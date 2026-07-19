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Argentina vs Spain: क्या कुदरत का कहर रोकेगा वर्ल्ड कप फाइनल का रोमांच? अर्जेंटीना-स्पेन मैच पर मौसम का ग्रहण

FIFA World Cup 2026 Final: फीफा वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में अर्जेंटीना और स्पेन की भिड़ंत से पहले मौसम और जंगल की आग के धुएं ने चिंता बढ़ा दी है. जानिए क्या तूफान और धुआं बिगाड़ेगा खेल का रोमांच या मौसम देगा फीफा का साथ?

Written ByRohit Raj
Published: Jul 19, 2026, 12:38 PM IST|Updated: Jul 19, 2026, 12:38 PM IST
Argentina vs Spain: क्या कुदरत का कहर रोकेगा वर्ल्ड कप फाइनल का रोमांच? अर्जेंटीना-स्पेन मैच पर मौसम का ग्रहण
Image Credit: फीफा वर्ल्ड कप 2026 फाइनल पर खराब मौसम का साया.

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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