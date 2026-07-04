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Argentina vs Cape Verde Live Score: लियोनल मेसी ने वर्ल्ड कप इतिहास में किया 20वां गोल, केप वर्दे के खिलाफ अर्जेंटीना 1-0 से आगे

Argentina vs Cape Verde Live Score: फीफा वर्ल्ड कप 2026 के राउंड ऑफ 32 में डिफेंडिंग चैंपियन अर्जेंटीना की टीम मियामी स्टेडियम में टूर्नामेंट की सबसे बड़ी अंडरडॉग केप वर्दे का सामना कर रही है. इस मैच में जीतने वाली टीम प्री-क्वार्टर फाइनल (राउंड ऑफ 16) में मिस्र का सामना करेगी. अर्जेंटीना की टीम मैच में 1-0 से आगे है. लियोनल मेसी ने टीम का पहला गोल किया.

Written ByRohit Raj
Published: Jul 04, 2026, 03:26 AM IST|Updated: Jul 04, 2026, 04:08 AM IST
Argentina vs Cape Verde Live Score: लियोनल मेसी ने वर्ल्ड कप इतिहास में किया 20वां गोल, केप वर्दे के खिलाफ अर्जेंटीना 1-0 से आगे
Image Credit: अर्जेंटीना बनाम केप वर्दे मैच लाइव स्कोर. Picture Credit: AP

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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