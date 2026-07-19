Argentina vs Spain: क्या कुदरत का कहर रोकेगा वर्ल्ड कप फाइनल का रोमांच? अर्जेंटीना-स्पेन मैच पर मौसम का ग्रहण

FIFA World Cup 2026 Final: फीफा वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल से पहले मौसम चर्चा का मुख्य केंद्र बन गया है. कनाडा के जंगलों में लगी आग के धुएं और न्यूयॉर्क में भीषण गरज-चमक के साथ आने वाले तूफान ने अर्जेंटीना और स्पेन के बीच होने वाले महामुकाबले की परिस्थितियों पर सवाल खड़े कर दिए हैं. हालांकि, शनिवार को भारी बारिश और बिजली गिरने से तैयारियों में बाधा आई, लेकिन ताजा पूर्वानुमानों से संकेत मिल रहा है कि मौसम अंततः फीफा के पक्ष में रह सकता है
हाल के दिनों में कनाडा की आग के धुएं ने पूर्वोत्तर अमेरिका के बड़े हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया है, जिससे कई राज्यों में वायु गुणवत्ता को लेकर चेतावनी जारी की गई है. एक्यूवेदर के वरिष्ठ मौसम विज्ञानी टायलर रॉयस ने बताया कि क्षेत्र से गुजरने वाला तूफानी सिस्टम रविवार के फाइनल से पहले घने धुएं को दूर धकेल देगा. उनके अनुसार, आसमान में हल्का धुंधलापन रह सकता है, लेकिन सेहत के लिए खतरनाक धुएं के वहां बने रहने की उम्मीद नहीं है.
WFLA-TV के मुख्य मौसम विज्ञानी जेफ बेरार्डेली ने भी इस आकलन का समर्थन किया है. उन्होंने कहा कि तूफान किक-ऑफ से पहले वातावरण को प्रभावी ढंग से साफ कर देगा. उनके मुताबिक, स्थितियां अब खतरनाक नहीं रहेंगी और हवा में नाटकीय रूप से सुधार होगा. यह सुधार फीफा के लिए बड़ी राहत लेकर आएगा, क्योंकि शनिवार के तूफान ने तैयारियों को काफी प्रभावित किया था, जिसमें स्पेन का अभ्यास सत्र भी निलंबित करना पड़ा था.
हैरानी की बात यह है कि जिस तूफान ने शनिवार को बाधा डाली, वही फुटबॉल के इस सबसे बड़े मैच के लिए स्थितियों को बेहतर बनाने वाला है. मौसम विज्ञानियों के अनुसार, गरज के साथ आने वाली बारिश धुएं को बहा ले जाएगी. ईस्ट रदरफोर्ड में हवा की गुणवत्ता शनिवार के 'अस्वास्थ्यकर' स्तर से सुधरकर रविवार को 'मध्यम' होने का अनुमान है, जिससे आम जनता के लिए स्वास्थ्य जोखिम न के बराबर होगा.
मैच के दौरान तापमान लगभग 27°C (80°F) रहने की उम्मीद है, साथ ही हल्की हवाएं और कम नमी होगी. फुटबॉल के लिए इन परिस्थितियों को आदर्श माना जाता है. बेरार्डेली ने कहा कि वर्ल्ड कप फाइनल के लिए इससे बेहतर मौसम की उम्मीद नहीं की जा सकती थी.
उत्साहजनक पूर्वानुमान के बावजूद, फीफा लगातार परिस्थितियों पर नजर बनाए हुए है. न्यू जर्सी की गवर्नर मिकी शेरिल ने शनिवार को खतरनाक हवाओं, अचानक आई बाढ़ और ओलावृष्टि की संभावना को लेकर निवासियों को सावधान किया था. हालांकि, कनाडा में आग अभी भी धधक रही है, लेकिन पूर्वानुमान है कि भारी धुआं न्यूयॉर्क से दूर मिडवेस्ट क्षेत्र तक ही सीमित रहेगा.