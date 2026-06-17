फुटबॉल के महाकुंभ में फैंस लियोनेल मेसी को देखने के लिए बेताब थे, अब इंतजार खत्म हो चुका है. अर्जेंटीना की टीम अल्जीरिया को टक्कर देने के लिए उतर चुकी है. लियोनल मेसी छह वर्ल्ड कप खेलने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं और अपना 200वां मैच खेलने उतर रहे हैं. मेसी 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 और 2026 वर्ल्ड कप में खेले. 2014 में उपविजेता रहे और 2022 में चैंपियन बने.
अर्जेंटीना और अल्जीरिया के बीच अभी तक एक ही मुकाबला खेला गया है, जिसमें अर्जेंटीना की टीम ने जीत दर्ज की थी. अर्जेंटीना की तरफ से 4 गोल देखने को मिले थे जबकि अल्जीरिया ने 3 गोल दागे थे. दोनों के पिछले पांच मुकाबलों की बात करें तो अर्जेंटीना ने सभी में जीत दर्ज की है जबकि अल्जीरिया को पिछले पांच मैच में एक ड्रॉ और एक मैच में हार का सामना करना पड़ा है.