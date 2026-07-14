Argentina vs England: नेवी ब्लू जर्सी पहनकर इतिहास दोहराने की फिराक में लियोनेल मेसी, 'हैंड ऑफ गॉड' से कनेक्शन

FIFA World Cup 2026 Argentina vs England: अर्जेंटीना की फीफा वर्ल्ड कप 2026 के हाई-प्रोफाइल सेमीफाइनल के लिए तैयारियां केवल सामान्य तकनीकी अभ्यासों और प्रैक्टिस सेशन तक ही सीमित नहीं हैं. जैसे-जैसे लियोनेल मेसी अपने करियर में पहली बार इंग्लैंड का सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं, अर्जेंटीना एक मनोवैज्ञानिक लाभ हासिल करने की कोशिश कर रहा है. इसके लिए टीम प्रबंधन ने फीफा से अपनी नेवी ब्लू अवे किट पहनने की अनुमति मांगी थी. यह अनुरोध इंग्लैंड (जो अपनी पारंपरिक सफेद किट पहनेगा) के साथ केवल विजुअल कंट्रास्ट बनाने के लिए नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली ऐतिहासिक समानता पैदा करने के लिए किया गया था.
जब 1986 के विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में दोनों टीमें मिली थीं, तो डिएगो माराडोना के प्रसिद्ध "हैंड ऑफ गॉड" और "गोल ऑफ द सेंचुरी" ने दक्षिण अमेरिकियों को 2-1 से जीत दिलाई थी. मेक्सिको के उस ऐतिहासिक मैच के दौरान अर्जेंटीना ने अपनी नेवी ब्लू अवे किट पहनी थी. 2026 में भी वही रंग पहनने का अनुरोध करके अर्जेंटीना उस ऐतिहासिक मुकाबले की यादें ताजा करना और प्रतिद्वंद्वियों पर मानसिक बढ़त बनाना चाहता है.
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— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 14, 2026
1986 की उस प्रसिद्ध मैच के बाद से अर्जेंटीना और इंग्लैंड वर्ल्ड कप में दो बार और आमने-सामने हुए हैं. 1998 में एक नाटकीय 2-2 ड्रॉ के बाद अर्जेंटीना ने पेनल्टी पर 4-3 से जीत दर्ज की थी. वहीं 2002 में डेविड बेकहम की एक पेनल्टी ने 'थ्री लायंस' को 1-0 से जीत दिलाई थी. गौर करने वाली बात यह है कि 1998 की जीत नेवी ब्लू किट में मिली थी, जबकि 2002 की हार पारंपरिक हल्की नीली और सफेद पट्टियों वाली जर्सी में हुई थी.
फीफा ने अब अटलांटा में होने वाले सेमीफाइनल के लिए किट आवंटन की पुष्टि कर दी है. इंग्लैंड अपनी घरेलू सफेद किट पहनेगा, जबकिअर्जेंटीना अपनी शानदार नेवी ब्लू और ब्लैक अल्टरनेट जर्सी में नजर आएगा. अर्जेंटीना ने यह औपचारिक आवेदन किसी भी संदेह को दूर करने और अपनी पसंद को पक्का करने के लिए किया था, जिसे मंजूरी मिल गई है.
2026 वर्ल्ड कप में अब तक अर्जेंटीना ने अपने छह में से पांच मैचों में अपनी प्राथमिक शर्ट पहनी है और उन सभी में जीत हासिल की है. उसने इस टूर्नामेंट में केवल एक बार अपनी वैकल्पिक किट का चुनाव किया है. डलास में जॉर्डन के खिलाफ अपनी 3-1 की जीत के दौरान टीम यह जर्सी पहनकर उतरी थी.