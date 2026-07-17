क्लब वर्ल्ड कप में 'बू' का सामना, अब फीफा फाइनल में आएंगे डोनाल्ड ट्रंप, अर्जेंटीना-स्पेन मैच से पहले बढ़ा रोमांच

Donald Trump FIFA World Cup Final 2026: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रविवार (19 जुलाई) को न्यूयॉर्क-न्यू जर्सी स्टेडियम (मेटलाइफ स्टेडियम) में अर्जेंटीना और स्पेन के बीच होने वाले फीफा वर्ल्ड कप फाइनल में शामिल होंगे. इसकी घोषणा व्हाइट हाउस ने आधिकारिक तौर पर पुष्टि कर दी है. व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने को एक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान ट्रंप की योजना की घोषणा करते हुए कहा कि राष्ट्रपति इस ऐतिहासिक टूर्नामेंट के शानदार समापन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.
लेविट ने पत्रकारों को बताया, ''हम रविवार को होने वाले अंतिम मैच का इंतजार कर रहे हैं और मुझे पता है कि राष्ट्रपति इसमें शामिल होने के लिए उत्सुक हैं.'' उन्होंने आगे कहा कि राष्ट्रपति की उपस्थिति इस आयोजन को अमेरिकी इतिहास का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला, सबसे सुरक्षित और सबसे सफल वर्ल्ड कप बना देगी. लेविट ने मजाक में यह भी कहा कि वह नहीं जानतीं कि ट्रंप फाइनल में अर्जेंटीना का समर्थन करेंगे या स्पेन का. यह पत्रकारों को राष्ट्रपति से सीधे यह पूछना चाहिए.
फाइनल मुकाबले के उत्साह के बीच व्हाइट हाउस ने यह भी बताया कि राष्ट्रपति ट्रंप मैच से पहले शुक्रवार को न्यूयॉर्क शहर के ट्रंप टावर में आयोजित एक फीफा रिसेप्शन (स्वागत समारोह) में भी भाग लेंगे. यह आयोजन फाइनल से पहले फुटबॉल जगत की दिग्गज हस्तियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक के रूप में देखा जा रहा है.
फीफा अध्यक्ष ज्यानी इन्फेंटिनो ने पहले ही खुलासा कर दिया था कि डोनाल्ड ट्रंप रविवार के फाइनल के बाद विजेता टीम को फीफा वर्ल्ड कप ट्रॉफी देंगे. 'फॉक्स एंड फ्रेंड्स' को दिए एक इंटरव्यू में इन्फेंटिनो ने पुष्टि की थी कि वह और ट्रंप संयुक्त रूप से विजयी कप्तान को ट्रॉफी सौंपेंगे, जो फीफा की हालिया परंपरा से एक बड़ा बदलाव होगा. आमतौर पर फीफा अध्यक्ष अकेले ही वर्ल्ड कप ट्रॉफी सौंपते हैं.
इतिहास में ऐसा पहले भी हो चुका है कि राष्ट्रप्रमुखों ने ट्रॉफी सौंपी हो. 1966 में इंग्लैंड की जीत के बाद महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने कप्तान बॉबी मूर को ट्रॉफी दी थी, जबकि 1982 में स्पेन के राजा जुआन कार्लोस ने इटली के कप्तान डिनो जोफ को ट्रॉफी प्रदान की थी. हालांकि, 2018 और 2022 के पिछले दो वर्ल्ड कप में इन्फेंटिनो ने खुद विजेता कप्तानों को ट्रॉफी सौंपी थी.
रविवार के समारोह में ट्रंप की भूमिका उनके पिछले साल न्यू जर्सी में फीफा क्लब वर्ल्ड कप फाइनल में आने के बाद हो रही है. उस मैच में इंग्लैंड के चेल्सी ने फ्रांस के क्लब पेरिस सेंट जर्मेन (पीएसजी) को हराया था. ट्रंप ने चेल्सी के कप्तान रीस जेम्स को ट्रॉफी दी थी. हालांकि, ट्रंप ट्रॉफी सौंपने के बाद मंच से जाने के बजाय खिलाड़ियों के जश्न के दौरान वहीं रुके रहे, जिससे उनका यह व्यवहार काफी चर्चा में रहा था. इसके अलावा जब-जब उन्हें स्क्रीन पर दिखाया गया, तब-तब दर्शकों ने हूटिंग की. ट्रंप को 'बू' का सामना करना पड़ा था.