FIFA World Cup 2026 Argentina Vs Austria (ARG vs AUT) Live Score: फीफा वर्ल्ड कप 2026 के ग्रुप J में डिफेंडिंग चैंपियन अर्जेंटीना का सामना ऑस्ट्रिया से हो रहा है. टेक्सास के डलास स्टेडियम में पहले हाफ का मैच जारी है और स्कोर अभी 0-0 की बराबरी पर है.अर्जेंटीना के कप्तान लियोनल मेसी पेनल्टी पर गोल से चूक गए. वह टीम का खाता नहीं खोल पाए. अगर वह गोल कर पाते अर्जेंटीना को बढ़त मिल जाती.
इस मैच में मेसी एक बड़ा रिकॉर्ड तोड़ने उतरे हैं. वह वर्ल्ड कप इतिहास में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बन सकते हैं. मेसी फिलहाल जर्मनी के मिरोस्लाव क्लोज की बराबरी पर हैं. दोनों के 16-16 गोल हैं.
अल्जीरिया के खिलाफ शानदार 3-0 की जीत के ठीक पांच दिन बाद अर्जेंटीना का मुकाबला डेविड अलाबा की कप्तानी वाली ऑस्ट्रियाई टीम से हो रहा है. अल्जीरिया के खिलाफ मेसी ने हैट्रिक लगाई थी. उसके खाते में 3 अंक हैं. अगर अर्जेंटीना की टीम इस मैच को जीत लेती है वह राउंड ऑफ 32 में पहुंच जाएगी.
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