अर्जेंटीना और अल्जीरिया के बीच अभी तक एक ही मुकाबला खेला गया है, जिसमें अर्जेंटीना की टीम ने जीत दर्ज की थी. अर्जेंटीना की तरफ से 4 गोल देखने को मिले थे जबकि अल्जीरिया ने 3 गोल दागे थे. दोनों के पिछले पांच मुकाबलों की बात करें तो अर्जेंटीना ने सभी में जीत दर्ज की है जबकि अल्जीरिया को पिछले पांच मैच में एक ड्रॉ और एक मैच में हार का सामना करना पड़ा है.