे.