/Argentina vs Cape Verde Live Score: लियोनल मेसी ने वर्ल्ड कप इतिहास में किया 20वां गोल, केप वर्दे के खिलाफ अर्जेंटीना 1-0 से आगे

FIFA World Cup 2026 Argentina vs Cape Verde (ARG vs CPV) Live Score: फीफा वर्ल्ड कप 2026 के राउंड ऑफ 32 में डिफेंडिंग चैंपियन अर्जेंटीना की टीम मियामी स्टेडियम में टूर्नामेंट की सबसे बड़ी अंडरडॉग केप वर्दे का सामना कर रही है. फिलहाल अर्जेंटीना बनाम केप वर्दे मैच में पहले हाफ का खेल चल रहा है और अर्जेंटीना 1-0 से आगे है. उसके लिए कप्तान लियोनल मेसी ने 29वें मिनट में गोल किया.
मेसी ने इस वर्ल्ड कप में अपना सातवां गोल किया. वह मौजूदा टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी फिर से बन गए हैं. उन्होंने फ्रांस के कप्तान किलियन एम्बाप्पे (6 गोल) को पीछे छोड़ दिया. मेसी के वर्ल्ड कप इतिहास में अब रिकॉर्ड 20 गोल हो गए हैं. उनके बाद दूसरे स्थान पर किलियन एम्बाप्पे (18 गोल) हैं. इसके अलावा मेसी वर्ल्ड कप इतिहास में लगाता 8 मैचों में गोल करने वाले पहले खिलाड़ी हैं. उन्होंने 2022 वर्ल्ड कप के अंतिम 4 मैचों (सभी नॉकआउट) में स्कोर किया था. इस बार वह लगातार चार मैचों में गोल कर चुके हैं.
अर्जेंटीना के कप्तान मेसी ने एक और बड़ा रिकॉर्ड बना दिया है. वह फीफा वर्ल्ड कप में 30 मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी बन गए. इसके अलावा सबसे ज्यादा इंटरनेशनल मैच खेलने वाले दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं. उन्होंने क्रोएशिया के लुका मोड्रिच और कुवैत के बदर अल-मुतावा को पीछे छोड़ दिया. मोड्रिच और मुतावा ने 202-202 मैच खेले हैं. मेसी अब 203 मैच खेल चुके हैं और उनसे आगे इस मामले में सिर्फ पुर्तगाल के कप्तान क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं. रोनाल्डो ने 232 मैच खेले हैं.
इस मैच में जीतने वाली टीम प्री-क्वार्टर फाइनल (राउंड ऑफ 16) में मिस्र का सामना करेगी. यह मुकाबला भारतीय समयानुसार 7 जुलाई को रात 9:30 बजे खेला जाएगा.