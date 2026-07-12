सबसे बड़ी जंग: 24 साल बाद वर्ल्ड कप में भिड़ेंगे अर्जेंटीना-इंग्लैंड, 'हैंड ऑफ गॉड' का बदला लेने उतरेंगे अंग्रेज

FIFA World Cup 2026 Argentina vs England: अर्जेंटीना और इंग्लैंड गुरुवार को फीफा वर्ल्ड कप 2026 के सेमीफाइनल में आमने-सामने होंगे. अर्जेंटीना ने क्वार्टर फाइनल में स्विट्जरलैंड को 3-1 से हराया. वहीं, इंग्लैंड की टीम ने नॉर्वे को 2-1 से परास्त किया. अर्जेंटीना की टीम इस टूर्नामेंट में अजेय है. उसने अपने सभी 6 मैचों में जीत हासिल की है. इंग्लैंड ने 6 में से 5 मैच जीते हैं और एक मुकाबला उसका ड्रॉ हुआ है. ऐसे में सेमीफाइनल मुकाबला रोमांचक होने की उम्मीद है.
यह इस टूर्नामेंट के इतिहास में इन दोनों के बीच छठी भिड़ंत होगी. कुल हेड-टू-हेड रिकॉर्ड में इंग्लैंड का पलड़ा थोड़ा भारी है, जिसने पिछली पांच में से तीन मैच जीते हैं. हालांकि, जब बात नॉकआउट मुकाबलों की आती है, तो अर्जेंटीना अधिक सफल रहा है और उसने तीन में से दो बार जीत हासिल की है.
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इस प्रतिद्वंद्विता की नींव 1962 के वर्ल्ड कप में पड़ी थी, जब इंग्लैंड ने ग्रुप स्टेज में अर्जेंटीना को 3-1 से हराया था. इसके चार साल बाद 1966 में इंग्लैंड ने फिर बाजी मारी और क्वार्टर फाइनल में अर्जेंटीना को 1-0 से हराकर अंततः ट्रॉफी अपने नाम की थी. यह मैच अर्जेंटीना के कप्तान एंटोनियो रैटिन के रेड कार्ड और इंग्लैंड के मैनेजर एल्फ रैमसे की विवादास्पद टिप्पणियों के कारण आज भी याद किया जाता है.
1986 के मैक्सिको वर्ल्ड कप में अर्जेंटीना ने फुटबॉल इतिहास की सबसे ऐतिहासिक जीत दर्ज की थी. डिएगो माराडोना के मशहूर "हैंड ऑफ गॉड" गोल और उनके अद्भुत सोलो गोल की मदद से अर्जेंटीना ने इंग्लैंड को 2-1 से हराया था. इसके बाद 1998 के राउंड ऑफ 16 में दोनों टीमें 2-2 की बराबरी पर रहीं, लेकिन पेनल्टी शूटआउट में अर्जेंटीना ने 4-3 से जीत हासिल कर अपनी श्रेष्ठता साबित की.
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दोनों देशों के बीच वर्ल्ड कप का आखिरी मुकाबला 2002 (कोरिया/जापान) में हुआ था, जहां डेविड बेकहम की पेनल्टी ने इंग्लैंड को 1-0 की जीत दिलाई थी. अब 2026 वर्ल्ड कप के फाइनल में जगह बनाने के लिए अटलांटा के मर्सिडीज-बेंज स्टेडियम में एक नया अध्याय लिखा जाएगा, जहां हार के लिए कोई जगह नहीं होगी.
अर्जेंटीना का वर्ल्ड कप सेमीफाइनल रिकॉर्ड वास्तव में शानदार है.टीम इस स्तर पर कभी नहीं हारी है. 1930 में यूएसए (6-1), 1986 में बेल्जियम (2-0), 1990 में इटली (पेनल्टी), 2014 में नीदरलैंड (पेनल्टी), और 2022 में क्रोएशिया (3-0) को हराकर उसने हमेशा फाइनल में जगह बनाई है. पिछले चार टूर्नामेंटों में यह तीसरी बार है जब अर्जेंटीना सेमीफाइनल में पहुंचा है, जो लियोनेल मेसी की टीम की ताकत को दिखाता है.