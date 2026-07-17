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क्लब वर्ल्ड कप में 'बू' का सामना, अब फीफा फाइनल में आएंगे डोनाल्ड ट्रंप, अर्जेंटीना-स्पेन मैच से पहले बढ़ा रोमांच

Donald Trump FIFA World Cup Final 2026: व्हाइट हाउस ने बताया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप न्यूयॉर्क-न्यू जर्सी स्टेडियम में अर्जेंटीना और स्पेन के बीच होने वाले फीफा विश्व कप 2026 के फाइनल में शिरकत करेंगे. वह विजेता टीम को ट्रॉफी सौंपेंगे.

Written ByRohit Raj
Published: Jul 17, 2026, 09:40 AM IST|Updated: Jul 17, 2026, 09:40 AM IST
क्लब वर्ल्ड कप में 'बू' का सामना, अब फीफा फाइनल में आएंगे डोनाल्ड ट्रंप, अर्जेंटीना-स्पेन मैच से पहले बढ़ा रोमांच
Image Credit: फीफा वर्ल्ड कप फाइनल देखने जाएंगे डोनाल्ड ट्रंप. Picture Credit: AP

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Rohit Raj

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एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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