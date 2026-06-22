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Argentina Vs Austria Live Score: लियोनल मेसी पेनल्टी पर गोल करने से चूके, अर्जेंटीना-ऑस्ट्रिया मैच में अभी भी स्कोर 0-0

Argentina Vs Austria Live Score: फीफा वर्ल्ड कप 2026 के ग्रुप J में डिफेंडिंग चैंपियन अर्जेंटीना का सामना ऑस्ट्रिया से हो रहा है. टेक्सास के डलास स्टेडियम में पहले हाफ का मैच जारी है और स्कोर अभी 0-0 की बराबरी पर है.

Written ByRohit Raj
Published: Jun 22, 2026, 10:37 PM IST|Updated: Jun 22, 2026, 10:48 PM IST
Argentina Vs Austria Live Score: लियोनल मेसी पेनल्टी पर गोल करने से चूके, अर्जेंटीना-ऑस्ट्रिया मैच में अभी भी स्कोर 0-0
Image Credit: अर्जेंटीना बनाम ऑस्ट्रिया मैच लाइव स्कोर. Picture Credit: AP

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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