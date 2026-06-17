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Argentina vs Algeria Live Score: पहले 10 मिनट में कांटे की टक्कर, मेसी चूके, अल्जीरिया ने भी दिखाया दम

फुटबॉल के महाकुंभ में फैंस लियोनेल मेसी को देखने के लिए बेताब थे, अब इंतजार खत्म हो चुका है. अर्जेंटीना की टीम अल्जीरिया को टक्कर देने के लिए उतर चुकी है. लियोनल मेसी छह वर्ल्ड कप खेलने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं और अपना 200वां मैच खेलने उतर रहे हैं.

Written ByKavya Yadav
Published: Jun 17, 2026, 06:08 AM IST|Updated: Jun 17, 2026, 06:43 AM IST
Argentina vs Algeria Live Score: पहले 10 मिनट में कांटे की टक्कर, मेसी चूके, अल्जीरिया ने भी दिखाया दम
Image Credit: Messi

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Kavya Yadav

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. खेल जगत की हर हलचल, हर खास कहानी और हर ब्रेकिंग न्यूज पर पकड़. IPL, ODI World Cup, T20 World Cup, Olympics समेत कई बड़े इवेंट्स कवर किए हैं.

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