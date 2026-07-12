/Argentina Vs Switzerland LIVE: मेसी नहीं.. अर्जेंटीना ने इस खिलाड़ी ने 10 मिनट से पहले ही दागा गोल, बैकफुट पर स्विट्जरलैंड

Argentina Vs Switzerland LIVE: डिफेंडिंग चैंपियंस अर्जेंटीना की टीम एक बार फिर फाइनल में पहुंचने की तैयारी कर चुकी है. क्वार्टर फाइनल में टीम की टक्कर स्विट्जरलैंड से है और इस मुकाबले में अर्जेंटीना का पलड़ा भारी नजर आता है. कैनसस सिटी में ये मुकाबला खेला जा रहा है. अभी तक लियोनेल मेसी गोल्डन बूट की रेस में सबसे आगे चल रहे हैं और टीम के संकटमोचक साबित हुए हैं. उन्होंने केप वर्डे और मिस्र के खिलाफ जोरदार जीत में अहम भूमिका निभाई थी.
वहीं, स्विट्जरलैंड की टीम कोलंबिया को पेनल्टी में हराने के बाद पूरे आत्मविश्वास के साथ आई है. ग्रैनिट जाका और मैनुअल अकांजी की अगुवाई में टूर्नामेंट की सबसे अनुशासित डिफेंसिव टीमों में से एक बनी हुई है. इस वर्ल्ड कप में स्विट्जरलैंड अभी तक एक बार भी पीछे नहीं रही है और अर्जेंटीना लगातार दूसरा खिताब जीतने की कोशिश में है, जो भी टीम इस मुकाबले को जीतने में कामयाब होती है, उसका मुकाबला सेमीफाइनल में इंग्लैंड से होगा.