Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /खेल-खिलाड़ी
  • /Argentina Vs Switzerland LIVE: मेसी नहीं.. अर्जेंटीना ने इस खिलाड़ी ने 10 मिनट से पहले ही दागा गोल, बैकफुट पर स्विट्जरलैंड

Argentina Vs Switzerland LIVE: मेसी नहीं.. अर्जेंटीना ने इस खिलाड़ी ने 10 मिनट से पहले ही दागा गोल, बैकफुट पर स्विट्जरलैंड

Argentina Vs Switzerland LIVE: डिफेंडिंग चैंपियंस अर्जेंटीना की टीम एक बार फिर फाइनल में पहुंचने की तैयारी कर चुकी है. क्वार्टर फाइनल में टीम की टक्कर स्विट्जरलैंड से है और इस मुकाबले में अर्जेंटीना का पलड़ा भारी नजर आता है. मैच का लाइव अपडेट लेने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें.

Written ByKavya Yadav
Published: Jul 12, 2026, 06:27 AM IST|Updated: Jul 12, 2026, 06:42 AM IST
Argentina Vs Switzerland LIVE: मेसी नहीं.. अर्जेंटीना ने इस खिलाड़ी ने 10 मिनट से पहले ही दागा गोल, बैकफुट पर स्विट्जरलैंड
Image Credit: AP

About the Author

Kavya Yadav

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. खेल जगत की हर हलचल, हर खास कहानी और हर ब्रेकिंग न्यूज पर पकड़. IPL, ODI World Cup, T20 World Cup, Olympics समेत कई बड़े इवेंट्स कवर किए हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
पुराना ट्रैफिक चालान बना सिरदर्द? अब एक दिन में मिलेगा समाधान, जानें पूरी प्रक्रिया
Delhi news43 min ago
2
china43 min ago
3
Operation Safed Sagar52 min ago
4
Panchang1 hr ago
5
Rashifal2 hrs ago