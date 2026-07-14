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Argentina vs England: नेवी ब्लू जर्सी पहनकर इतिहास दोहराने की फिराक में लियोनेल मेसी, 'हैंड ऑफ गॉड' से कनेक्शन

FIFA World Cup 2026 Argentina vs England: अर्जेंटीना ने फीफा वर्ल्ड कप 2026 सेमीफाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ अपनी नेवी ब्लू अवे किट पहनने की अनुमति मांगी है. इसके पीछे एक गहरा ऐतिहासिक और 'मनोवैज्ञानिक' कारण है. यह 1986 में डिएगो माराडोना की ऐतिहासिक जीत से जुड़ा है.

Written ByRohit Raj
Published: Jul 14, 2026, 02:57 PM IST|Updated: Jul 14, 2026, 03:01 PM IST
Argentina vs England: नेवी ब्लू जर्सी पहनकर इतिहास दोहराने की फिराक में लियोनेल मेसी, 'हैंड ऑफ गॉड' से कनेक्शन
Image Credit: अर्जेंटीना बनाम इंग्लैंड सेमीफाइनल मैच. Picture Credit: AP

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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